El resultado adquiere mayor relevancia porque originalmente la convocatoria contemplaba la asignación de 6,500 megawatts, pero la demanda de los inversionistas permitió superar esa meta en 911 megawatts adicionales.

La administración actual ha dado un giro respecto al sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, periodo marcado por la parálisis de nuevos proyectos privados de generación eléctrica. Durante esos años no se otorgaron nuevos permisos por largos periodos y varios proyectos renovables enfrentaron obstáculos para concluir su construcción o iniciar operaciones.

El regreso de las renovables

La convocatoria presentada el pasado 6 de febrero por la CFE y la Sener planteó un modelo distinto al de las antiguas subastas. Bajo este esquema, denominado Desarrollo Mixto, la empresa estatal debe conservar al menos el 54% de participación en cada proyecto, mientras que los inversionistas privados pueden mantener hasta el 46%.

La aportación de la CFE consiste principalmente en la gestión de permisos, trámites regulatorios, contratos de energía y negociaciones para el uso de terrenos. Los privados, por su parte, aportan el capital necesario para desarrollar, construir, operar y mantener las centrales.

Las condiciones generaban dudas sobre el nivel de interés que podrían despertar entre los inversionistas. No obstante, la respuesta superó ampliamente las expectativas.

Un total de 394 empresas manifestaron interés en participar y la demanda por capacidad alcanzó un nivel equivalente a 581% de lo ofertado inicialmente.

Al cierre del proceso se adjudicaron 37 proyectos, entre 33 parques solares y cuatro eólicos, a 31 empresas desarrolladoras.

La inversión estimada para estos proyectos ronda los 7,400 millones de dólares y estará acompañada por 1,850 megawatts de sistemas de almacenamiento mediante baterías.

Los resultados sugieren que, pese a las nuevas reglas de participación, existe un fuerte apetito por invertir en infraestructura energética después de varios años con pocas oportunidades de desarrollo.

Además de esta primera convocatoria, la Sener mantiene abiertos otros dos procesos para incorporar nueva capacidad de generación y almacenamiento, por lo que el volumen total de proyectos adjudicados podría superar ampliamente lo alcanzado durante la administración de Peña Nieto.