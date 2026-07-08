La importación de gasolina aumenta 23% en mayo: Pemex 'complica' la autosuficiencia energética

El aumento fue todavía más pronunciado en el caso de Pemex. La petrolera importó 418,450 barriles diarios de gasolina durante mayo, un crecimiento de 36.3% frente a los 306,797 barriles diarios del mes previo, consolidándose como el principal responsable del incremento en las compras externas de combustibles. La empresa mantiene la red de distribución más grande del país, con más de 8,000 estaciones de servicio.

En contraste, las empresas privadas redujeron sus importaciones por segundo mes consecutivo. En mayo ingresaron al país 79,237 barriles diarios, por debajo de los 97,555 barriles registrados en abril y lejos de los volúmenes superiores a 100,000 barriles diarios que habían mantenido de forma habitual.

La reducción coincide con el endurecimiento de las medidas gubernamentales para combatir el ingreso irregular de combustibles al país, un fenómeno conocido como huachicol fiscal, que ha derivado en mayores controles para los importadores privados.

Dependencia del exterior persiste

El aumento en las importaciones ocurre en un contexto en el que México continúa lejos de alcanzar la meta de producir internamente todos los combustibles que consume.

Ramsés Pech, analista del sector energético, explicó que la dependencia del exterior sigue siendo elevada. “Es imposible que México deje de importar combustibles”, aseguró.

El especialista detalló que actualmente la gasolina regular depende en más de un 50% de las importaciones, mientras que en el caso de la gasolina premium la dependencia supera el 80%. Para el diésel, el combustible importado representa alrededor del 35% del consumo nacional.

El mercado mexicano consume entre 700,000 y 800,000 barriles diarios de gasolina —sumando magna y premium— dependiendo de la temporada y del nivel de demanda, un volumen que la producción nacional aún no logra cubrir.