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Importadores privados pierden terreno frente a Pemex ante el alza internacional de los combustibles

Los topes al precio de las gasolinas y el diésel, junto con los descuentos de Pemex al mayoreo, amplían la ventaja de la empresa estatal frente a los importadores privados, que deben comprar al precio internacional.
lun 20 julio 2026 05:13 PM
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Importadores privados no podrán competir con Pemex ante nuevo aumento de combustibles
La volatilidad en los precios internacionales del petróleo está llevando a más estaciones de servicio a comprar combustible a Pemex, ante la dificultad de los importadores privados para igualar sus precios. (Yuri Cortez/AFP)

Si el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar y empuja el precio internacional del petróleo por encima de los 100 o incluso 120 dólares por barril, el mercado de combustibles mexicano enfrentará una presión mayor a la observada durante abril y mayo. Pero, más allá del impacto para las finanzas públicas, el episodio podría acelerar un fenómeno que ya se observa en el país: la pérdida de competitividad de los importadores privados frente a Pemex.

La razón está en la estrategia que el gobierno federal ha utilizado para contener el precio de las gasolinas. Mientras la gasolina regular permanece con un precio objetivo de 24 pesos por litro y el diésel de 27 pesos, Hacienda debe recurrir a mayores estímulos fiscales mediante el IEPS, lo que reduce la recaudación por este concepto y disminuye los ingresos petroleros del Estado.

A ello se suma los descuentos que Pemex aplica a sus ventas de combustibles al mayoreo para que las estaciones de servicio puedan mantener los precios acordados con el gobierno. En los momentos de mayor volatilidad registrados este año, esos descuentos llegaron a alcanzar hasta 75 centavos por litro.

Sin embargo, ese esquema no está disponible para los importadores privados.

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Las empresas que compran gasolina y diésel en Estados Unidos deben adquirir el combustible al precio internacional, sin subsidios ni descuentos equivalentes. Ese mayor costo termina trasladándose a las estaciones de servicio y, eventualmente, al consumidor final, lo que reduce su capacidad para competir con la empresa estatal.

Para Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, el contexto internacional ha fortalecido la posición de Pemex como proveedor de combustibles para las estaciones de servicio.

“Actualmente se observa que Pemex ya mantiene un mayor porcentaje en el mayoreo precisamente por los precios competitivos. Al día de hoy ya se observa que Pemex ya tiene el 91% del mayoreo en gasolinas y 82% en diésel; es impresionante la cantidad de mercado que se ha recuperado en el mayoreo, pero esto es por lo que estamos observando en estos meses derivado del incremento internacional”, explicó en entrevista.

Ese avance en el suministro mayorista también comienza a reflejarse en la red de estaciones de servicio.

Pemex concentra actualmente 8,925 de las 14,325 estaciones de servicio con permiso vigente en el país, es decir, es decir, casi dos terceras partes del mercado. Las 5,400 restantes operan bajo alguna de las 392 marcas privadas.

De acuerdo con Montufar, la volatilidad internacional de los combustibles está llevando a muchos empresarios gasolineros a reconsiderar tanto a su proveedor como la marca bajo la que operan.

“Las estaciones se están cambiando por decisión propia, incluso hay unas que no han cambiado de imagen y ya le están comprando a Pemex. Es una decisión de negocio donde los mayoristas privados no pueden igualar el precio de Pemex y la estación se va a comprar a Pemex, y eso va a seguirse observando en tanto no se corrija esta distorsión global en los precios y no se acuerde una solución definitiva entre Irán y Estados Unidos”, señaló.

Dos mecanismos para contener los precios

México ya enfrentó un episodio similar en 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania disparó los precios internacionales del petróleo.

En ese momento, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó temporalmente el cobro del IEPS y aplicó estímulos fiscales complementarios para evitar que las gasolinas y el diésel superaran los 30 pesos por litro. La estrategia actual es distinta.

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Desde febrero de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un precio objetivo de 24 pesos para la gasolina regular. Posteriormente fijó un límite para el diésel, primero en 28 pesos por litro y después en 27 pesos.

Para sostener esos niveles, Hacienda ha activado reducciones en las cuotas del IEPS, especialmente para la gasolina regular y el diésel. Paralelamente, Pemex ajustó sus precios de mayoreo para facilitar que las estaciones de servicio cumplieran con el acuerdo voluntario de precios.

Durante abril, las diferencias entre los precios de mayoreo ofrecidos por Pemex y los de los importadores privados llegaron a oscilar entre uno y dos pesos por litro.

Para Montufar, esa combinación modifica las condiciones de competencia.

“El gobierno de AMLO solo utilizó una medida de contención que fue a través del IEPS y aplicaba por igual a todos los mayoristas. Pero lo que hace este gobierno es a través del IEPS y a través de Pemex, con la distorsión que se está observando en los precios de mayoreo, que genera esta pérdida de competitividad para el privado”, afirmó.

El especialista agregó que las empresas privadas también han reducido sus márgenes para conservar clientes, aunque considera que esa estrategia difícilmente puede sostenerse.

“Los importadores privados, aunque no puedan llegar al precio objetivo que tiene el gobierno y que tiene Pemex, están empujando por su lado y sí han disminuido sus márgenes, pero es imposible mantenerlos así”, dijo.

Descuentos que favorecen el volumen

Aunque el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán se rompió y los ataques volvieron a generar incertidumbre en los mercados energéticos, los precios internacionales todavía permanecen por debajo de los 100 dólares por barril. Sin embargo, especialistas advierten que un nuevo repunte obligaría al gobierno mexicano a ampliar nuevamente los estímulos fiscales y reforzar las medidas para contener el precio de los combustibles.

Marcial Díaz, socio de QUA Energy, señaló que la política de descuentos al mayoreo aplicada por Pemex también ha modificado la dinámica comercial entre las estaciones de servicio.

Según explicó, los mayores descuentos se otorgan a quienes compran mayores volúmenes de combustible, lo que favorece a los grandes grupos gasolineros y empuja a los pequeños empresarios a integrarse a esos consorcios para acceder a mejores condiciones de compra.

“Por eso se están aliando de manera estratégica, porque les conviene; un empresario de dos estaciones no va a poder comprarle a Valero con el descuento que le va a dar Pemex”, afirmó.

De mantenerse un escenario de petróleo caro, los especialistas prevén que la brecha competitiva entre Pemex y los importadores privados continúe ampliándose, mientras el gobierno busca contener el impacto del mercado internacional sobre el precio que pagan los consumidores mexicanos.

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