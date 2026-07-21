¿Quién es el dueño Taylor Farms, la empresa de lechuga vinculada por EU al brote de diarrea explosiva?

La empresa Taylor Farms se encuentra en el ojo del huracán, luego de que en Estados Unidos se reportó un brote de “diarrea explosiva”, o ciclosporiasis, en diversos estados.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), realiza las investigaciones correspondientes, y aunque aún no se ha logrado determinar el origen del brote, varias personas comenzaron a presentar síntomas después de comer en restaurantes de la cadena Taco Bell.
En un inicio, la FDA determinó que el origen del parásito Cyclospora Cayetanensis se encontraba en lechugas tipo iceberg de la empresa Taylor Farms de México, aunque un día después la agencia reconoció que se había tratado de un falso positivo .