Empresas

“Hombres camión” tienen complejo acceso a financiamiento; Solvento busca solucionarlo

Los "hombre camión", como se les conoce a los propietarios de uno a cinco camiones, padecen de pocos instrumentos de crédito en México.
vie 13 febrero 2026 10:52 AM
Financiamientos para autotransporte de carga se olvidan del 'hombre camión', pero una empresa quiere solucionarlo
Alrededor del 81.5% de los permisionarios para el autotransporte de carga en México son "hombre camión". (SANDY HUFFAKER/AFP)

El sector del autotransporte en México enfrenta una coyuntura desde hace años: el poco acceso al financiamiento para micro, pequeños y medianos empresarios, conocidos como “hombre camión”, que llegan a ser propietarios de uno o hasta cinco vehículos pesados; y aunque hoy existen más herramientas financieras que hace 10 años, la nueva oferta no ha llegado del todo a esta industria.

“El hombre camión y las pequeñas empresas de transporte siguen enfrentando limitantes para poder acceder de manera formal a un vehículo financiado u otro tipo de productos”, comenta Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), sobre la situación que ha llevado al organismo a presentar, en conjunto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), iniciativas a nivel federal para solucionar esta problemática.

Los números de Solvento, fintech enfocada al sector transporte, demuestran la situación del sector. La cartera de clientes de Adela, uno de sus productos enfocados al factoraje digital de estos hombres camión, ha sido entregado en un 78% a micros y pequeños empresarios que, con esto, por primera vez están recibiendo algún tipo de financiamiento.

En el marco de ExpoTransporte del año pasado, la Anpact en conjunto con la Confederación de Cámaras Industriales y Nacional Financiera, firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de acercar más productos financieros a esta industria, ya que los esquemas e instituciones tradicionales se han quedado cortos a las nuevas demandas del sector, entre las que está el contar con productos hechos a su medida.

Mientras la solución financiera llega por parte de los agentes habituales del mercado, Solvento tiene un claro objetivo, convertirse en el “banco de los transportistas” con la finalidad de ofrecer diferentes servicios, lo que incluiría desde financiamiento de activos, herramientas para administrar sus gastos y poder financiar también la compra y reparaciones de componentes como, por ejemplo, motores.

“Hoy estamos 100% centrados en capital de trabajo, pero la visión de Solvento es convertirnos en la alternativa bancaria y de soluciones financieras end to end del sector transporte”, comenta Jaime Tabachnik, CEO de la firma, en entrevista con Expansión.

En días recientes, Solvento anunció el cierre de un financiamiento por 25 millones de dólares respaldado por BBVA Spark, la unidad del banco enfocada en apoyar a empresas de alto crecimiento, conocidas como startups.

Con este capital, que les permitiría duplicar su base de clientes de los 3,000 transportistas con los que cuenta actualmente, la empresa espera incentivar, además de sus otros productos enfocados a grandes corporativos, servicios como el de Adela, que han significado el primer crédito para varios de estos “hombre camión”, de tal manera que el objetivo de Tabachnik es pasar del 78% de clientes que adquirieron por primera vez un crédito a 90%.

Hasta el momento, la banca tradicional se había mantenido al margen del otorgamiento de este tipo de créditos por la aversión al riesgo que el sector pudiese significar, sin embargo, para la fintech nacida en Ciudad de México en 2021, la acumulación y análisis de datos es lo que le ha permitido orientar su modelo de negocio a esta industria.

“Adela se ha comportado espectacularmente. Tenemos una tasa de pérdidas bajísima hasta el momento, lo que quiere decir que todavía podemos ir a un segmento más riesgoso… La mayoría de los transportistas son buenas personas y más que riesgos, nosotros entendemos el mercado, y por eso hemos diseñado un producto que se adapta a las necesidades y a la operación del autotransporte”, comenta Tabachnik.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, hoy en día existen poco más de 166,000 permisionarios bajo la modalidad de “hombre camión”, lo que representan alrededor del 81.5% de los agentes del autotransporte en el país, de tal manera que aún queda un extenso margen de maniobra por realizar a favor de esta industria.

Autotransporte de carga

