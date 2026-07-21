Otro ejemplo citado por Volvo es el EX30 Twin Performance Ultra, cuyo motor desarrolla 315 kilowatts (kW), equivalentes a 422 caballos de fuerza (BHP), además de 543 Newton metro (Nm) de torque. Gracias a esa combinación acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3.6 segundos, convirtiéndose en el Volvo de producción más rápido fabricado hasta ahora.
El peso no siempre juega en contra de los vehículos eléctricos
Una de las críticas más comunes hacia los autos eléctricos es su mayor peso debido a las baterías. Sin embargo, esa característica también aporta ventajas importantes en el comportamiento dinámico.
Las baterías suelen instalarse en la parte inferior del vehículo, lo que baja considerablemente el centro de gravedad. Como resultado, el automóvil gana estabilidad, reduce el balanceo de la carrocería en curvas y mejora la distribución del peso entre ambos ejes.
Gracias a esa configuración, el vehículo consigue una mejor tracción al acelerar y mantiene un comportamiento más estable tanto en curvas como durante maniobras de cambio de dirección.
También tienen algunas limitaciones frente a los autos de combustión
Aunque destacan por su aceleración, eso no significa que sean superiores en todos los aspectos.
Volvo explica que el uso de una transmisión de una sola velocidad puede limitar la velocidad máxima del vehículo. Por esa razón, modelos como el EX30, EC40 Recharge, XC40 Recharge y EX90 tienen su velocidad limitada electrónicamente a 180 km/h.
Otro aspecto es el peso adicional de las baterías, que suele ser mayor que el de un vehículo equivalente con motor de combustión.
Por otro lado, la menor cantidad de componentes mecánicos reduce considerablemente el desgaste. Al eliminar piezas como embrague, caja de cambios tradicional, sistema de escape y otros elementos propios de un motor de combustión, disminuyen las probabilidades de fallas mecánicas y también los costos de mantenimiento.
Como ejemplo, Volvo señala que el EX30 requiere servicio aproximadamente cada dos años o cada 30,000 kilómetros, un intervalo cercano al doble del que suele encontrarse en modelos equivalentes con motor de gasolina.