¿Por qué Whirlpool decidió cerrar la planta de Apodaca?

La decisión está relacionada con una estrategia de reorganización industrial que Whirlpool ya había adelantado durante la presentación de sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026.

Según explicó la empresa, los cambios buscan generar mayores eficiencias operativas dentro de su red manufacturera. Parte del objetivo consiste en optimizar la estructura de costos de la categoría de refrigeración, un segmento clave dentro de su negocio de electrodomésticos.

Mediante esta consolidación, Whirlpool pretende contar con una operación más ágil y fortalecer la capacidad de respuesta de su red de manufactura y suministro.

¿A dónde se trasladará la producción de refrigeradores?

La producción que actualmente se realiza en la planta Supsa será transferida principalmente a la fábrica que Whirlpool opera en Ramos Arizpe, Coahuila.

Junto con ese movimiento, la empresa indicó que parte de las actividades también serán absorbidas por otras instalaciones de manufactura y por distintos componentes de su red de suministro.

Con esta redistribución, Whirlpool busca concentrar la producción dentro de una estructura que considera más eficiente para atender sus necesidades operativas futuras.

¿Cuánto costará la reestructuración anunciada por Whirlpool?

La empresa calcula que las acciones asociadas al cierre y transferencia de operaciones generarán costos de reestructuración por hasta 165 millones de dólares.

Del monto total estimado, aproximadamente 95 millones de dólares corresponderán a deterioro de activos. Otros 30 millones de dólares estarán relacionados con costos asociados a empleados, mientras que cerca de 40 millones de dólares se destinarán a otros gastos vinculados con la reorganización.

Whirlpool también prevé que alrededor de 70 millones de dólares del total representarán desembolsos futuros en efectivo. Además, estima que aproximadamente 100 millones de dólares de los costos de reestructuración serán reconocidos durante 2026.