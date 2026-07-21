Seis de cada 10 dólares de nuevos contratos de Nemak fueron por autos a gasolina

Los esfuerzos por alcanzar la electrificación automotriz aún van a paso lento y los últimos resultados de los fabricantes de componentes, como Nemak, muestran que estos siguen viendo en los vehículos a combustión interna sus principales cierres de negocios.

El fabricante de origen regiomontano aseguró 400 millones de dólares en ingresos a través de contratos anuales, de los cuales, el 60% correspondió a componentes para vehículos con motor que requieren gasolina, mientras que el porcentaje restante correspondió a equipo enfocado a vehículos eléctricos.

A lo largo de este segundo trimestre, la empresa inició la producción de programas para firmas como Ford y Mercedes Benz en Europa, así como para SAIC, BYD y Li Auto en China.

Hervé Boyer, director general de la compañía, destaca que confía en la solidez de las capacidades técnicas de la empresa, sus relaciones con clientes y operaciones globales, para encarar un futuro cercano en miras de entregar valor sostenible a sus accionistas, también con un enfoque de ejecución disciplinada en miras de fortalecer su rentabilidad.