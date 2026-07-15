Pemex recupera terreno en gasolineras y concentra casi dos terceras partes del mercado

El crecimiento ocurre en un contexto de cambios regulatorios y de política energética impulsados tras la reforma energética aprobada en 2024, que busca fortalecer el papel de las empresas públicas en el sector.

Aunque la apertura del mercado permitió la llegada de decenas de competidores, el liderazgo privado permanece altamente fragmentado.

La marca privada con mayor presencia es Mobil, con 713 estaciones, seguida de G500, con 491, y Valero, con 337 unidades.

Además, existen 469 estaciones genéricas, es decir, sin una imagen comercial definida o en proceso de cambio de marca.

La presencia de marcas privadas es considerable, pero en número de estaciones de servicio es poco significativa respecto a Pemex. (Expansión)

El resto del mercado se divide entre cientos de enseñas regionales o familiares, muchas de ellas con apenas entre una y diez estaciones de servicio, lo que limita su capacidad de expansión nacional.

Una apertura que no desplazó a Pemex

La liberalización del mercado gasolinero comenzó tras la reforma energética de 2013, la cual permitió la comercialización de combustibles bajo marcas distintas a Pemex e incluso la importación de gasolina y diésel provenientes de compañías internacionales.

Sin embargo, la apertura tardó varios años en materializarse. Fue hasta marzo de 2017 cuando BP inauguró la primera estación privada del país, rompiendo el monopolio comercial que Pemex había mantenido desde 1935.

El objetivo era ampliar la competencia mediante combustibles diferenciados por calidad, aditivos, programas de lealtad y servicios adicionales para los consumidores.

Para facilitar esa transición, la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció una regulación asimétrica que limitaba el poder de mercado de Pemex mediante controles sobre precios y contratos de ventas de primera mano.

No obstante, en octubre de 2025 la Comisión Nacional de Energía (CNE) eliminó ese esquema al considerar que ya se habían alcanzado los objetivos de competencia, pese a que ninguna marca privada ha logrado consolidar una red superior a las mil estaciones.

Especialistas subrayan que portar la imagen de Pemex no significa que las estaciones pertenezcan al Estado. Los establecimientos siguen siendo propiedad de empresarios gasolineros privados, quienes deciden operar bajo la marca de la petrolera y abastecerse de sus combustibles.