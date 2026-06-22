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La industria eólica alista inversiones históricas por 5,000 millones de dólares para desarrollar 14 parques hacia 2029

La Asociación Mexicana de Energía Eólica identifica una ventana de crecimiento impulsada por nuevas convocatorias gubernamentales, pero reconoce retos que podrían retrasar parte de los proyectos.
lun 22 junio 2026 04:13 PM
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energía eólica
Foto de la exposición fotográfica "Mi vida y el viento", inaugurada en el Tren Suburbano de Buenavista, CDMX. (Justin Sullivan/Getty Images)

El sector eólico busca recuperar el impulso perdido durante la administración pasada y concretar inversiones por hasta 5,000 millones de dólares hacia 2029.

De acuerdo con Gerardo Pérez Guerra, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), las diversas convocatorias que está lanzando el gobierno federal —tanto para proyectos privados como para esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros proyectos prioritarios alineados con la planeación vinculante— permitirían la instalación de hasta 14 proyectos eólicos en los próximos tres años.

De concretarse, se incorporarán hasta 4,000 megawatts de nueva capacidad de generación al Sistema Eléctrico Nacional.

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“Hay un gran apetito, un gran impulso, pero hay que ver que efectivamente los tiempos den para desarrollarlos todos, porque la apuesta es muy grande para que todo se incorpore pronto y lograr que estén antes de que termine la administración”, aseguró Pérez Guerra en entrevista con Expansión.

El país enfrenta un crecimiento constante de la demanda eléctrica, impulsado por una mayor digitalización, la instalación y expansión de centros de datos y los procesos de electrificación previstos para los próximos años, lo que hace indispensable contar con más capacidad de generación.

Sin embargo, Pérez destacó que, en caso de que los proyectos no logren consolidarse en los tiempos previstos, es indispensable que no se pierda el apetito de inversión, ni por parte de las autoridades ni de los inversionistas privados.

Actualmente, el sector eólico en México cuenta con una capacidad instalada de 8,131 megawatts, distribuidos en 16 estados, entre los que destacan Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León.

Retos eólicos

Las convocatorias contemplan el desarrollo de energías renovables, en su mayoría proyectos solares, aunque también incluyen iniciativas eólicas.

Si bien estas tecnologías pueden desarrollarse más rápido que algunos proyectos basados en combustibles fósiles, es importante reconocer las diferencias entre la velocidad y facilidad para instalar una planta fotovoltaica y un parque eólico, que suele enfrentar mayores desafíos.

Aun cuando se cumplan todas las condiciones y facilidades que el gobierno mexicano busca otorgar, los tiempos de desarrollo varían significativamente entre tecnologías.

“Si es que se dan las condiciones que se están planteando en este momento, todo el tema de la agilización de los permisos, lo que tiene que ver con la convocatoria vinculante, hablamos de la primera, si eso se da, realmente como la estamos platicando, planeando, incluso firmado, yo creo que a las solares no les veo tema para que ya salgan en 2028-2029”, destacó el directivo.

El verdadero desafío está en los proyectos eólicos. Pérez explicó que, aunque exista voluntad tanto del sector público como de los inversionistas, hay factores que escapan al control de las empresas desarrolladoras, particularmente la disponibilidad y entrega de equipos.

“Hay factores que no controlamos, como la entrega de las turbinas, cuya fabricación lleva mucho más tiempo que la de un panel fotovoltaico. También el trayecto a los lugares de instalación es mucho más complicado. Y ya teniéndolas ahí también juegan muchos factores, como las ventanas de viento, que son momentos donde no puedes construir porque hay demasiado viento y tienes que esperar un mes o dos meses, según la zona o la temporada del año. Definitivamente hay algunos factores que no están bajo control y no ayudan mucho para la parte eólica”, expuso el representante del sector.

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Pérez aseguró que esta situación no es exclusiva de México. Desde los años posteriores a la pandemia, a nivel mundial se han registrado afectaciones en la proveeduría de equipos de generación, desde paneles solares y aerogeneradores hasta turbinas de gas, lo que ha limitado el desarrollo de proyectos debido a los largos tiempos de espera para las entregas.

Otro aspecto fundamental para que estos proyectos eólicos puedan desarrollarse y operar adecuadamente es contar con líneas de transmisión que permitan evacuar la energía generada en distintas regiones del país.

“Hay una cosa que también es necesaria, que es el tema de la red de transmisión. Debe ser una inversión muy rápida y ágil, necesaria y paralela a todos estos proyectos de generación para que, mientras el inversionista compra turbinas o paneles, el gobierno esté haciendo líneas, subestaciones o los refuerzos necesarios. Entonces sí es mucho en lo que deben ir coordinadas las autoridades y los privados”, concluyó.

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Energía eólica

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