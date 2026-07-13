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Volkswagen estudia recortar otros 50,000 puestos de trabajo en todo el mundo

El director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, afirmó que la empresa necesita reducir sus costos fijos para recuperar competitividad y advirtió que el peso de los gastos laborales será un factor clave en ese proceso.
lun 13 julio 2026 11:05 AM
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La advertencia forma parte de los esfuerzos de Volkswagen por acelerar su transformación en un contexto marcado por la desaceleración de la demanda en algunos mercados y la creciente competencia de fabricantes chinos. (Hesham Elsherif/Getty Images)

Volkswagen evalúa una nueva reducción de su plantilla global como parte de su estrategia para mejorar su competitividad y contener sus costos operativos. El presidente ejecutivo del grupo, Oliver Blume, advirtió a los empleados que, en un escenario teórico, la automotriz podría eliminar alrededor de 50,000 puestos de trabajo adicionales en todo el mundo.

De acuerdo con un memorando interno al que tuvo acceso la agencia AFP, Blume señaló que el siguiente objetivo de la compañía es reducir sus costos fijos hasta un nivel que le permita competir con mayor eficiencia en un entorno cada vez más desafiante para la industria automotriz.

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“El siguiente paso es reducir nuestros costes fijos a un nivel competitivo”, afirmó el directivo en el documento. El memorando explica que aproximadamente la mitad de los costos fijos del grupo corresponde al personal.

Bajo ese supuesto, y en caso de que los costos laborales permanezcan sin cambios, el ajuste requerido equivaldría, de forma teórica, a la eliminación de unos 50,000 empleos a nivel global.

La advertencia forma parte de los esfuerzos de Volkswagen por acelerar su transformación en un contexto marcado por la desaceleración de la demanda en algunos mercados, la creciente competencia de fabricantes chinos y las fuertes inversiones que exige la transición hacia la electrificación y el desarrollo de software.

Hasta el momento, la empresa no ha anunciado un plan formal de despidos ni ha precisado en qué países o divisiones podrían concentrarse los eventuales recortes. El documento plantea el escenario como un cálculo derivado de la estructura actual de costos del grupo.

Volkswagen ha implementado en los últimos meses diversas medidas para mejorar su rentabilidad, entre ellas programas de eficiencia, reducción de gastos y ajustes en su capacidad productiva.

Con información de AFP

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