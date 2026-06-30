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Pemex desploma 11.8% su proceso de crudo y producción de combustibles

La refinería de Minatitlán tuvo una caída del 52% en su procesamiento de petróleo entre abril y mayo.
mar 30 junio 2026 04:53 PM
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Mayo desploma 11.8% proceso de crudo y producción de combustibles
En abril Salamanca, y en mayo Minatitlán, son las centrales que han presentado una caída importante en sus niveles de procesamiento de crudo y con ello de producción de combustibles. (OMAR TORRES/AFP)

Pese a todos los esfuerzos del gobierno por ir aumentando la disponibilidad de combustibles y así acercarse a la autosuficiencia energética, mayo registró una caída importante a las cifras que ya venían superando el millón de barriles diarios.

Las estadísticas de Pemex del cuarto mes del año muestran que las refinerías procesaron 941,158 barriles diarios de petróleo crudo, lo que representa una caída del 11.8% si se considera que en el mes de abril la cifra era de 1 millón 67,820 barriles por día.

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La recuperación en los niveles de procesamiento comenzó a mostrarse desde mayo del 2025, cuando se presentaron cifras por arriba del millón de barriles diarios, que se ha intentado sostener.

Eso se traduce en unas refinerías con mayores niveles de operación y mayor disponibilidad de combustibles nacionales.

Sin embargo, al hacer un 'zoom' para analizar cada complejo, en el quinto mes del año, la refinería que menos volumen de crudo procesó es Minatitlán, 56,646 barriles diarios, cuando el mes previo registró cifras de 119,368 barriles, una caída del 52 %.

En este caso particular, se puede observar que la inyección de petróleo crudo que se le hizo fue una mezcla de 50-50, es decir, 50% pesado y 50% ligero, cuando el complejo venía operando prácticamente en su totalidad con petróleo pesado.

Le sigue Madrero, con 92,602 barriles por día y una caída contra el mes previo del 16%, cuando se obtuvieron 110,151 barriles diarios.

Mientras que la refinería de Salamanca, que el mes de abril tuvo una caída abrupta que la llevó a 55,720 barriles diarios, en mayo mostró una recuperación para lograr los 94,216 barriles diarios, pero aún así queda lejos de los más de 110,000 o hasta 135,000 barriles diarios que estaba procesando de petróleo.

El gobierno federal ha dicho que Pemex ya recuperó su capacidad de refinación, con una producción de hidrocarburos superiores al millón de barriles por día, pero los incidentes que han presentado las refinerías en los últimos meses, como explosiones, incendios o paros operativos de emergencia sí repercuten en las operaciones de los complejos.

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, explicó que las refinerías de Minatitlán y Madero son complejos con más de 100 años en operación, y ante la falta de mantenimientos preventivos y trabajos de modernización, es necesario que se realice una “liberación de presión” para que puedan tener un respiro operativo y tratar de evitar algún colapso significativo que las saque de operación.

“Vamos a ver una mejor adecuación en cuanto a la entrada de crudo para que puedan tener un mejor balance estas plantas y esto minimice la necesidad de mantenimientos, los problemas de operación y con esto puedan mantenerse con menores problemas”, puntualizó.

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Producción de combustibles

En cuanto a la producción de petrolíferos, las refinerías de Pemex en territorio nacional alcanzaron los 951,166 barriles diarios en mayo, lo que representa una disminución del 9.1 % si se compara con el millón 53,491 barriles del mes previo.

La producción de gasolinas fue de 321,469 barriles diarios, de los cuales 306,921 son de regular y 14,548 de premium. Al comparar la cifra total con la del mes de abril, la disminución fue de 17.1%.

Mientras que el diesel, que alcanzó una producción de 252,359 barriles por día, 3.2% menos que en abril.

Si se analiza por refinería, la que produjo menos combustibles fue Minatitlán, con 74,453 barriles de gasolinas, diésel, combustóleo y otros derivados.

Le sigue Salamanca, con 87,184 barriles diarios y en tercer lugar de menos a más es Madero con 100,922 barriles por día en el mes de mayo.

En contraste, la de mayor desempeño operativo es Tula, con 242,854 barriles por día.

Pech dijo que aunque se están haciendo algunas inyecciones de crudo ligero en las refinerías –que deberían implicar un aumento en la cantidad de gasolinas y combustibles de mayor valor– no sucede porque no están funcionando las refinerías de manera óptima en sus sistemas como las hidrodesulfuradoras y coquizadoras.

“Está metiendo crudo ligero para poder estresar menos a las refinerías, pero no están obteniendo la misma cantidad de productos como gasolinas”, puntualizó

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