Ferrero invierte 86 millones de dólares extra en su planta de Guanajuato para producir más Nutella y Kinder

El anuncio marca una nueva etapa en la estrategia industrial de Ferrero en México. Los recursos se destinarán a ampliar la capacidad de producción de Nutella y chocolates, construir un nuevo edificio de refrigeración y reforzar la infraestructura energética de la planta, dando continuidad al proyecto iniciado en 2013, cuando el complejo comenzó operaciones.

“Esta inversión da continuidad al proyecto que iniciamos desde la apertura de la planta. No solamente incrementamos capacidad de producción, también fortalecemos toda la infraestructura necesaria para seguir creciendo y atender a más mercados desde México”, explicó Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero México.

La planta produce actualmente Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate, Kinder Délice y Nutella, y se encuentra entre los diez complejos industriales más importantes del grupo italiano.

La expansión responde tanto al crecimiento del mercado mexicano como al papel que el país desempeña dentro de la red global de manufactura de Ferrero. Actualmente, alrededor del 40% de la producción de la planta de San José Iturbide se exporta a mercados de Norteamérica y Centroamérica, una participación que la empresa busca fortalecer con la nueva capacidad instalada.

La combinación de manufactura, investigación y exportación ha convertido a México en uno de los principales motores de crecimiento de Ferrero fuera de Europa y en una plataforma para abastecer a la región.

En 2022, la empresa anunció una inversión adicional de 50 millones de dólares para instalar una nueva línea de producción de Kinder Chocolate y Kinder Maxi, además de duplicar su capacidad de almacenamiento. Con el anuncio de este martes, Ferrero suma 136 millones de dólares invertidos en la operación de Guanajuato en los últimos años.

De acuerdo con la compañía, entre 2011 y 2018 realizó inversiones de capital por 223.7 millones de dólares. La planta registra una producción anual de 35,295 toneladas y una facturación cercana a 11,760 millones de pesos.

Actualmente, el complejo figura entre los diez más importantes del grupo y concentra alrededor del 40% de las exportaciones de Ferrero hacia Norteamérica y Centroamérica. Además, alberga un laboratorio de investigación y desarrollo (I+D) encargado de diseñar nuevos productos para el mercado latinoamericano.

“Más que el tamaño de la planta, lo importante es su papel estratégico. Es una de las operaciones que más exporta hacia Norteamérica y además cuenta con un laboratorio de investigación para nuevos productos destinados a Latinoamérica. Eso genera un enorme valor agregado para el grupo”, afirmó Paolo Cornero.