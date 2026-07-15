Pescadores afectados por derrame de Pemex presentan amparo para obtener indemnizaciones

Fauna y flora de mares y ríos fueron afectados por la presencia de hidrocarburos. (VICTORIA RAZO/AFP)

El caso ocurre después de que Pemex reconociera su responsabilidad en el derrame más de dos meses después de que organizaciones ambientalistas documentaran la presencia de manchas de hidrocarburos en aguas del Golfo de México y en litorales de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Campeche.

Las comunidades indígenas de Pajapan sostienen que la exclusión del padrón de afectados impide el acceso a los apoyos económicos y a la reparación del daño otorgados a otros pescadores reconocidos por la empresa.

Exigen reconocimiento como pescadores indígenas

Los promoventes del amparo argumentan que Pemex rechazó reconocerlos como afectados bajo el argumento de que no cuentan con permisos o registros expedidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a pesar de que la pesca constituye su principal fuente de ingresos y forma parte de sus actividades tradicionales como pueblos originarios.

Si no pertenecen a una cooperativa pesquera quedan fueran de los apoyos del gobierno federal. (VICTORIA RAZO/AFP)

Obeth Hernández, representante de la comunidad náhuatl de la Sierra de Santa Marta, afirmó que continuarán con las acciones legales hasta obtener el reconocimiento de sus derechos.

“Seguiremos exigiendo una reparación integral del daño que incluya una indemnización justa con respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas, exigimos indemnizaciones por las afectaciones del derrame, atención a la salud, restauración a los ecosistemas dañados y castigo a los culpables”, declaró.

Albertano Martínez, representante de la comunidad de Pajapan, explicó que durante los últimos meses han entregado diversos oficios a las autoridades responsables sin obtener una respuesta favorable.

“Estos compañeros que se dedican a la pesca, siempre han vivido de eso, y no tienen otra fuente de trabajo, otra alternativa de cómo sobrevivir, se dedican a eso y les ha pegado con todo ese derrame de hidrocarburo. Son alrededor de unos 1,500, pero dentro del amparo van alrededor de 500 o 600 pescadores en la lista que nosotros manejamos”, expuso.

De acuerdo con los representantes comunitarios, al menos cuatro municipios continúan con afectaciones económicas y ambientales derivadas del derrame, sin que sus habitantes hayan sido reconocidos por la petrolera estatal.