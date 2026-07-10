Los camiones hechos en México quieren piso parejo: la industria pide aranceles de 50% a los fabricados en China

La petición surge en un contexto de deterioro para la industria. De enero a junio, las ventas minoristas acumularon una caída de 26.3%, mientras que las ventas al mayoreo descendieron 4.7%. En el mismo periodo, la producción nacional retrocedió 17.3% y las exportaciones disminuyeron 18%, reflejo del menor dinamismo económico y de la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos.

Un “piso parejo” frente a los camiones chinos

Para los fabricantes establecidos en México, el avance de marcas chinas en el mercado nacional se ha apoyado en una estrategia de precios significativamente más bajos que los de las unidades producidas en el país, lo que ha complicado la recuperación de la demanda de vehículos hechos en México.

Arzate sostiene que parte de esa diferencia obedece a que algunas unidades ingresan al país con valores aduanales inferiores a su precio real.

“¿Por qué queremos el 50%? Porque hemos detectado que los vehículos entran al territorio nacional con un 50% de su valuación o subsidio; es decir, para un tractocamión clase 8, el valor en el mercado es de 3.5 millones de pesos y nosotros vemos el valor en la aduana de esos productos (…) que entran a 1.7 millones y esto termina distorsionando el mercado”, afirmó en el marco del 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías.

Según el dirigente empresarial, el Gobierno de México ya analiza la propuesta, aunque todavía no existe claridad sobre si la medida formará parte del Paquete Económico 2027 o si llegará mediante una reforma fiscal específica.

“Hay buena voluntad por parte del gobierno. Están realizando un análisis muy integral”, señaló.

La Anpact también advierte que la falta de información sobre las ventas de fabricantes chinos dificulta dimensionar su presencia en el mercado mexicano.

“Hemos detectado alrededor de 23 marcas que ya están ofreciendo producto aquí en México, marcas de países donde no tenemos tratado de libre comercio, mayormente chinas, y el problema es que solamente tres de ellas reportan al Inegi, entonces no sabemos exactamente cómo está la comercialización y eso es algo también desleal. Este nuevo piso parejo es lo más importante que estamos buscando”, sostuvo Arzate.