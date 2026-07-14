Una norma para evitar riesgos y distorsiones
Además del equipamiento del vehículo, especialistas consideran indispensable desarrollar una regulación específica para este tipo de unidades, ya que actualmente la NOM-194 establece requisitos mínimos de seguridad para vehículos ligeros nuevos, pero no contempla una categoría equivalente a los cuadriciclos eléctricos o minivehículos urbanos como Olinia.
De acuerdo con los analistas, el vehículo podría alcanzar un peso bruto cercano a 1,300 kilogramos al considerar pasajeros y carga, por lo que requeriría criterios propios de evaluación.
“No sé si se esté pensando en un reglamento diferenciado para vehículos que se puedan catalogar de L7 o L6, pero aun así deben de hacer pruebas de choque para dar la seguridad correspondiente en choque frontal, laterales, laterales de poste y peatones”, comentó Furas.
Los especialistas coincidieron en que esa regulación deberá adaptarse al uso urbano previsto para Olinia y evitar trasladar íntegramente los requisitos aplicables a vehículos convencionales, pues ello podría encarecer significativamente el proyecto y comprometer su objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad asequible.
Al mismo tiempo, advirtieron que una norma demasiado flexible podría generar efectos no previstos sobre el mercado mexicano.
Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, señaló que el marco regulatorio debe contemplar no solo el desarrollo de Olinia, sino también la posible llegada de otros fabricantes especializados en este segmento.
“No se debe de crear solo en la dimensión del transporte, sino también en la dimensión jurídica y a nivel reglamentos, porque hoy es Olinia, pero mañana se le podría abrir la puerta a este tipo de vehículos sin una buena regulación, y hay muchos por detrás, particularmente los chinos, que van a entrar también al mercado”, afirmó.
Añadió que el país requiere estándares mínimos de seguridad aplicables a todos los vehículos de esta categoría.
“Nuestra preocupación como organizaciones es innovar también desde la parte jurídica para darle una acogida en términos regulatorios tanto a nivel de reglamentos, estatales y federales, así como una norma de estándares de seguridad mínimos para este tipo de vehículos, no solo para Olinia, sino para todos los que vengan”, concluyó.