El torque instantáneo es la principal ventaja de un auto eléctrico

La razón por la que un vehículo eléctrico suele acelerar más rápido desde cero está en la forma en que entrega el torque, es decir, la fuerza que hace girar las ruedas.

De acuerdo con Volvo, fabricante de automóviles con una amplia gama de modelos eléctricos e híbridos, un motor eléctrico entrega su torque máximo desde el primer instante en que el conductor pisa el acelerador. A diferencia de un motor de combustión, no necesita aumentar las revoluciones para ofrecer toda su capacidad de empuje.

En un auto de gasolina o diésel sucede algo diferente. Antes de que la potencia llegue a las ruedas ocurre una cadena de procesos: entra aire al motor, se mezcla con combustible, las bujías generan la chispa, los pistones se mueven, el cigüeñal transforma ese movimiento y la potencia atraviesa componentes como el embrague, la transmisión y el diferencial hasta impulsar finalmente el vehículo.

Todo ese proceso ocurre en apenas unos segundos, pero implica pérdidas de energía y un pequeño retraso. Además, un motor de combustión necesita alcanzar aproximadamente entre 1,500 y 4,500 revoluciones por minuto (rpm), dependiendo del modelo, para generar su torque máximo.

Un vehículo eléctrico elimina prácticamente todos esos pasos. La energía pasa directamente de la batería al motor, que transmite la fuerza a las ruedas mediante una transmisión mucho más simple. Esa diferencia explica por qué la respuesta al acelerador es prácticamente instantánea desde el arranque.

La batería y el motor hacen más eficiente la entrega de potencia

El torque instantáneo no sería suficiente sin una batería capaz de suministrar grandes cantidades de energía en muy poco tiempo. Ambos componentes trabajan de forma conjunta para proporcionar la energía que el motor necesita durante aceleraciones exigentes.

Las baterías de ion-litio utilizadas actualmente poseen una elevada densidad energética, característica que les permite almacenar y liberar electricidad rápidamente cuando el vehículo demanda un mayor desempeño.