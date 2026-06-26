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La transmisión eléctrica pone en riesgo el boom renovable en México

Los proyectos para ampliar la red de transmisión avanzan más lento que la construcción de nuevas centrales renovables, un desfase que puede dejar parte de esa electricidad sin llegar a hogares, industrias y empresas.
vie 26 junio 2026 05:55 AM
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Nuevas centrales eléctricas se quedarán sin operar si no avanza transmisión
Las redes eléctricas son indispensables para lograr el transporte de la energía eléctrica que se genera en diversas zonas del país. (Cortesía CFE)

Los planes para incorporar más de 32,000 megawatts de nueva capacidad de generación eléctrica en México enfrentan un riesgo estructural que va más allá de la inversión o la tecnología: la capacidad de la red de transmisión para transportarla. Sin una expansión equivalente de la infraestructura de transmisión, el sistema eléctrico podría entrar en un cuello de botella que limite la llegada efectiva de la energía a los centros de consumo.

En ese contexto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa el Plan de Expansión de la Red Nacional de Transmisión 2025-2030, un programa que busca alinear el desarrollo de redes con la entrada en operación de nuevas centrales eléctricas, particularmente renovables.

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El plan, presentado a finales del año pasado, contempla 275 nuevas obras de líneas eléctricas y 524 subestaciones hacia 2030, con una inversión de 163,540 millones de pesos.

La apuesta busca la modernización del sistema para mejorar la confiabilidad del suministro y habilitar la conexión entre regiones con superávit de generación y zonas con déficit, como el Bajío, que depende crecientemente de energía proveniente del noroeste del país.

Pero la ejecución enfrenta un reto de sincronización. De acuerdo con un análisis del sector, los proyectos de transmisión eléctrica avanzan a un ritmo distinto al de la nueva generación adjudicada, lo que abre una brecha de riesgo para la operación del sistema.

En la primera convocatoria de esquemas mixtos se adjudicaron 7,411 megawatts en proyectos solares y eólicos, una capacidad que se espera entre en operación entre 2028 y 2029. Esa cifra es prácticamente equivalente a los 7,451 megawatts asignados en las subastas eléctricas del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero el problema no está en la generación en sí, sino en la infraestructura de transmisión que debe desarrollarse a la par de los proyectos de transmisión.

Proyectos rezagados

Parte de los proyectos prioritarios de transmisión se gestionan a través del Sistema de Contratación y Control de Empresas (Scoee), una plataforma digital operada por la subdirección de contratación de la CFE que agiliza los procesos administrativos frente a otros mecanismos internos.

Un análisis en poder de Expansión muestra 13 procedimientos en curso dentro del Scoee que abarcan 16 proyectos de infraestructura. El problema es que varios de ellos fueron identificados desde 2020 e incluso se ordenó su ejecución con la expectativa de que entraran en operación entre 2024 y 2025, lo que no ocurrió.

Uno de los casos más relevantes es el proyecto de aumento de capacidad de transformación al suroriente de la zona metropolitana de Guadalajara, incluido como prioritario por la Secretaría de Energía desde 2020 dentro del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión.

En ese momento se estableció que la obra debía iniciar en 2021 y entrar en operación en abril de 2025. Sin embargo, el calendario se ha desplazado. En el procedimiento actual, la presentación de ofertas se recorrió del 19 de junio al 3 de julio, y el fallo pasó del 13 al 27 de julio.

Otro proyecto rezagado es el incremento de capacidad de transformación en la zona de Puerto Peñasco, en Sonora, región donde se ubica el gran parque solar impulsado en la administración anterior. La obra también fue instruida desde 2020 con fecha de operación prevista para abril de 2024, pero no se concretó en tiempo.

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Presión sobre la red eléctrica

Más allá de los retrasos, especialistas advierten que la naturaleza de la infraestructura de transmisión que debe desarrollarse a la par de los proyectos de generación. Su planeación, construcción y puesta en marcha requiere horizontes más largos y coordinación estricta.

“Muchos de los proyectos que se están empezando a licitar están vinculados a la transmisión, y si se atrasa uno u otro quedan sin margen de rentabilidad, se van desajustando cosas que al final de cuentas van a tener un costo en el sistema eléctrico pero también para el gobierno. Hoy el desafío más grande está en la ejecución de los proyectos y que se cumplan con los tiempos de los programas de las obras”, apuntó Arturo Carranza, experto en temas de energía.

La tensión se vuelve más evidente si se considera el ritmo de incorporación de nueva capacidad renovable frente a la expansión de redes. “La red de transmisión no avanza al ritmo de la generación adjudicada. El éxito del proceso depende de cerrar la brecha entre los 7,411 megawatts y la red nacional de transmisión antes de 2029; esa frase resume el dilema central porque México logró reactivar la inversión renovable después de seis años de parálisis, pero lo hizo sobre una infraestructura que no está lista para recibirla”, aseguró Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia.

El énfasis del sistema, coinciden los especialistas, está en evitar que la generación quede atrapada en regiones donde no puede evacuarse. Sin redes suficientes, la expansión eléctrica corre el riesgo de convertirse en capacidad subutilizada.

“Todo hay que hacerlo de manera paralela, en la forma en la que amplias la generación hay que ampliar las redes eléctricas. Los proyectos que hoy licita CFE son contratos de obra, solo construirán y se los entregan a la CFE y esta les paga por haberlas construido”, añadió Carranza.

El reto, en el fondo, es lograr que generación y transmisión avancen al mismo ritmo para evitar que el crecimiento del sistema eléctrico se quede, literalmente, sin salida.

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CFE

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