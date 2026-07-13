Volkswagen estudia recortar otros 50,000 puestos de trabajo en todo el mundo

“El siguiente paso es reducir nuestros costes fijos a un nivel competitivo”, afirmó el directivo en el documento. El memorando explica que aproximadamente la mitad de los costos fijos del grupo corresponde al personal.

Bajo ese supuesto, y en caso de que los costos laborales permanezcan sin cambios, el ajuste requerido equivaldría, de forma teórica, a la eliminación de unos 50,000 empleos a nivel global.

La advertencia forma parte de los esfuerzos de Volkswagen por acelerar su transformación en un contexto marcado por la desaceleración de la demanda en algunos mercados, la creciente competencia de fabricantes chinos y las fuertes inversiones que exige la transición hacia la electrificación y el desarrollo de software.

Hasta el momento, la empresa no ha anunciado un plan formal de despidos ni ha precisado en qué países o divisiones podrían concentrarse los eventuales recortes. El documento plantea el escenario como un cálculo derivado de la estructura actual de costos del grupo.

Volkswagen ha implementado en los últimos meses diversas medidas para mejorar su rentabilidad, entre ellas programas de eficiencia, reducción de gastos y ajustes en su capacidad productiva.

Con información de AFP