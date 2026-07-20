Las empresas que compran gasolina y diésel en Estados Unidos deben adquirir el combustible al precio internacional, sin subsidios ni descuentos equivalentes. Ese mayor costo termina trasladándose a las estaciones de servicio y, eventualmente, al consumidor final, lo que reduce su capacidad para competir con la empresa estatal.

Para Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, el contexto internacional ha fortalecido la posición de Pemex como proveedor de combustibles para las estaciones de servicio.

“Actualmente se observa que Pemex ya mantiene un mayor porcentaje en el mayoreo precisamente por los precios competitivos. Al día de hoy ya se observa que Pemex ya tiene el 91% del mayoreo en gasolinas y 82% en diésel; es impresionante la cantidad de mercado que se ha recuperado en el mayoreo, pero esto es por lo que estamos observando en estos meses derivado del incremento internacional”, explicó en entrevista.

Ese avance en el suministro mayorista también comienza a reflejarse en la red de estaciones de servicio.

Pemex concentra actualmente 8,925 de las 14,325 estaciones de servicio con permiso vigente en el país, es decir, es decir, casi dos terceras partes del mercado. Las 5,400 restantes operan bajo alguna de las 392 marcas privadas.

De acuerdo con Montufar, la volatilidad internacional de los combustibles está llevando a muchos empresarios gasolineros a reconsiderar tanto a su proveedor como la marca bajo la que operan.

“Las estaciones se están cambiando por decisión propia, incluso hay unas que no han cambiado de imagen y ya le están comprando a Pemex. Es una decisión de negocio donde los mayoristas privados no pueden igualar el precio de Pemex y la estación se va a comprar a Pemex, y eso va a seguirse observando en tanto no se corrija esta distorsión global en los precios y no se acuerde una solución definitiva entre Irán y Estados Unidos”, señaló.

Dos mecanismos para contener los precios

México ya enfrentó un episodio similar en 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania disparó los precios internacionales del petróleo.

En ese momento, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó temporalmente el cobro del IEPS y aplicó estímulos fiscales complementarios para evitar que las gasolinas y el diésel superaran los 30 pesos por litro. La estrategia actual es distinta.