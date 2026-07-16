En este episodio, Mónica Alfaro, Dulce Soto y Tlatoani Carrera platican sobre el robo de combustibles mediante tomas clandestinas en ductos o huachicol, ya que volvió a mostrar una tendencia al alza.
El huachicol repunta este año con más de 2,500 tomas clandestinas
Durante el primer trimestre de 2026 se registró el equivalente a una perforación ilegal cada 51 minutos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 16 julio 2026 06:19 AM
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