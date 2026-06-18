Los desafíos para convertir anuncios en centrales
No obstante, especialistas advierten que la adjudicación representa apenas el primer paso de un proceso complejo que todavía enfrenta diversos riesgos.
Arturo Carranza, experto en energía, considera que el gobierno federal continuará impulsando nuevas convocatorias para atraer inversiones y atender el crecimiento de la demanda eléctrica.
“Van a seguir las convocatorias, para atraer más inversión; y Sener dice que va a seguir para garantizar el cumplir con el crecimiento demanda eléctrica. Pero no hay que olvidar que el ‘pastel’ se hace cada vez más corto y habrá menores requerimientos de capacidad en el esquema de planeación vinculante”, aseguró.
El especialista explicó que uno de los principales desafíos será la disponibilidad de equipos para los proyectos renovables, en un contexto internacional donde la cadena de suministro continúa presionada.
“El mercado de suministros, relacionado con proyectos renovables, está apretado, prácticamente todos se compran en China, y tenemos factores como los aranceles, el costo de mano de obra, eso te incrementa los costos directos e indirectos de los proyectos”, añadió Carranza.
A ello se suma la capacidad de ejecución de algunas empresas adjudicatarias, varias de las cuales deberán desarrollar proyectos de gran escala en plazos relativamente ajustados.
Los proyectos adjudicados deberán entrar en operación entre 2028 y 2029, por lo que todavía queda un largo camino antes de que la nueva capacidad se incorpore efectivamente al Sistema Eléctrico Nacional.
Para Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, también existen riesgos relacionados con la infraestructura eléctrica disponible. En algunas regiones, la concentración de proyectos podría encontrar limitaciones por falta de capacidad de transmisión o por la existencia de subestaciones obsoletas.
El especialista añade que los desarrolladores deberán superar procesos ambientales, consultas comunitarias y posibles litigios, además de obtener la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.
Otro elemento clave será lograr la bancarización de los proyectos, es decir, conseguir el financiamiento necesario para llevar las iniciativas del papel a la construcción.