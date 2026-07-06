De fabricar piezas para refrigeradores a producir automóviles

(Geely Tepepan citelis/Facebook)

La historia comenzó en 1986, cuando Li Shufu, también conocido como Eric Li, fundó la empresa en la ciudad de Taizhou, en la provincia china de Zhejiang. Tenía apenas 23 años y eligió el negocio de las piezas para refrigeradores después de detectar que existía una oportunidad comercial en ese mercado, según relata BBC World.

Aquella aventura empresarial nació con recursos limitados. El fundador provenía de una familia de agricultores y reunió su capital inicial gracias a sus ahorros como fotógrafo ambulante y a un préstamo familiar. Mucho antes de pensar en automóviles, incluso llegó a obtener ingresos recuperando plata y oro de maquinaria abandonada utilizando conocimientos relacionados con el revelado fotográfico.

Hacia 1989, los problemas comerciales y el contexto político que atravesaba China llevaron a dejar atrás el negocio de los refrigeradores. Tras estudiar ingeniería, Li Shufu exploró nuevas actividades económicas, primero en la construcción y después en la fabricación de motocicletas.

La entrada al mundo automotriz ocurrió en 1997 con una idea sencilla: fabricar vehículos que la población pudiera comprar. Un año después salió de la línea de montaje el Haoqing, considerado el primer automóvil de la compañía. Aquella transición no estuvo libre de obstáculos. Hubo intentos fallidos, problemas regulatorios y prototipos que nunca llegaron a comercializarse. Finalmente, en 2001, la armadora logró un hito histórico al convertirse en el primer fabricante privado incluido en el índice oficial de productores de automóviles de China.

El crecimiento que convirtió a una pequeña empresa china en una potencia automotriz

Con el reconocimiento oficial llegó una etapa de expansión acelerada. Para 2002, la firma ya aparecía entre los diez fabricantes más importantes de China, una posición impensable apenas unos años antes.