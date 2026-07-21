¿Quién es el dueño Taylor Farms, la empresa de lechuga vinculada por EU al brote de diarrea explosiva?

¿Quién es el responsable de Taylor Farms?

De acuerdo con información disponible en la página oficial de Taylor Farms, el director ejecutivo de la compañía y fundador es Bruce Taylor.

La empresa señala que todo comenzó en 1995, cuando Bruce Taylor y otros socios fundaron la compañía Taylor Fresh Foods, una empresa con la visión de proveer alimentos frescos y saludables para Estados Unidos.

Taylor Fresh Foods fue fundada en Valle de Salinas, California, localidad conocida como “La ensaladera del mundo”, ya que es una de las regiones con mayor producción de lechuga, brócoli y fresas en Estados Unidos.

La compañía señala que a lo largo de su historia, el negocio ha crecido hasta el punto de reunir a 20,000 empleados.

Taylor Farms señala que es capaz de producir 165 millones de raciones de frutas y verduras frescas cada semana. Además, la empresa logró adquisiciones clave al adquirir compañías como Earthbound Farm y Eat Smart.

Actualmente, la compañía opera en Canadá, España, Italia, Reino Unido y México.

De acuerdo con el semanario de la Escuela de Negocios Haas, de la Universidad de California, Berkeley, se estima que la compañía genera ingresos por 7,000 millones de dólares al año.