La IA avanza más rápido que el control y solo 20% de las empresas sabe cómo la usa

La investigación se centró en el avance de la inteligencia artificial generativa y en la transición hacia sistemas de IA agéntica, capaces de actuar de forma autónoma, aprender de la experiencia y tomar decisiones sin supervisión constante.

Los riesgos del uso de IA sin gobernanza

“Todos queremos utilizarla y a veces usamos inteligencia artificial que no está permitida por la organización”, dijo Luis Felipe Guzmán, líder de datos e inteligencia artificial de IBM México. El especialista advirtió que este uso no gobernado puede generar riesgos reputacionales y económicos para las empresas.

El propio reporte de IBM cuantifica el impacto, las compañías con ingresos superiores a los 20,000 millones de dólares enfrentan pérdidas promedio de 140 millones de dólares por irregularidades asociadas al uso de IA, y el 48% de estos casos se origina en fallas de gobernanza.

Este fenómeno, conocido como Shadow AI, engloba el uso no autorizado de herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot o Midjourney sin aprobación formal ni evaluación de riesgos por parte de las empresas.

Según Gartner, para 2026 más del 80% de las empresas habrá utilizado modelos o APIs de IA generativa sin una gobernanza adecuada, mientras que nuevas funciones de IA se incorporan a software ya autorizado sin notificación, ampliando la “IA en la sombra” dentro de los propios sistemas corporativos.

Aunque la inversión en inteligencia artificial en México creció 107% en un año, la adopción de sistemas avanzados sigue limitada. Enrique Upton, vicepresidente y gerente general para el norte de Latinoamérica de Service Now, resume el problema como una brecha entre ambición y ejecución.

La primera barrera es la infraestructura heredada, pues el 57% de los ejecutivos identifica la integración con sistemas legacy como un obstáculo central.

“No se pueden construir flujos de trabajo autónomos sobre sistemas que no fueron diseñados para comunicarse entre sí”, explicó Upton.