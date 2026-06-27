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La IA y el nearshoring elevarán 10% la demanda eléctrica, pero el capital llega lento

México necesita acelerar su infraestructura energética para aprovechar el nearshoring y la demanda de los centros de datos de IA, pero el problema ya no es tecnológico, sino financiero.
sáb 27 junio 2026 02:06 PM
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IA y Nearshoring
Todos proyectos relacionados con IA y centros de datos, elevarán la demanda de energía. (MikeMareen/Getty Images)

La carrera por atraer inversiones y desarrollar centros de datos para inteligencia artificial está aumentando la presión sobre la infraestructura eléctrica. Sin embargo, mientras la demanda energética crece, los mecanismos tradicionales de financiamiento siguen avanzando a una velocidad mucho menor.

De acuerdo con estimaciones citadas por Anastasia Vitruk, fundadora de DigitalAlpaca y venture partner de AgniTerra, la demanda eléctrica global aumentará alrededor de 10%, impulsada por la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial y la electrificación industrial.

Sin embargo, los procesos tradicionales para financiar proyectos de infraestructura pueden retrasar hasta 36 meses su despliegue. "El cuello de botella no es la tecnología; es la velocidad del despliegue de capital", apunta Vitruk.

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El fenómeno del nearshoring ha colocado a México en una posición estratégica para captar nuevas inversiones manufactureras, pero también ha elevado la necesidad de contar con energía limpia, estable y disponible de manera inmediata.

Para Vitruk, el desafío ya no radica únicamente en construir nueva infraestructura, sino en encontrar mecanismos que permitan acelerar la llegada de recursos para financiarla.

La energía como reto para el nearshoring

La especialista considera que los esquemas tradicionales dependen de círculos reducidos de inversionistas institucionales, lo que ralentiza la ejecución de proyectos como plantas solares, sistemas de almacenamiento o desarrollos geotérmicos.

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la transición energética requerirá inversiones por alrededor de 150 billones de dólares hacia 2050. En este contexto, atraer capital y acelerar su despliegue se ha convertido en uno de los principales desafíos para los países que buscan fortalecer su infraestructura eléctrica.

Vitruk sostiene que tecnologías como blockchain podrían ayudar a aumentar la transparencia y facilitar nuevas formas de financiamiento mediante inversiones fraccionadas.

La propuesta busca atraer capital internacional para proyectos complejos, particularmente aquellos relacionados con energía solar y geotermia, que suelen enfrentar mayores barreras para acceder a recursos.

"La infraestructura blockchain introduce una capa inmutable de confianza técnica. Al registrar cada transacción y distribución de dividendos en la cadena, se ofrece a los inversionistas internacionales visibilidad en tiempo real sobre el rendimiento de los activos", afirma.

Aunque la tecnología ya está disponible, la velocidad con la que los recursos llegan a los proyectos será uno de los factores que determinarán la capacidad de México para responder al crecimiento energético que demandan la inteligencia artificial y el nearshoring.

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Mercado de energía

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