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Geely lleva la transferencia tecnológica al Tec de Monterrey para formar talento en movilidad inteligente

La firma china respaldará proyectos de investigación, préstamo de vehículos y formación de talento especializado en ingeniería, una estrategia con la que busca fortalecer su presencia en México.
jue 16 julio 2026 05:25 PM
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Ya no es solo vender autos: Geely invierte 4 mdp para aliarse con el Tec
Esta alianza incluye también la aportación de Geely en dos de los proyectos más representativos de BloomDrive Intelligence. (Tzuara de Luna)

Monterrey, Nuevo León.- La automotriz Geely, que llegó a México a finales de 2023, ya no quiere solo vender autos en México. La empresa originaria de China anunció una alianza con el Tecnológico de Monterrey, encaminada a impulsar la innovación e ingeniería en el país, al proporcionar la tecnología de la compañía para robustecer los estudios de dicha institución.

Para lograr el objetivo, la compañía está realizando una inversión de 4 millones de pesos, que se centrarán en el desarrollo de proyectos de movilidad autónoma, investigación y préstamo de unidades Geely EX5 EM-i en miras de fortalecer la formación de nuevas generaciones de ingenieros, investigadores y especialistas.

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La articulación entre la institución y Geely se dará a partir de Bloom Drive Intelligence, iniciativa de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, creada en 2022 y que se enfoca en el desarrollo de soluciones para la movilidad autónoma e inteligente.

Esta alianza incluye también la aportación de Geely en dos de los proyectos más representativos de BloomDrive Intelligence.

El primero es el Minibús Autónomo, diseñado para entornos urbanos y del cual ya se están realizando pruebas en lugares como San Pedro Garza y Monterrey, de tal manera que la visión de actuar de manera coordinada es que Geely pueda contribuir con su ingeniería y adelanto en la conducción autónoma con la que cuenta en su país natal y que esto pueda volverse una realidad en el día a día en algunas zonas de la entidad regiomontana en un futuro cercano.

El segundo es “El Fantástico”, un vehículo que hace uso de la inteligencia artificial y cámaras para recolectar datos del camino. Éste operó como guía durante la última Carrera Panamericana a través de la colección de datos viales, de tal manera que aquí la ingeniería de Geely tratará de darle mayor precisión al desarrollo del Tec.

“Nuestro objetivo es liderar las conversiones tecnológicas en torno a la movilidad sostenible en América Latina y Europa cerca, una visión compartida para las ciudades más inteligentes”, comenta en el anuncio del acuerdo de colaboración, Bryan Wu, Director General de Geely Auto México.

Asimismo, parte del acuerdo contempla brindar un enfoque integral que incluye experiencias inmersivas, simulaciones de tráfico, demostraciones con vehículos, contenidos audiovisuales, experiencias digitales en 360 grados y demos físicas para imaginar cómo podrían transformarse las ciudades de México y América Latina hacia 2035.

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Geely multiplica sus ventas

Mientras Bryan Wu observa en el convenio una manera de resaltar el compromiso de la marca con el mercado mexicano y el desarrollo de nuevos talentosos, la firma ha visto en los últimos meses sus mejores meses en ventas desde que llegó al país.

De acuerdo con lo últimos datos de Inegi, en el primer semestre Geely comercializó 23,121 unidades, lo que significó un repunte de 250.5% frente al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, Wu destaca que el verdadero hito esta en que Geely ya logró superar sus ventas del año pasado en solo la primera mitad de este 2026, de tal manera que la expectativa para la segunda mitad se mantiene igual de positiva, esperando continuar con los incrementos a triple dígito.

Ademas de esperar un crecimiento acelerado, la empresa tiene el objetivo de añadirse al listado de las 10 automotrices más venidas en el país. Al día de hoy, se encuentra en la undécima posición.

“Para Geely, el crecimiento responsable significa crear tanto el valor comercial como social, en la empresa, tanto a nivel global, como a nivel país. Eso es a lo que llamamos desarrollo sostenible”, añadió.

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Industria automotriz Autos chinos en México autónomos

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