Volkswagen estudia recortar otros 50,000 puestos de trabajo en todo el mundo

Volkswagen evalúa una nueva reducción de su plantilla global como parte de su estrategia para mejorar su competitividad y contener sus costos operativos. El presidente ejecutivo del grupo, Oliver Blume, advirtió a los empleados que, en un escenario teórico, la automotriz podría eliminar alrededor de 50,000 puestos de trabajo adicionales en todo el mundo.
De acuerdo con un memorando interno al que tuvo acceso la agencia AFP, Blume señaló que el siguiente objetivo de la compañía es reducir sus costos fijos hasta un nivel que le permita competir con mayor eficiencia en un entorno cada vez más desafiante para la industria automotriz.