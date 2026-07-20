Del volumen a la personalización

El cambio también está modificando la estructura económica de la industria.

Durante décadas, la impresión basó su competitividad en producir grandes volúmenes para reducir el costo por unidad. Hoy, las inversiones se concentran en tecnología capaz de fabricar desde una sola pieza hasta pequeños lotes de manera rentable.

“La industria está cambiando a esto y lo está solucionando con tirajes más cortos, mucho más personalizados y evidentemente mucho más económicos”, afirma Morales.

Según datos citados por FESPA con información de la Canagraf y la Secretaría de Economía, los segmentos de impresión digital y personalización crecen a un ritmo cercano a 16% anual, una tasa similar a la observada en el negocio de empaques y etiquetas, impulsado por empresas que buscan diferenciar sus productos desde el diseño y la experiencia de compra.

El ajuste ocurre en un sector que mantiene relevancia económica. De acuerdo con Data México, la industria de impresión y actividades conexas captó 38.7 millones de dólares de inversión extranjera directa entre enero y septiembre de 2024.

La IA cambia la operación

La posibilidad de fabricar productos personalizados sin elevar significativamente los costos ha sido posible gracias a la digitalización de los procesos productivos.

Software especializado, automatización e inteligencia artificial (IA) permiten modificar diseños, ajustar colores, detectar errores antes de imprimir y programar órdenes de producción para aprovechar mejor la capacidad de las máquinas.

“Existen sistemas capaces de detectar errores en archivos, ajustar automáticamente colores o tintas y programar órdenes de producción para aprovechar mejor las máquinas. La inteligencia artificial nos ayuda a que estos procesos sean mucho más cortos, mucho más rápidos y que podamos entregar al cliente un producto de muy buena calidad”, señala Morales.

La automatización también reduce tiempos muertos, minimiza desperdicios y mejora la productividad, factores que cobran importancia en un mercado donde los pedidos suelen ser pequeños y requieren entregas rápidas.