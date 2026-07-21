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Ferrero invertirá 86 millones de dólares para ampliar su planta en Guanajuato y fortalecer su plataforma de exportación

La inversión fortalecerá la capacidad del complejo de Guanajuato, desde donde Ferrero exporta cerca del 40% de su producción regional y busca duplicar su negocio en México en los próximos seis años.
mar 21 julio 2026 03:04 PM
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Ferrero invierte 86 millones de dólares extra en su planta de Guanajuato para producir más Nutella y Kinder
Directivos de Ferrero durante el anuncio de la inversión de 86 millones de dólares con la que la compañía fortalecerá la capacidad productiva y la infraestructura de su complejo en Guanajuato.

San José Iturbide, Guanajuato. Ferrero reforzará su apuesta por México con una inversión de 86 millones de dólares para ampliar su planta de San José Iturbide, incrementar su capacidad de producción de Nutella y chocolates, fortalecer su infraestructura energética y logística, y consolidar al complejo como uno de los principales centros de manufactura del grupo para Norteamérica.

La compañía también aprovechará esta plataforma para acelerar su expansión hacia nuevas categorías de consumo, como helados, galletas y golosinas.

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El anuncio marca una nueva etapa en la estrategia industrial de Ferrero en México. Los recursos se destinarán a ampliar la capacidad de producción de Nutella y chocolates, construir un nuevo edificio de refrigeración y reforzar la infraestructura energética de la planta, dando continuidad al proyecto iniciado en 2013, cuando el complejo comenzó operaciones.

“Esta inversión da continuidad al proyecto que iniciamos desde la apertura de la planta. No solamente incrementamos capacidad de producción, también fortalecemos toda la infraestructura necesaria para seguir creciendo y atender a más mercados desde México”, explicó Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero México.

La planta produce actualmente Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate, Kinder Délice y Nutella, y se encuentra entre los diez complejos industriales más importantes del grupo italiano.

La expansión responde tanto al crecimiento del mercado mexicano como al papel que el país desempeña dentro de la red global de manufactura de Ferrero. Actualmente, alrededor del 40% de la producción de la planta de San José Iturbide se exporta a mercados de Norteamérica y Centroamérica, una participación que la empresa busca fortalecer con la nueva capacidad instalada.

La combinación de manufactura, investigación y exportación ha convertido a México en uno de los principales motores de crecimiento de Ferrero fuera de Europa y en una plataforma para abastecer a la región.

En 2022, la empresa anunció una inversión adicional de 50 millones de dólares para instalar una nueva línea de producción de Kinder Chocolate y Kinder Maxi, además de duplicar su capacidad de almacenamiento. Con el anuncio de este martes, Ferrero suma 136 millones de dólares invertidos en la operación de Guanajuato en los últimos años.

De acuerdo con la compañía, entre 2011 y 2018 realizó inversiones de capital por 223.7 millones de dólares. La planta registra una producción anual de 35,295 toneladas y una facturación cercana a 11,760 millones de pesos.

Actualmente, el complejo figura entre los diez más importantes del grupo y concentra alrededor del 40% de las exportaciones de Ferrero hacia Norteamérica y Centroamérica. Además, alberga un laboratorio de investigación y desarrollo (I+D) encargado de diseñar nuevos productos para el mercado latinoamericano.

“Más que el tamaño de la planta, lo importante es su papel estratégico. Es una de las operaciones que más exporta hacia Norteamérica y además cuenta con un laboratorio de investigación para nuevos productos destinados a Latinoamérica. Eso genera un enorme valor agregado para el grupo”, afirmó Paolo Cornero.

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El reto: duplicar el negocio en México

La nueva inversión forma parte de un plan corporativo más amplio. Ferrero se fijó como objetivo duplicar la facturación de su operación en México durante los próximos seis años, al pasar de alrededor de 550 millones de euros a 1,100 millones de euros.

“Es un gran desafío porque ya tenemos alrededor del 30% del mercado de chocolates. Para seguir creciendo no basta con ganar participación; tenemos que hacer crecer el mercado”, señaló el directivo.

Para alcanzar esa meta, la compañía acelerará la diversificación de su portafolio mediante el lanzamiento de nuevas categorías en el mercado mexicano.

Entre los proyectos se encuentran el desarrollo de helados con Nutella, galletas Nutella, nuevas presentaciones de Ferrero Rocher en formato de tableta y la expansión del negocio de golosinas con marcas como Nerds.

Con esta estrategia, la empresa busca incrementar la frecuencia de compra, ampliar la presencia de sus marcas en los hogares mexicanos y fortalecer su crecimiento en categorías donde aún tiene espacio para expandirse, aprovechando el reconocimiento de Nutella, Kinder y Ferrero Rocher.

“Invertimos en las personas: en quienes trabajan en la planta, en nuestros aliados comerciales y en la comunidad. Invertimos en Guanajuato porque acoge a Ferrero para seguir creciendo”, concluyó Paolo Cornero.

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