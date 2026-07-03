La CFE lanza Oasis, su primer proyecto de generación con hidrógeno verde para enfrentar los apagones

Oasis BCS contempla la instalación de una central fotovoltaica de 72 megawatts, un sistema de almacenamiento de 20 megawatts, 20 megawatts de electrolizadores y seis megawatts de celdas de combustible de hidrógeno.

De concretarse, se convertiría en el primer proyecto de generación con hidrógeno verde operado por la CFE y uno de los desarrollos más ambiciosos de la empresa en materia de transición energética.

La iniciativa permitiría abastecer de electricidad a aproximadamente 40,000 hogares, evitar la emisión de 94,389 toneladas de dióxido de carbono al año y dejar de consumir alrededor de 23,000 metros cúbicos de diésel y combustóleo anualmente.

Una respuesta para una 'isla energética'

El caso de Mulegé es particularmente complejo. El sistema eléctrico de esta región no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por lo que toda la energía que consumen los habitantes y las actividades productivas debe generarse localmente.

Actualmente, la región opera con seis centrales de baja capacidad: dos turbogás, una de combustión interna, una geotérmica, una eólica y una solar. La limitada infraestructura y la dependencia de combustibles fósiles han convertido al suministro eléctrico en un desafío permanente.

“En CFE estamos trabajando para dar una solución que permita aprovechar los recursos naturales de esa región y avanzar hacia un suministro limpio, eficiente y autosuficiente. El propósito que tenemos con este sistema es: en la propia región la electricidad se necesita para comunidades, para disminuir el uso de combustibles fósiles y fortalecer, sobre todo, la seguridad energética de esa región”, dijo Emilia Calleja, directora general de la CFE, durante la presentación del proyecto el pasado 24 de junio.

La apuesta de la empresa ocurre en un contexto de creciente presión sobre el sistema eléctrico de Baja California Sur. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la entidad registró este jueves una demanda máxima de 680 megawatts, aunque el organismo no publica cifras específicas sobre el comportamiento de Mulegé.