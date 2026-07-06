El Mundial impulsa el consumo en México, pero las acciones de Femsa, Arca y Coca-Cola no lo reflejan del todo

Entre el 5 de junio y el 6 de julio de 2026, Femsa fue la emisora con el mejor desempeño bursátil entre las principales empresas mexicanas ligadas al consumo. Sus acciones pasaron de 214.8 a 226.4 pesos, un avance de 5.4%, superior al rendimiento de 1.99% registrado por el S&P/BMV IPC, que pasó de 66,141.4 a 67,458.5 puntos en el mismo periodo.

El comportamiento fue distinto para sus pares. Arca Continental avanzó 0.97%, al pasar de 185.7 a 187.5 pesos por acción, un desempeño inferior al del índice de referencia. Coca-Cola FEMSA, en cambio, registró una caída de 4.36%, al retroceder de 215.6 a 206.2 pesos por título, convirtiéndose en la emisora con el desempeño más débil del grupo.

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Para los analistas, la diferencia responde a que el mercado accionario incorpora expectativas de largo plazo, más que el efecto inmediato de un evento deportivo, incluso cuando éste detona un mayor consumo.

“Es difícil que un evento tan particular, que además sólo es parcialmente en México, impacte las perspectivas en Bolsa de las emisoras”, explica Francisco Delgado, analista independiente, quien señala que los inversionistas evalúan variables mucho más amplias, desde las expectativas económicas hasta el entorno geopolítico, la evolución del T-MEC y las valuaciones que alcanzaron las empresas después del fuerte desempeño observado durante 2025.

“El mercado viene de un espectacular 2025 donde las valuaciones se pusieron más justas. Hay algo de toma de ganancias y también incertidumbre por Medio Oriente, T-MEC y otros factores”, añade.

Su lectura coincide con el comportamiento general del mercado mexicano. Durante el segundo trimestre del año, la Bolsa registró su peor desempeño en seis trimestres, en un entorno marcado por la cautela de los inversionistas frente a las perspectivas económicas.

Más que un Mundial

Si bien el torneo puede traducirse en un mayor flujo de consumidores hacia tiendas de conveniencia y supermercados, el comportamiento de las acciones también refleja la capacidad de cada empresa para sostener su crecimiento operativo una vez que termina el evento.

Ese es uno de los factores que ha favorecido a Femsa, cuya diversificación va más allá del negocio de bebidas. A través de Oxxo y Bara, la compañía mantiene una de las redes de comercio minorista más amplias del país y continúa creciendo incluso en un entorno de desaceleración.

Durante el primer trimestre del año, los ingresos de Oxxo México crecieron 8.3%, mientras que la utilidad operativa aumentó 20.9%. Las ventas mismas tiendas avanzaron 6%, reflejando un mayor gasto promedio de los consumidores.

Bara también ganó protagonismo dentro del grupo. Sus ingresos aumentaron 31.5%, impulsados por un crecimiento de 11.8% en ventas mismas tiendas y la apertura de nuevos establecimientos. Al cierre de marzo, la cadena sumaba 674 tiendas.