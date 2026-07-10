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La industria de camiones pide arancel de 50% a las unidades chinas

Los fabricantes buscan un "piso parejo" frente a las importaciones de bajo costo para reactivar el mercado interno, tras un año de caídas en la producción, las ventas y las exportaciones.
vie 10 julio 2026 05:55 AM
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Los camiones hechos en México quieren piso parejo: la industria pide aranceles de 50% a los fabricados en China
El inicio de año fue complicado para el sector con bajas a doble dígito en ventas minoristas y producción, lo que costó 6,000 empleos. (María Martínez)

La industria mexicana de vehículos pesados vive uno de los años más complejos de la última década. Ante el impacto que la incertidumbre comercial con Estados Unidos ha tenido sobre la producción, las exportaciones y las ventas, los fabricantes buscan reactivar el mercado interno mediante un aumento de hasta 50% en los aranceles a los camiones provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio, principalmente China.

La propuesta, impulsada por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), busca replicar la estrategia que desde el 1 de enero aplica el gobierno para los vehículos ligeros, cuyo ingreso al país quedó sujeto a un arancel de hasta 50% para ciertas importaciones provenientes de economías sin acuerdos comerciales con México. Para el sector de vehículos pesados, los gravámenes actualmente oscilan entre 5 y 20%.

“Lo que nosotros estamos buscando de manera importante es colocar aranceles para aquellos productos que están entrando a México de países con los que no tenemos tratado comercial. Tener un piso parejo… Estamos buscando que se tenga un arancel del 50%. Actualmente está puesto, dependiendo de la aplicación, entre el 5 y el 20%. Nosotros queremos que llegue al 50%”, dijo Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Anpact, en entrevista con Expansión.

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La petición surge en un contexto de deterioro para la industria. De enero a junio, las ventas minoristas acumularon una caída de 26.3%, mientras que las ventas al mayoreo descendieron 4.7%. En el mismo periodo, la producción nacional retrocedió 17.3% y las exportaciones disminuyeron 18%, reflejo del menor dinamismo económico y de la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos.

Un “piso parejo” frente a los camiones chinos

Para los fabricantes establecidos en México, el avance de marcas chinas en el mercado nacional se ha apoyado en una estrategia de precios significativamente más bajos que los de las unidades producidas en el país, lo que ha complicado la recuperación de la demanda de vehículos hechos en México.

Arzate sostiene que parte de esa diferencia obedece a que algunas unidades ingresan al país con valores aduanales inferiores a su precio real.

“¿Por qué queremos el 50%? Porque hemos detectado que los vehículos entran al territorio nacional con un 50% de su valuación o subsidio; es decir, para un tractocamión clase 8, el valor en el mercado es de 3.5 millones de pesos y nosotros vemos el valor en la aduana de esos productos (…) que entran a 1.7 millones y esto termina distorsionando el mercado”, afirmó en el marco del 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías.

Según el dirigente empresarial, el Gobierno de México ya analiza la propuesta, aunque todavía no existe claridad sobre si la medida formará parte del Paquete Económico 2027 o si llegará mediante una reforma fiscal específica.

“Hay buena voluntad por parte del gobierno. Están realizando un análisis muy integral”, señaló.

La Anpact también advierte que la falta de información sobre las ventas de fabricantes chinos dificulta dimensionar su presencia en el mercado mexicano.

“Hemos detectado alrededor de 23 marcas que ya están ofreciendo producto aquí en México, marcas de países donde no tenemos tratado de libre comercio, mayormente chinas, y el problema es que solamente tres de ellas reportan al Inegi, entonces no sabemos exactamente cómo está la comercialización y eso es algo también desleal. Este nuevo piso parejo es lo más importante que estamos buscando”, sostuvo Arzate.

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Los apoyos públicos comienzan a dar resultados

Además de los aranceles, la industria también busca ampliar los programas de apoyo gubernamental para estimular la renovación del parque vehicular.

El sector inició el año con fuertes afectaciones. En enero, la producción cayó 51.9%, hasta 6,653 unidades, el nivel más bajo para ese mes en los registros del Inegi. La desaceleración también impactó al empleo, con una reducción cercana a 20% de la plantilla laboral, equivalente a unos 6,000 puestos de trabajo.

Ante este escenario, en marzo el Gobierno de México, junto con la Anpact, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), puso en marcha el Programa de Protección a la Industria de Vehículos Pesados, acompañado de una bolsa inicial de 2,000 millones de pesos para incentivar la adquisición de nuevas unidades.

De acuerdo con Arzate, el programa ya muestra resultados y ha permitido moderar la caída del mercado.

“Todas las armadoras de nosotros están ya metidas. Vamos a la mitad de esos 2,000 millones de pesos… Tanto presentando los resultados de mayo como ahora junio, sí están teniendo su efecto positivo. Tenemos una tendencia al alza. Obviamente no estamos llegando a los números de 2024, pero sí estamos teniendo una tendencia al alza”, explicó en el marco del 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías.

La industria considera que reforzar este tipo de incentivos tendría un impacto directo sobre la manufactura nacional. A diferencia del segmento de vehículos ligeros, el mercado mexicano de camiones depende en mayor medida de la producción local. Entre enero y mayo se comercializaron 3,490 vehículos pesados importados, equivalentes a apenas 14% del total de las ventas minoristas y mayoristas.

Con un mercado interno que continúa debilitado y una demanda externa afectada por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, los fabricantes apuestan a una combinación de mayores estímulos gubernamentales y una protección arancelaria más elevada para recuperar la producción Hecha en México y contener el avance de las importaciones de bajo costo.

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Autotransporte de carga Aranceles

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