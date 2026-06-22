La IA avanza más rápido que el control y solo 20% de las empresas sabe cómo la usa

La adopción de inteligencia artificial en el entorno corporativo avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para entender qué está ocurriendo dentro de sus propios sistemas. El uso de IA creció 50% durante el último año y casi la mitad de los trabajadores (45%) ya utiliza herramientas de IA generativa como ChatGPT y Microsoft Copilot en su trabajo, de acuerdo con el reporte Talent Trends 2026 de Michael Page . Sin embargo, ese crecimiento no está acompañado de visibilidad ni control.
El reporte AI in Motion: Orchestrating AI at Scale for Sovereignty and Resilience, elaborado por IBM en colaboración con la Fundación del Futuro de Dubái a partir de más de 1,000 entrevistas a ejecutivos de nivel C en más de 20 geografías e industrias, encontró que apenas el 20% de las empresas en México sabe con precisión qué herramientas o funcionalidades de inteligencia artificial operan dentro de su organización utiliza y cómo se integran dentro de su estructura tecnológica. Además, solo el 13% mantiene un inventario formal de estos sistemas.