El nuevo líder creativo orquesta humanos y agentes de IA

Los datos muestran una transición acelerada, pero todavía inmadura. McKinsey reportó en 2025 que 88% de las organizaciones ya usa IA en al menos una función, mientras 23% escala sistemas de IA agéntica y 39% apenas experimenta con ellos. PwC encontró que 79% de ejecutivos encuestados ya adopta agentes de IA; entre quienes los usan, 66% reporta mayor productividad, 57% ahorro de costos y 55% decisiones más rápidas. Pero Gartner advierte que más de 40% de los proyectos agénticos podrían cancelarse para 2027 por costos, bajo valor claro o controles de riesgo insuficientes. La señal es contundente: la moda no basta; la arquitectura de liderazgo importa.

Por eso, la empresa más potente no será la que tenga menos humanos y más agentes. Será la que tenga más líderes humanos capaces de manejar agentes. Un agente puede buscar, resumir, ejecutar, programar, comparar proveedores o preparar escenarios financieros. Pero el directivo debe formular la pregunta correcta, decidir qué importa, detectar consecuencias invisibles y asumir responsabilidad. La creatividad profunda nace de integrar intuición, razón, retroalimentación y metacontrol; la IA puede ampliar el proceso, pero no debe sustituir autoría, juicio ni diversidad cognitiva.

La implementación debe empezar con una matriz simple: tarea, agente, humano responsable, dato autorizado, límite de decisión y métrica de valor. ChatGPT puede investigar, analizar archivos, crear borradores, preparar presentaciones o activar flujos con conectores; el Agents SDK de OpenAI permite construir agentes que planean, llaman herramientas, colaboran entre especialistas y mantienen estado para trabajos de varios pasos. Gemini Enterprise permite descubrir, crear y ejecutar agentes en un entorno gobernado para cada flujo de trabajo. OpenClaw, por su parte, apunta al asistente operativo que limpia inbox, envía correos y maneja calendario desde aplicaciones de chat.

Por ejemplo, para un emprendedor, esto significa crear un “equipo mínimo aumentado”: un agente comercial que investigue prospectos, uno financiero que actualice flujo de caja, uno operativo que documente procesos, uno creativo que genere campañas y uno crítico que revise riesgos. Para un director, significa diseñar tableros vivos: cada lunes, agentes recolectan señales de mercado, clientes y operación; cada martes, líderes humanos interpretan; cada viernes, se decide qué cambiar. Y con vibe coding —crear software mediante conversación con modelos— el líder creativo ya no espera meses por una app interna: puede prototipar un CRM, un comparador de márgenes o un copiloto de capacitación hecho a la medida. Eso no elimina la pericia técnica; la desplaza hacia contexto, evaluación, pruebas y supervisión.