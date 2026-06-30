Pemex desploma 11.8% su proceso de crudo y producción de combustibles

La recuperación en los niveles de procesamiento comenzó a mostrarse desde mayo del 2025, cuando se presentaron cifras por arriba del millón de barriles diarios, que se ha intentado sostener.

Eso se traduce en unas refinerías con mayores niveles de operación y mayor disponibilidad de combustibles nacionales.

Sin embargo, al hacer un 'zoom' para analizar cada complejo, en el quinto mes del año, la refinería que menos volumen de crudo procesó es Minatitlán, 56,646 barriles diarios, cuando el mes previo registró cifras de 119,368 barriles, una caída del 52 %.

En este caso particular, se puede observar que la inyección de petróleo crudo que se le hizo fue una mezcla de 50-50, es decir, 50% pesado y 50% ligero, cuando el complejo venía operando prácticamente en su totalidad con petróleo pesado.

Le sigue Madrero, con 92,602 barriles por día y una caída contra el mes previo del 16%, cuando se obtuvieron 110,151 barriles diarios.

Mientras que la refinería de Salamanca, que el mes de abril tuvo una caída abrupta que la llevó a 55,720 barriles diarios, en mayo mostró una recuperación para lograr los 94,216 barriles diarios, pero aún así queda lejos de los más de 110,000 o hasta 135,000 barriles diarios que estaba procesando de petróleo.

El gobierno federal ha dicho que Pemex ya recuperó su capacidad de refinación, con una producción de hidrocarburos superiores al millón de barriles por día, pero los incidentes que han presentado las refinerías en los últimos meses, como explosiones, incendios o paros operativos de emergencia sí repercuten en las operaciones de los complejos.

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, explicó que las refinerías de Minatitlán y Madero son complejos con más de 100 años en operación, y ante la falta de mantenimientos preventivos y trabajos de modernización, es necesario que se realice una “liberación de presión” para que puedan tener un respiro operativo y tratar de evitar algún colapso significativo que las saque de operación.

“Vamos a ver una mejor adecuación en cuanto a la entrada de crudo para que puedan tener un mejor balance estas plantas y esto minimice la necesidad de mantenimientos, los problemas de operación y con esto puedan mantenerse con menores problemas”, puntualizó.