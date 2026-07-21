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Seis de cada 10 dólares de nuevos contratos de Nemak fueron por autos a gasolina

La empresa de origen regiomontano inició la producción de programas para firmas como Ford y Mercedes Benz en Europa, así como para SAIC, BYD y Li Auto en China.
mar 21 julio 2026 09:13 PM
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Seis de cada 10 dólares de nuevos contratos de Nemak fueron por autos a gasolina
La electrificación automotriz continúa a paso lento, lo que hace que la mayoría de los contratos de los fabricantes de componentes se inclinen a unidades a gasolina. (Nemak)

Los esfuerzos por alcanzar la electrificación automotriz aún van a paso lento y los últimos resultados de los fabricantes de componentes, como Nemak, muestran que estos siguen viendo en los vehículos a combustión interna sus principales cierres de negocios.

El fabricante de origen regiomontano aseguró 400 millones de dólares en ingresos a través de contratos anuales, de los cuales, el 60% correspondió a componentes para vehículos con motor que requieren gasolina, mientras que el porcentaje restante correspondió a equipo enfocado a vehículos eléctricos.

A lo largo de este segundo trimestre, la empresa inició la producción de programas para firmas como Ford y Mercedes Benz en Europa, así como para SAIC, BYD y Li Auto en China.

Hervé Boyer, director general de la compañía, destaca que confía en la solidez de las capacidades técnicas de la empresa, sus relaciones con clientes y operaciones globales, para encarar un futuro cercano en miras de entregar valor sostenible a sus accionistas, también con un enfoque de ejecución disciplinada en miras de fortalecer su rentabilidad.

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“Estamos bien posicionados para generar valor a través de la resiliencia de nuestro negocio de tren motriz de combustión interna y de las oportunidades de crecimiento de largo plazo en aplicaciones de movilidad eléctrica, estructura y chasis”, aseguró en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Mantener un enfoque disciplinado luce como necesario para la compañía, luego de haber registrado resultados mixtos en su último reporte financiero con corte al segundo trimestre de este año.

A lo largo de este periodo, Nemak registró ingresos por 1,504 millones de dólares, lo que significó un incremento de 18.5%, efecto de mayores precios del aluminio, un efecto cambiario derivado de la apreciación del euro y real brasileño, así como por la contribución incremental de GF Casting Solutions a sus operaciones.

Durante el segundo semestre del año, la compañía reportó una pérdida neta de 13 millones de dólares en comparación con una pérdida neta de 24 millones de dólares, lo que atribuyó a una menor utilidad de operación, así como un mayor impuesto sobre la renta, que se vio parcialmente compensado por pérdidas cambiarias no monetarias menores.

El flujo operativo de Nemak se situó en 171 millones de dólares, lo que significó un retroceso de 6% y se lo atribuye a una alta base de comparación, así como a la continuidad de gastos operativos extraordinarios en Norteamérica relacionados con la adaptación en curso de su mezcla de producción.

“De cara al futuro, contamos con iniciativas específicas en marcha y mantenemos nuestro enfoque en mejorar la eficiencia operativa, capturar sinergias y materializar los beneficios de nuestra presencia amplificada”, añadió.

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Nemak Autos eléctricos automotriz, autos, autos eléctricos

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