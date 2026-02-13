Financiamientos para autotransporte de carga se olvidan del 'hombre camión', pero una empresa quiere solucionarlo

Los números de Solvento, fintech enfocada al sector transporte, demuestran la situación del sector. La cartera de clientes de Adela, uno de sus productos enfocados al factoraje digital de estos hombres camión, ha sido entregado en un 78% a micros y pequeños empresarios que, con esto, por primera vez están recibiendo algún tipo de financiamiento.

En el marco de ExpoTransporte del año pasado, la Anpact en conjunto con la Confederación de Cámaras Industriales y Nacional Financiera, firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de acercar más productos financieros a esta industria, ya que los esquemas e instituciones tradicionales se han quedado cortos a las nuevas demandas del sector, entre las que está el contar con productos hechos a su medida.

Mientras la solución financiera llega por parte de los agentes habituales del mercado, Solvento tiene un claro objetivo, convertirse en el “banco de los transportistas” con la finalidad de ofrecer diferentes servicios, lo que incluiría desde financiamiento de activos, herramientas para administrar sus gastos y poder financiar también la compra y reparaciones de componentes como, por ejemplo, motores.

“Hoy estamos 100% centrados en capital de trabajo, pero la visión de Solvento es convertirnos en la alternativa bancaria y de soluciones financieras end to end del sector transporte”, comenta Jaime Tabachnik, CEO de la firma, en entrevista con Expansión.

En días recientes, Solvento anunció el cierre de un financiamiento por 25 millones de dólares respaldado por BBVA Spark, la unidad del banco enfocada en apoyar a empresas de alto crecimiento, conocidas como startups.

Con este capital, que les permitiría duplicar su base de clientes de los 3,000 transportistas con los que cuenta actualmente, la empresa espera incentivar, además de sus otros productos enfocados a grandes corporativos, servicios como el de Adela, que han significado el primer crédito para varios de estos “hombre camión”, de tal manera que el objetivo de Tabachnik es pasar del 78% de clientes que adquirieron por primera vez un crédito a 90%.