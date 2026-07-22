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AT&T pierde 668,000 usuarios de prepago por la política del registro telefónico

La nueva política de vinculación de líneas afectó la base de clientes de prepago de AT&T México, pero el crecimiento del pospago permitió a la empresa mantener el avance de sus ingresos y del flujo operativo.
mié 22 julio 2026 01:11 PM
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AT&T ya paga la factura del registro telefónico: pierde 668,000 usuarios de prepago
La empresa reconoció que en prepago aún reportan una disminución de clientes, pero de cara a la segunda mitad del año, enfocaran esfuerzos para completar el proceso de vinculación de líneas móviles. (Foto: Mauricio Palos)

La política del registro telefónico mermó el crecimiento de clientes de AT&T México. En el segundo trimestre de este año, la empresa presidida por Mónica Aspe registró una desconexión de 668,000 líneas de recarga, un desempeño que atribuyó al proceso de vinculación de líneas telefónicas.

La disminución de usuarios del segundo cuarto, se suman a los 541,000 que perdió la empresa de enero a marzo de este año, de acuerdo con sus reportes financieros.

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“En prepago seguimos viendo una disminución de clientes, que era esperada por el proceso de vinculación de líneas, pero de cara a la segunda mitad del año, seguiremos enfocados en completar exitosamente el proceso de vinculación de líneas móviles”, reconoció el operador de origen estadounidense en un comunicado de prensa.

AT&T reveló que al 13 de junio tiene un avance de 9 millones 30,000 líneas registradas de un total de 24.1 millones de usuarios, lo que equivale al 34.7%. Del total de vinculaciones, 4.8 millones corresponden a pospago de un total de siete millones de clientes que tiene en ese segmento.

La nueva política de vinculación de números , que exige a los usuarios asociar su línea con datos oficiales desde el pasado 9 de enero, comenzó a impactar la base de clientes de las compañías en un segmento que representa el 80% del total de líneas móviles en el país. La resistencia de los consumidores a compartir información personal se tradujo en desconexiones y menor activación de nuevas líneas.

Al 25 de junio, la CRT reportó que 63 millones de líneas habían concluido el proceso de vinculación, apenas 39.1% del universo estimado. De ese total, 40.2 millones correspondían a líneas de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que significa que todavía permanecían pendientes de registro 98 millones de líneas.

Ante el bajo nivel de cumplimiento, particularmente entre las líneas de prepago, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga hasta diciembre.

La autoridad definió un calendario escalonado para las líneas de prepago que aún no han sido registradas, de manera que el trámite deberá completarse entre agosto y diciembre, según el último dígito del número telefónico.

Especialistas han señalado a Expansión que, más allá de la ampliación del plazo, el reto central sigue siendo la falta de claridad en la política pública y la limitada comunicación de los beneficios del registro, lo que ha contribuido a un nivel de adopción menor al esperado.

A ello se suman dudas sobre la implementación operativa del proceso, incluyendo criterios dispares entre operadores y cuestionamientos sobre la validación de líneas sin el consentimiento expreso de los usuarios, factores que han alimentado la incertidumbre en torno al registro.

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Pospago compensa las deconexiones del prepago

En la modalidad de pospago, la empresa pudo revertir la tendencia del prepago. De abril a junio de este año, AT&T sumó 369,000 usuarios nuevos, lo que representó un aumento de 20.7% de manera interanual. El resultado permitió a la empresa totalizar una base de clientes de 23.4 millones.

Especialistas han señalado a Expansión que el pospago es la modalidad que los inversionistas suelen valorar por ofrecer ingresos más estables, mayor permanencia de los usuarios y una mayor contribución al flujo de caja. En ese contexto, la caída del prepago, tendría un peso menor en la evaluación del desempeño operativo de la compañía.

Los nuevos usuarios de planes de telefonía permitieron amortiguar el efecto del pregago, al permitir a AT&T generar ingresos de 1,224 millones de dólares, un crecimiento de 16.1% de manera interanual.

Además, en el segundo cuarto de este año, su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés), se ubicó en 227 millones de dólares, un incremento de 12.9%, respecto al mismo periodo de 2025, gracias al tipo de cambio. Sin embargo, su utilidad neta reportó 38 millones de dólares, 8 millones menos año contra año.

“Los resultados del segundo trimestre de 2026 reflejan la disciplina con la que ejecutamos nuestra estrategia: fortalecer la red, cuidar la relación con nuestros clientes y mantener el foco en iniciativas que impulsan el crecimiento rentable”, dijo AT&T en su reporte financiero.

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Telecomunicaciones

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