La transmisión eléctrica pone en riesgo el boom renovable en México

El plan, presentado a finales del año pasado, contempla 275 nuevas obras de líneas eléctricas y 524 subestaciones hacia 2030, con una inversión de 163,540 millones de pesos.

La apuesta busca la modernización del sistema para mejorar la confiabilidad del suministro y habilitar la conexión entre regiones con superávit de generación y zonas con déficit, como el Bajío, que depende crecientemente de energía proveniente del noroeste del país.

Pero la ejecución enfrenta un reto de sincronización. De acuerdo con un análisis del sector, los proyectos de transmisión eléctrica avanzan a un ritmo distinto al de la nueva generación adjudicada, lo que abre una brecha de riesgo para la operación del sistema.

En la primera convocatoria de esquemas mixtos se adjudicaron 7,411 megawatts en proyectos solares y eólicos, una capacidad que se espera entre en operación entre 2028 y 2029. Esa cifra es prácticamente equivalente a los 7,451 megawatts asignados en las subastas eléctricas del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero el problema no está en la generación en sí, sino en la infraestructura de transmisión que debe desarrollarse a la par de los proyectos de transmisión.

Proyectos rezagados

Parte de los proyectos prioritarios de transmisión se gestionan a través del Sistema de Contratación y Control de Empresas (Scoee), una plataforma digital operada por la subdirección de contratación de la CFE que agiliza los procesos administrativos frente a otros mecanismos internos.

Un análisis en poder de Expansión muestra 13 procedimientos en curso dentro del Scoee que abarcan 16 proyectos de infraestructura. El problema es que varios de ellos fueron identificados desde 2020 e incluso se ordenó su ejecución con la expectativa de que entraran en operación entre 2024 y 2025, lo que no ocurrió.

Uno de los casos más relevantes es el proyecto de aumento de capacidad de transformación al suroriente de la zona metropolitana de Guadalajara, incluido como prioritario por la Secretaría de Energía desde 2020 dentro del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión.

En ese momento se estableció que la obra debía iniciar en 2021 y entrar en operación en abril de 2025. Sin embargo, el calendario se ha desplazado. En el procedimiento actual, la presentación de ofertas se recorrió del 19 de junio al 3 de julio, y el fallo pasó del 13 al 27 de julio.

Otro proyecto rezagado es el incremento de capacidad de transformación en la zona de Puerto Peñasco, en Sonora, región donde se ubica el gran parque solar impulsado en la administración anterior. La obra también fue instruida desde 2020 con fecha de operación prevista para abril de 2024, pero no se concretó en tiempo.