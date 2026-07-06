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El Mundial impulsa el consumo en México, pero las acciones de Femsa, Arca y Coca-Cola no lo reflejan del todo

El aumento en las compras para seguir los partidos podría reflejarse en los resultados del tercer trimestre, mientras las acciones de las principales embotelladoras continúan sujetas a factores de largo plazo.
lun 06 julio 2026 05:35 PM
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El Mundial impulsa el consumo en México, pero las acciones de Femsa, Arca y Coca-Cola no lo reflejan del todo
Coca-Cola Femsa y Arca Continental tuvieron una gran exposición al ser parte del sistema Coca-Cola, compañia patrocinadora del Mundial 2026. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

Mientras millones de mexicanos compran refrescos, botanas, agua y cerveza para seguir el Mundial 2026, en la Bolsa Mexicana de Valores el marcador responde a otro tipo de variables.

Aunque el torneo representa uno de los mayores eventos de consumo del año para empresas como Femsa, Arca Continental y Coca-Cola FEMSA, los inversionistas mantienen la atención en factores como la fortaleza del consumo de los hogares, las perspectivas económicas, la revisión del T-MEC y la incertidumbre internacional, por lo que el desempeño de sus acciones no necesariamente acompaña el entusiasmo que genera el futbol.

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Entre el 5 de junio y el 6 de julio de 2026, Femsa fue la emisora con el mejor desempeño bursátil entre las principales empresas mexicanas ligadas al consumo. Sus acciones pasaron de 214.8 a 226.4 pesos, un avance de 5.4%, superior al rendimiento de 1.99% registrado por el S&P/BMV IPC, que pasó de 66,141.4 a 67,458.5 puntos en el mismo periodo.

El comportamiento fue distinto para sus pares. Arca Continental avanzó 0.97%, al pasar de 185.7 a 187.5 pesos por acción, un desempeño inferior al del índice de referencia. Coca-Cola FEMSA, en cambio, registró una caída de 4.36%, al retroceder de 215.6 a 206.2 pesos por título, convirtiéndose en la emisora con el desempeño más débil del grupo.

Para los analistas, la diferencia responde a que el mercado accionario incorpora expectativas de largo plazo, más que el efecto inmediato de un evento deportivo, incluso cuando éste detona un mayor consumo.

“Es difícil que un evento tan particular, que además sólo es parcialmente en México, impacte las perspectivas en Bolsa de las emisoras”, explica Francisco Delgado, analista independiente, quien señala que los inversionistas evalúan variables mucho más amplias, desde las expectativas económicas hasta el entorno geopolítico, la evolución del T-MEC y las valuaciones que alcanzaron las empresas después del fuerte desempeño observado durante 2025.

“El mercado viene de un espectacular 2025 donde las valuaciones se pusieron más justas. Hay algo de toma de ganancias y también incertidumbre por Medio Oriente, T-MEC y otros factores”, añade.

Su lectura coincide con el comportamiento general del mercado mexicano. Durante el segundo trimestre del año, la Bolsa registró su peor desempeño en seis trimestres, en un entorno marcado por la cautela de los inversionistas frente a las perspectivas económicas.

Más que un Mundial

Si bien el torneo puede traducirse en un mayor flujo de consumidores hacia tiendas de conveniencia y supermercados, el comportamiento de las acciones también refleja la capacidad de cada empresa para sostener su crecimiento operativo una vez que termina el evento.

Ese es uno de los factores que ha favorecido a Femsa, cuya diversificación va más allá del negocio de bebidas. A través de Oxxo y Bara, la compañía mantiene una de las redes de comercio minorista más amplias del país y continúa creciendo incluso en un entorno de desaceleración.

Durante el primer trimestre del año, los ingresos de Oxxo México crecieron 8.3%, mientras que la utilidad operativa aumentó 20.9%. Las ventas mismas tiendas avanzaron 6%, reflejando un mayor gasto promedio de los consumidores.

Bara también ganó protagonismo dentro del grupo. Sus ingresos aumentaron 31.5%, impulsados por un crecimiento de 11.8% en ventas mismas tiendas y la apertura de nuevos establecimientos. Al cierre de marzo, la cadena sumaba 674 tiendas.

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En Arca Continental, los fundamentales también muestran fortaleza, aunque ello aún no se ha reflejado plenamente en su cotización. Durante el primer trimestre, las ventas netas en México crecieron 7.4%, hasta 25,051 millones de pesos, mientras que el EBITDA avanzó 7.1%.

La embotelladora encontró impulso en categorías con mayor dinamismo entre los consumidores. El volumen de agua aumentó 11%, mientras que Coca-Cola Zero registró un crecimiento de 28.5%, apoyado por una mayor cobertura y una estrategia de precios diferenciada.

El panorama es distinto para Coca-Cola FEMSA. Durante el primer trimestre reportó una disminución de 1.6% en el volumen de ventas en México y Centroamérica, afectada principalmente por una menor demanda en el mercado mexicano.

Los ingresos de la división retrocedieron 1.4%, hasta 39,117 millones de pesos, mientras que el EBITDA cayó 9.9%, en un entorno donde el consumidor ha mostrado mayor sensibilidad al gasto y las bebidas enfrentan mayores cargas fiscales.

El efecto podría verse después

Aunque el Mundial difícilmente cambia por sí solo la valuación de estas empresas, Marisol Huerta, analista independiente, considera que parte de la presión observada durante el año podría comenzar a moderarse gracias al efecto del Mundial.

A medida que avanza el torneo, los aficionados seguirán comprando refrescos, agua y otros productos para acompañar cada partido. Ese impulso probablemente aparecerá en los resultados trimestrales de las compañías vinculadas al consumo masivo.

"Ha habido debilidad en el consumo. Sin embargo, creo que las empresas están estables. En estas semanas pudo haber un incremento en ventas para Arca y para Femsa, y veremos un repunte durante el tercer trimestre", señala la especialista.

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ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Coca Cola Company

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