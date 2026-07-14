El costo de incorporar seguridad

Aunque esa velocidad podría parecer reducida frente a un automóvil convencional, Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, advirtió que los riesgos en un impacto siguen siendo elevados.

“Un accidente a 30 kilómetros por hora equivale aproximadamente a caer de un primer piso, mientras que uno a 60 kilómetros por hora es similar a caer desde un quinto piso”, explicó. Bajo esa referencia, un choque a la velocidad máxima prevista para Olinia representaría un nivel de severidad intermedio.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer qué equipamiento de seguridad incorporará el vehículo.

Para Furas, el modelo debería incluir al menos una bolsa de aire frontal y un sistema antibloqueo de frenos (ABS), considerados elementos básicos para reducir lesiones tanto de los ocupantes como de peatones, ciclistas y motociclistas involucrados en un siniestro.

De acuerdo con datos de Latin NCAP, el costo promedio para los fabricantes de incorporar un sistema ABS ronda los 50 dólares, mientras que una bolsa de aire frontal tiene un costo similar. Si además se añadieran dos bolsas laterales, el equipamiento completo representaría alrededor de 200 dólares por unidad.

Con un tipo de cambio cercano a 17 pesos por dólar, la incorporación de estos sistemas incrementaría el precio estimado del vehículo en aproximadamente 3,400 pesos, para ubicarse cerca de los 153,400 pesos.

La organización recordó que la última evaluación de minivehículos realizada por Latin NCAP ocurrió en 2016. En esas pruebas, únicamente el Toyota iQ obtuvo una estrella de seguridad, pese a contar con una bolsa de aire.

Furas señaló que la evolución hacia vehículos eléctricos añade un reto adicional debido al peso de las baterías.

“Hace una década todos los vehículos eran a combustión interna, no eran vehículos con batería, no eran de motorización eléctrica, y lo que trae esto aparejado es mi comentario de que si hubieran sido vehículos eléctricos con la batería serían pesos mayores y, por ende, peores consecuencias en las pruebas”, indicó.