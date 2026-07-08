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La fiebre mundialista agotó la camiseta de México y ahora Argentina y España toman su lugar en los aparadores deportivos

La camiseta de la selección mexicana se agotó en tiendas Adidas, Innovasport y Martí tras el avance del equipo en el Mundial 2026. Ahora los escaparates son ocupados por uniformes de Argentina y España.
mié 08 julio 2026 10:18 AM
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México sale del Mundial 2026 y también de los aparadores: Adidas y otras tiendas cambian de playeras
Los espacios vacios que dejó la camiseta de la Selección Mexicana en los aparadores es ocupada por la albiazul de Argentina. (Foto: Expansión. )

México quedó fuera del Mundial 2026 y también de los aparadores. Hace apenas unas semanas, los escaparates de Adidas, tiendas departamentales y comercios especializados, como Innovasport y Martí, estaban dominados por la camiseta de la selección mexicana. Hoy el panorama es distinto.

Con el inventario agotado y el sueño mundialista terminado tras la eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final, los exhibidores donde antes colgaban las playeras del Tricolor ahora muestran los uniformes de Argentina y España, selecciones que continúan con vida en el torneo.

“Ya no vamos a tener playeras de México. Casi todas se fueron antes del partido contra Ecuador y ya no van a surtir por la eliminación”, comenta una dependienta de una tienda Innovasport ubicada en el centro comercial Parque Delta, en la Ciudad de México.

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Adidas identificó la camiseta de la selección mexicana como la más vendida a nivel mundial. El 19 de julio, antes del arranque del torneo, Jorge Dionne, general manager de Adidas México, informó que la camiseta verde, utilizada como uniforme principal, ya había colocado el 55% de su inventario. La versión negra registraba un avance similar, mientras que la blanca alcanzaba el 35%. Apenas dos semanas después, las tres versiones se habían agotado.

El directivo destacó que la camiseta verde probablemente se convirtió en la de mayor venta en la historia de la Selección Mexicana, impulsada por la preferencia de los consumidores por ese diseño, aun cuando los equipos de la Liga MX renuevan sus uniformes prácticamente cada año.

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Los espacios vacios que dejó la camiseta de la Selección Mexicana en los aparadores es ocupada por los productos de otras selecciones.
Foto: Expansión.
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Los espacios vacios que dejó la camiseta de la Selección Mexicana en los aparadores es ocupada por la albiazul de Argentina.
Foto: Expansión.

El impulso del Mundial vació los inventarios

El agotamiento de existencias fue inversamente proporcional al avance de México en el torneo. Cada victoria alimentó una nueva ola de compras entre aficionados que decidieron adquirir la camiseta oficial conforme el equipo superaba rondas y mantenía viva la ilusión mundialista. El resultado fue una presión inesperada sobre los inventarios precisamente en el momento de mayor entusiasmo de los consumidores.

“La primera en acabarse fue la verde. Ya con menos opciones, la gente se llevaba la negra o la blanca. Hasta la versión jugador se agotó; ya solo nos queda alguna por ahí”, explica una vendedora de una tienda Adidas. “Ahora que ya no hay, quienes llegan convencidos de comprar la de México terminan llevándose la de Argentina, España o Bélgica. Fue el furor de la selección”, añade.

En recorridos realizados por tiendas Adidas, departamentales y comercios especializados en artículos deportivos, la constante es la misma: la camiseta oficial de México ya no está disponible. En algunos establecimientos únicamente permanecen algunas tallas infantiles.

Mientras el uniforme mexicano desaparece de los anaqueles, otras selecciones patrocinadas por Adidas comienzan a ganar protagonismo. Argentina, una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo, ocupa ahora los espacios más visibles dentro de varias tiendas.

España también mantiene una presencia destacada. La selección europea se ha consolidado como una de las principales apuestas comerciales de la marca, respaldada tanto por su desempeño deportivo como por el atractivo de su uniforme, que hoy figura entre los más exhibidos en los puntos de venta.

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La demanda impulsa la reventa y el mercado informal

El agotamiento de la camiseta mexicana representa una buena noticia para Adidas, al confirmar el poder comercial que mantiene la selección, incluso entre aficionados extranjeros que se sumaron al ambiente generado por los partidos disputados en territorio mexicano.

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, los productos oficiales de la selección mexicana para el Mundial 2026 van desde 20 dólares para artículos básicos de colección hasta más de 320 dólares por camisetas de edición limitada.

La escasez también abre la puerta a otros fenómenos de consumo. Algunos aficionados han recurrido a plataformas de reventa para conseguir tallas agotadas, mientras que otros optan por mercancía alternativa o incluso por productos pirata que replican los diseños oficiales a una fracción del precio. En los años mundialistas, la falta de inventario suele convertirse en uno de los principales detonantes del crecimiento del mercado informal.

“Me pongo la verde, aunque no sea original”, comenta un comprador en un puesto de periódicos ubicado a unos pasos de la estación del Metro Tlatelolco. “Esta Selección me hizo emocionarme y soñar. Llevo mi playera con orgullo porque el equipo lo dio todo en la cancha y nosotros también como afición. Eso nunca lo vamos a olvidar”, concluye.

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