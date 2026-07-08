México sale del Mundial 2026 y también de los aparadores: Adidas y otras tiendas cambian de playeras

Adidas identificó la camiseta de la selección mexicana como la más vendida a nivel mundial. El 19 de julio, antes del arranque del torneo, Jorge Dionne, general manager de Adidas México, informó que la camiseta verde, utilizada como uniforme principal, ya había colocado el 55% de su inventario. La versión negra registraba un avance similar, mientras que la blanca alcanzaba el 35%. Apenas dos semanas después, las tres versiones se habían agotado.

El directivo destacó que la camiseta verde probablemente se convirtió en la de mayor venta en la historia de la Selección Mexicana, impulsada por la preferencia de los consumidores por ese diseño, aun cuando los equipos de la Liga MX renuevan sus uniformes prácticamente cada año.

playeras-futbol-adidas.jpeg Los espacios vacios que dejó la camiseta de la Selección Mexicana en los aparadores es ocupada por los productos de otras selecciones. Foto: Expansión. playeras-seleccon-argentina.jpeg Los espacios vacios que dejó la camiseta de la Selección Mexicana en los aparadores es ocupada por la albiazul de Argentina. Foto: Expansión.

El impulso del Mundial vació los inventarios

El agotamiento de existencias fue inversamente proporcional al avance de México en el torneo. Cada victoria alimentó una nueva ola de compras entre aficionados que decidieron adquirir la camiseta oficial conforme el equipo superaba rondas y mantenía viva la ilusión mundialista. El resultado fue una presión inesperada sobre los inventarios precisamente en el momento de mayor entusiasmo de los consumidores.

“La primera en acabarse fue la verde. Ya con menos opciones, la gente se llevaba la negra o la blanca. Hasta la versión jugador se agotó; ya solo nos queda alguna por ahí”, explica una vendedora de una tienda Adidas. “Ahora que ya no hay, quienes llegan convencidos de comprar la de México terminan llevándose la de Argentina, España o Bélgica. Fue el furor de la selección”, añade.

En recorridos realizados por tiendas Adidas, departamentales y comercios especializados en artículos deportivos, la constante es la misma: la camiseta oficial de México ya no está disponible. En algunos establecimientos únicamente permanecen algunas tallas infantiles.

Mientras el uniforme mexicano desaparece de los anaqueles, otras selecciones patrocinadas por Adidas comienzan a ganar protagonismo. Argentina, una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo, ocupa ahora los espacios más visibles dentro de varias tiendas.

España también mantiene una presencia destacada. La selección europea se ha consolidado como una de las principales apuestas comerciales de la marca, respaldada tanto por su desempeño deportivo como por el atractivo de su uniforme, que hoy figura entre los más exhibidos en los puntos de venta.

