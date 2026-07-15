Pemex recupera terreno en gasolineras y concentra casi dos terceras partes del mercado

La presencia de Pemex en el mercado gasolinero mexicano continúa fortaleciéndose. Al cierre de mayo de 2026, la empresa estatal alcanzó 8,925 estaciones de servicio con su imagen comercial, equivalente a casi dos terceras partes de los permisos vigentes en operación, mientras que ninguna marca privada supera las 1,000 unidades, reflejo de un mercado que vuelve a concentrarse alrededor de la petrolera estatal.
Datos de PetroIntelligence muestran que de las 14,325 estaciones de servicio con permisos vigentes y en operación en el país, 8,925 operan bajo la marca Pemex, mientras que las 5,400 restantes se distribuyen entre 392 marcas privadas.
La cifra representa un aumento frente a abril, cuando existían 8,876 estaciones con bandera Pemex, es decir, 49 gasolineras adicionales migraron a la imagen de la empresa pública en un solo mes.
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El crecimiento ocurre en un contexto de cambios regulatorios y de política energética impulsados tras la reforma energética aprobada en 2024, que busca fortalecer el papel de las empresas públicas en el sector.
Aunque la apertura del mercado permitió la llegada de decenas de competidores, el liderazgo privado permanece altamente fragmentado.
La marca privada con mayor presencia es Mobil, con 713 estaciones, seguida de G500, con 491, y Valero, con 337 unidades.
Además, existen 469 estaciones genéricas, es decir, sin una imagen comercial definida o en proceso de cambio de marca.
El resto del mercado se divide entre cientos de enseñas regionales o familiares, muchas de ellas con apenas entre una y diez estaciones de servicio, lo que limita su capacidad de expansión nacional.
Una apertura que no desplazó a Pemex
La liberalización del mercado gasolinero comenzó tras la reforma energética de 2013, la cual permitió la comercialización de combustibles bajo marcas distintas a Pemex e incluso la importación de gasolina y diésel provenientes de compañías internacionales.
Sin embargo, la apertura tardó varios años en materializarse. Fue hasta marzo de 2017 cuando BP inauguró la primera estación privada del país, rompiendo el monopolio comercial que Pemex había mantenido desde 1935.
El objetivo era ampliar la competencia mediante combustibles diferenciados por calidad, aditivos, programas de lealtad y servicios adicionales para los consumidores.
Para facilitar esa transición, la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció una regulación asimétrica que limitaba el poder de mercado de Pemex mediante controles sobre precios y contratos de ventas de primera mano.
No obstante, en octubre de 2025 la Comisión Nacional de Energía (CNE) eliminó ese esquema al considerar que ya se habían alcanzado los objetivos de competencia, pese a que ninguna marca privada ha logrado consolidar una red superior a las mil estaciones.
Especialistas subrayan que portar la imagen de Pemex no significa que las estaciones pertenezcan al Estado. Los establecimientos siguen siendo propiedad de empresarios gasolineros privados, quienes deciden operar bajo la marca de la petrolera y abastecerse de sus combustibles.
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Permisos y precios fortalecen el regreso a Pemex
Para analistas del sector, el avance de la empresa estatal responde tanto a factores regulatorios como comerciales.
Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que la petrolera concentra el mayor crecimiento debido a la priorización de permisos y a las estrategias implementadas desde febrero de 2025, cuando comenzó el acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro.
“En condiciones donde los precios internacionales son altos, Pemex tiene el precio más competitivo. Sí le está ayudando los pactos voluntarios a Pemex en cuanto a competitividad, tenemos la autorización de permisos enfocada a Pemex y los temas de trazabilidad en cuanto a las marcas; recordemos que los permisos de bandera blanca (genéricos) han venido disminuyendo y están eligiendo ir a Pemex”, explicó Montufar.
Marcial Díaz, socio de QUA Energy Consulting, estimó que actualmente alrededor de 62% del mercado gasolinero opera bajo la marca de la empresa pública.
“En primer lugar se explica porque hay banderas que ya se fueron; en segundo es porque la política de la administración de la 4T es que si su contrato de suministro está con Pemex, es más fácil que se den permisos o autorizaciones. No es una regla escrita pero es la realidad; si el contrato de proveeduría es de otra marca de combustible es mucho más lento”, afirmó.
El especialista recordó que, durante los primeros años de la apertura, numerosos empresarios optaron por migrar a marcas privadas como parte de una estrategia comercial para diferenciarse.
“La realidad es que hoy la mayoría del suministro lo sigue otorgando Pemex, y así es más fácil que no se atore tu trámite ante las instancias de la CNE”, puntualizó.
El norte concentra la mayor competencia
Pese al fortalecimiento de Pemex, existen regiones donde las marcas privadas mantienen una presencia relativamente elevada.
De acuerdo con la Fotografía del Sector Gasolinero a mayo de 2026, elaborada por PetroIntelligence, Baja California, Coahuila y Nuevo León son las entidades con la mayor penetración de imágenes distintas a Pemex.
En contraste, Guerrero continúa siendo el estado con la menor presencia de marcas privadas, donde únicamente 9% de las estaciones operan con una imagen diferente a la de la empresa estatal.