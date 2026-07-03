Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Por qué Whirlpool cerrará una planta en México? La reestructuración detrás de la decisión

Cambios dentro de la estructura productiva de la compañía reconfigurarán parte de sus operaciones manufactureras en territorio mexicano.
vie 03 julio 2026 12:00 PM
Añadir Expansión en Google
whirpool-cerrara-apocada-que-pasara-planta
Mediante esta consolidación, Whirlpool pretende contar con una operación más ágil y fortalecer la capacidad de respuesta de su red de manufactura y suministro. (Mario Tama/Getty Images)

Whirlpool Corporation informó que cerrará su planta de manufactura Supsa, ubicada en Apodaca, Nuevo León, como parte de un proceso de reestructuración de su red de fabricación.

De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la instalación dejará de operar durante el segundo trimestre de 2027. Antes de esa fecha, la empresa reducirá gradualmente la producción mientras transfiere las operaciones a otras instalaciones de su red manufacturera.

Publicidad

¿Por qué Whirlpool decidió cerrar la planta de Apodaca?

La decisión está relacionada con una estrategia de reorganización industrial que Whirlpool ya había adelantado durante la presentación de sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026.

Según explicó la empresa, los cambios buscan generar mayores eficiencias operativas dentro de su red manufacturera. Parte del objetivo consiste en optimizar la estructura de costos de la categoría de refrigeración, un segmento clave dentro de su negocio de electrodomésticos.

Mediante esta consolidación, Whirlpool pretende contar con una operación más ágil y fortalecer la capacidad de respuesta de su red de manufactura y suministro.

¿A dónde se trasladará la producción de refrigeradores?

La producción que actualmente se realiza en la planta Supsa será transferida principalmente a la fábrica que Whirlpool opera en Ramos Arizpe, Coahuila.

Junto con ese movimiento, la empresa indicó que parte de las actividades también serán absorbidas por otras instalaciones de manufactura y por distintos componentes de su red de suministro.

Con esta redistribución, Whirlpool busca concentrar la producción dentro de una estructura que considera más eficiente para atender sus necesidades operativas futuras.

stanley-black-decker-cierra-puebla-600-despidos
Empresas

Stanley Black & Decker cierra planta en Puebla y despide a 600 trabajadores tras casi seis décadas

¿Cuánto costará la reestructuración anunciada por Whirlpool?

La empresa calcula que las acciones asociadas al cierre y transferencia de operaciones generarán costos de reestructuración por hasta 165 millones de dólares.

Del monto total estimado, aproximadamente 95 millones de dólares corresponderán a deterioro de activos. Otros 30 millones de dólares estarán relacionados con costos asociados a empleados, mientras que cerca de 40 millones de dólares se destinarán a otros gastos vinculados con la reorganización.

Whirlpool también prevé que alrededor de 70 millones de dólares del total representarán desembolsos futuros en efectivo. Además, estima que aproximadamente 100 millones de dólares de los costos de reestructuración serán reconocidos durante 2026.

Publicidad

¿Qué pasará con los trabajadores de la planta?

La información presentada por la compañía no detalla cuántos trabajadores podrían verse afectados por el cierre ni especifica si habrá despidos, reubicaciones u otras medidas relacionadas con el personal.

No obstante, Whirlpool indicó que trabajará de manera cercana con el sindicato durante el proceso de transición para brindar apoyo a los empleados conforme avance la reducción gradual de operaciones en la planta de Apodaca.

Hasta ahora tampoco se ha informado un calendario específico sobre posibles cambios en la plantilla laboral.

¿Cuántas plantas tiene Whirlpool en México?

Whirlpool mantiene actualmente cinco plantas de manufactura en México. Tres de ellas se encuentran en el campus de Apodaca, Nuevo León, incluida la instalación Supsa cuyo cierre fue anunciado.

La red industrial de la compañía también incluye una planta en Celaya, Guanajuato, y otra en Ramos Arizpe, Coahuila, que será la principal receptora de la producción de refrigeradores trasladada desde Nuevo León.

Una vez completada la transición prevista para 2027, la fabricación que hoy se realiza en Supsa quedará integrada a la estructura operativa que Whirlpool mantiene en Coahuila y en otras áreas de su red manufacturera y de suministro.

Publicidad

Tags

Whirlpool

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad