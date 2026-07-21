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¿Quién está detrás de Taylor Farms? La empresa de lechuga vinculada por EU al brote de ciclosporiasis

La empresa señalada es una de las más importantes de la industria agrícola estadounidense.
mar 21 julio 2026 01:34 PM
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¿Quién es el dueño Taylor Farms, la empresa de lechuga vinculada por EU al brote de diarrea explosiva?
Taylor Farms, empresa señalada por el brote de diarrea explosiva en EU. (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

La empresa Taylor Farms se encuentra en el ojo del huracán, luego de que en Estados Unidos se reportó un brote de “diarrea explosiva”, o ciclosporiasis, en diversos estados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), realiza las investigaciones correspondientes, y aunque aún no se ha logrado determinar el origen del brote, varias personas comenzaron a presentar síntomas después de comer en restaurantes de la cadena Taco Bell.

En un inicio, la FDA determinó que el origen del parásito Cyclospora Cayetanensis se encontraba en lechugas tipo iceberg de la empresa Taylor Farms de México, aunque un día después la agencia reconoció que se había tratado de un falso positivo .

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¿Quién es el responsable de Taylor Farms?

De acuerdo con información disponible en la página oficial de Taylor Farms, el director ejecutivo de la compañía y fundador es Bruce Taylor.

La empresa señala que todo comenzó en 1995, cuando Bruce Taylor y otros socios fundaron la compañía Taylor Fresh Foods, una empresa con la visión de proveer alimentos frescos y saludables para Estados Unidos.

Taylor Fresh Foods fue fundada en Valle de Salinas, California, localidad conocida como “La ensaladera del mundo”, ya que es una de las regiones con mayor producción de lechuga, brócoli y fresas en Estados Unidos.

La compañía señala que a lo largo de su historia, el negocio ha crecido hasta el punto de reunir a 20,000 empleados.

Taylor Farms señala que es capaz de producir 165 millones de raciones de frutas y verduras frescas cada semana. Además, la empresa logró adquisiciones clave al adquirir compañías como Earthbound Farm y Eat Smart.

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Actualmente, la compañía opera en Canadá, España, Italia, Reino Unido y México.

De acuerdo con el semanario de la Escuela de Negocios Haas, de la Universidad de California, Berkeley, se estima que la compañía genera ingresos por 7,000 millones de dólares al año.

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Productos de Taylor Farms fueron retirados ante el brote de diarrea explosiva en EU. (Justin Sullivan/Getty Images)

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¿Quién es Bruce Taylor?

Bruce Taylor es un agricultor de tercera generación, pues su abuelo y su padre también se dedicaban al cultivo de alimentos en Valle de Salinas, California.

Taylor, egresado de la Escuela de Negocios Haas, de la Universidad de California, aprovechó los conocimientos que obtuvo en el negocio familiar, combinados con sus estudios fundó Taylor Fresh Foods en 1995.

El director ejecutivo de Taylor Farms es conocido por apoyar diversos programas de seguridad alimentaria, destinados a mejorar los estándares en el sector de productos frescos.

En 2007, después de un brote de E. coli en Estados Unidos, apoyó el Acuerdo de Comercialización de Hortalizas de Hoja Verde de California, que impone medidas más estrictas de seguridad alimentaria para este tipo de productos.

Como parte de estas innovaciones en el sector agrícola, en 2009, Taylor Farms presentó SmartWash Solutions, una tecnología de lavado de productos agrícolas diseñada para reducir la contaminación cruzada microbiana durante el procesamiento de alimentos.

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Bruce Taylor también destaca como uno de los agricultores más influyentes de Estados Unidos, lo que lo ha llevado a firmar acuerdos con cadenas de supermercados y restaurantes, tanto en Estados Unidos como fuera del país.

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¿Qué sigue en la investigación del brote de diarrea explosiva?

Autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones para esclarecer el origen del brote de ciclosporiasis.

México comenzó a colaborar con autoridades estadounidenses, pues se activó un grupo técnico interinstitucional para determinar si el brote tuvo origen en territorio mexicano.

La tarea de este grupo es realizar visitas de inspección a diferentes centros de cultivo y análisis de trazabilidad para el intercambio de información técnica con la FDA.

Autoridades mexicanas señalaron que se trata de acciones preventivas, ya que no se ha confirmado un brote de diarrea explosiva en el país.

En Estados Unidos suman más de 1,500 casos de ciclosporiasis, mientras que autoridades mexicanas confirmaron tres pacientes con esta enfermedad, sin desarrollar cuadros graves y que ya están recuperados.

Tags

Produccion de alimentos, Industria alimenticia, salud.alimentacion Secretaría de Salud

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