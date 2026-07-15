Pescadores afectados por derrame de Pemex presentan amparo para obtener indemnizaciones
Las comunidades indígenas de Pajapan sostienen que la exclusión del padrón de afectados impide el acceso a los apoyos económicos y a la reparación del daño otorgados a otros pescadores reconocidos por la empresa.
Pescadores, laguneros y vendedores del municipio de Pajapan, Veracruz, promovieron un juicio de amparo en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigir el reconocimiento de las afectaciones provocadas por el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México y obtener una reparación integral del daño, incluidas indemnizaciones económicas.
El recurso legal fue presentado el pasado 9 de julio, luego de que las comunidades señalaran que, pese a las pérdidas económicas derivadas de la contaminación de costas, ríos y lagunas, no fueron incluidas en el censo de personas afectadas elaborado por la empresa productiva del Estado.
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El caso ocurre después de que Pemex reconociera su responsabilidad en el derrame más de dos meses después de que organizaciones ambientalistas documentaran la presencia de manchas de hidrocarburos en aguas del Golfo de México y en litorales de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Campeche.
Las comunidades indígenas de Pajapan sostienen que la exclusión del padrón de afectados impide el acceso a los apoyos económicos y a la reparación del daño otorgados a otros pescadores reconocidos por la empresa.
Exigen reconocimiento como pescadores indígenas
Los promoventes del amparo argumentan que Pemex rechazó reconocerlos como afectados bajo el argumento de que no cuentan con permisos o registros expedidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a pesar de que la pesca constituye su principal fuente de ingresos y forma parte de sus actividades tradicionales como pueblos originarios.
Obeth Hernández, representante de la comunidad náhuatl de la Sierra de Santa Marta, afirmó que continuarán con las acciones legales hasta obtener el reconocimiento de sus derechos.
“Seguiremos exigiendo una reparación integral del daño que incluya una indemnización justa con respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas, exigimos indemnizaciones por las afectaciones del derrame, atención a la salud, restauración a los ecosistemas dañados y castigo a los culpables”, declaró.
Albertano Martínez, representante de la comunidad de Pajapan, explicó que durante los últimos meses han entregado diversos oficios a las autoridades responsables sin obtener una respuesta favorable.
“Estos compañeros que se dedican a la pesca, siempre han vivido de eso, y no tienen otra fuente de trabajo, otra alternativa de cómo sobrevivir, se dedican a eso y les ha pegado con todo ese derrame de hidrocarburo. Son alrededor de unos 1,500, pero dentro del amparo van alrededor de 500 o 600 pescadores en la lista que nosotros manejamos”, expuso.
De acuerdo con los representantes comunitarios, al menos cuatro municipios continúan con afectaciones económicas y ambientales derivadas del derrame, sin que sus habitantes hayan sido reconocidos por la petrolera estatal.
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El derrame alcanzó más de 360 kilómetros de litoral
A finales de febrero, diversas organizaciones ambientalistas documentaron mediante imágenes satelitales y recorridos en campo la presencia de manchas de hidrocarburos en aguas del Golfo de México y en las costas de Veracruz y Tabasco, las cuales posteriormente comenzaron a extenderse hacia Tamaulipas y Campeche.
Durante una conferencia realizada el 26 de marzo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atribuyó inicialmente el fenómeno principalmente a las chapopoteras naturales del yacimiento Cantarell, seguido de un vertimiento ilegal realizado por un buque frente a Coatzacoalcos y, en menor medida, a otras filtraciones naturales en la misma zona.
Sin embargo, el 16 de abril la Secretaría de Energía (Sener) informó que la principal causa del megaderrame fue una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas conectado a las plataformas Abkatún, la cual comenzó desde el 6 de febrero.
El gobierno federal también informó que el incidente fue ocultado al entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, situación que derivó en la separación de los funcionarios responsables.
El derrame afectó más de 48 playas y contaminó más de 360 kilómetros de litoral.
Entre las zonas con mayores daños se encuentran Mata de Uva, El Zapote, Jicacal, Playa Linda, Barrillas y la laguna El Ostión, en Veracruz. En Tabasco también se reportaron afectaciones en Barra de Tupilco, Arroyo Verde y playas de los ejidos Sinaloa, El Alacrán y Manatinero.
A estos incidentes se sumaron otros eventos registrados en los últimos meses. Uno de ellos ocurrió en la refinería y el puerto marítimo de Dos Bocas, en Tabasco. El 17 de marzo, un incendio dentro del complejo provocó la muerte de cinco personas que circulaban en una camioneta a baja velocidad durante una tormenta y en caminos inundados.
De acuerdo con Pemex, el incendio fue provocado por la caída de un rayo sobre “aguas aceitosas” generadas tras el desbordamiento de cilindros con hidrocarburos a causa de las intensas lluvias registradas en la región.
Días después también circularon imágenes del Río Seco, cercano a la refinería de Dos Bocas, con presencia de manchas de hidrocarburos. Ante ello, Pemex desplegó un operativo de contención y recuperación mediante barreras marítimas, cordones oleofílicos y embarcaciones especializadas para retirar el material contaminante.
Buscan reparación integral del daño
Maribel Cervantes, integrante del Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta, explicó que el objetivo del amparo es que las autoridades reconozcan a los habitantes indígenas como pescadores tradicionales, independientemente de que no aparezcan en registros oficiales.
Según los representantes comunitarios, las personas que sí fueron incluidas en el censo de Pemex recibieron apoyos por 15,000 pesos, beneficio al que las comunidades indígenas excluidas no han podido acceder.
Las autoridades municipales, agregaron, les han informado que no pueden intervenir debido a que se trata de un asunto de competencia federal relacionado con Pemex.
Los afectados sostienen que la reparación debe ir más allá de una compensación económica e incluir atención médica, restauración ambiental y medidas para garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
“Antes de que existieran las leyes y las instituciones las comunidades indígenas ya existían. Nos dicen muy chingón que es el año de la mujer indígena, que los pueblos tienen todo el apoyo, pero vemos que en la práctica realmente no se ve esto. Tan solo al inicio del derrame, y todo lo vimos, se quiso minimizar todo lo que pudo, y eso mismo es lo que está pasando con la cuestión del apoyo y la restauración de los ecosistemas afectados”, aseguró Hernández.