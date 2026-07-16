Geely lleva la transferencia tecnológica al Tec de Monterrey para formar talento en movilidad inteligente

La articulación entre la institución y Geely se dará a partir de Bloom Drive Intelligence, iniciativa de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, creada en 2022 y que se enfoca en el desarrollo de soluciones para la movilidad autónoma e inteligente.

Esta alianza incluye también la aportación de Geely en dos de los proyectos más representativos de BloomDrive Intelligence.

El primero es el Minibús Autónomo, diseñado para entornos urbanos y del cual ya se están realizando pruebas en lugares como San Pedro Garza y Monterrey, de tal manera que la visión de actuar de manera coordinada es que Geely pueda contribuir con su ingeniería y adelanto en la conducción autónoma con la que cuenta en su país natal y que esto pueda volverse una realidad en el día a día en algunas zonas de la entidad regiomontana en un futuro cercano.

El segundo es “El Fantástico”, un vehículo que hace uso de la inteligencia artificial y cámaras para recolectar datos del camino. Éste operó como guía durante la última Carrera Panamericana a través de la colección de datos viales, de tal manera que aquí la ingeniería de Geely tratará de darle mayor precisión al desarrollo del Tec.

“Nuestro objetivo es liderar las conversiones tecnológicas en torno a la movilidad sostenible en América Latina y Europa cerca, una visión compartida para las ciudades más inteligentes”, comenta en el anuncio del acuerdo de colaboración, Bryan Wu, Director General de Geely Auto México.

Asimismo, parte del acuerdo contempla brindar un enfoque integral que incluye experiencias inmersivas, simulaciones de tráfico, demostraciones con vehículos, contenidos audiovisuales, experiencias digitales en 360 grados y demos físicas para imaginar cómo podrían transformarse las ciudades de México y América Latina hacia 2035.