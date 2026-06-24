La ausencia de usuarios fue particularmente evidente en los Centros de Atención de AT&T y Movistar. En varias sucursales, los ejecutivos permanecían detrás de los mostradores sin clientes a quienes atender, mientras las salas de espera lucían completamente vacías.

El panorama fue ligeramente distinto en los Centros de Atención de Telcel. Aunque tampoco se observaron filas extraordinarias ni tiempos de espera prolongados, las sucursales registraban un flujo constante de clientes similar al de una jornada habitual.

Algunos usuarios aseguraron a este medio que acudieron para realizar pagos y resolver otros trámites, mientras que las solicitudes relacionadas con la vinculación de líneas se mezclaban con las actividades cotidianas de atención.

“Vine a cambiarme de plan porque me están cobrando demasiado y no necesito los datos que dicen que incluye. Mi línea la registró Telcel y solo me mandó un mensaje”, contó la usuaria Hilaria Rojas a su salida de un Centro de Atención de Telcel.

La experiencia de la usuaria refleja uno de los mecanismos que han utilizado algunas compañías para avanzar en el cumplimiento de la regulación: la vinculación de líneas utilizando información ya disponible en sus bases de datos.

Un trabajador de la compañía, que pidió no ser identificado, aseguró que durante los últimos días han acudido usuarios para registrar sus líneas telefónicas, pero la afluencia se mantiene dentro de niveles manejables.

“Han venido usuarios a registrar sus líneas durante la última semana, pero no son muchos. Tenemos un flujo tranquilo y supongo que seguirá así”, comentó.

Las escenas observadas en campo coinciden con el avance lento del registro. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) , únicamente 62.5 millones de personas han vinculado sus líneas telefónicas.

La cifra representa apenas el 39% del universo estimado de usuarios móviles, por lo que aún permanecen pendientes de registro 97.5 millones de números a una semana del vencimiento del plazo.

El rezago también es visible en los avances reportados por los propios operadores. AT&T , por ejemplo, acumulaba al 13 de junio 9 millones 30,000 líneas registradas de una base de 24.1 millones de usuarios, equivalente a un avance de apenas 34.7%.

La situación es aún más pronunciada entre los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que atienden comunidades rurales, donde el rezago ronda el 70%, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el proceso de vinculación en distintos segmentos del mercado.

¿Por qué los usuarios no están acudiendo a registrar sus líneas?

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, atribuyó la reticencia de los usuarios a la percepción de que el registro fue impuesto y a la preocupación de que la medida pueda abrir la puerta a prácticas de espionaje, factores que han generado desconfianza en torno al proceso.