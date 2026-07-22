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La política migratoria en EU golpea a Chedraui y sus ganancias caen 11.5% en el segundo trimestre

La minorista resintió una menor afluencia de clientes en sus supermercados para consumidores hispanos en Estados Unidos, donde la presión migratoria y el tipo de cambio debilitaron sus ingresos.
mié 22 julio 2026 05:21 PM
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Reporte trimestral chedraui
Chedraui planea abrir 152 tiendas en 2026, de las cuales 147 estarán en México y cinco en Estados Unidos. (iStock)

El cliente de Chedraui en México gastó más cada vez que acudió a sus tiendas, pero hizo menos visitas. En Estados Unidos, la reducción fue más marcada entre los consumidores de los formatos dirigidos a la comunidad hispana, una reacción que la empresa atribuyó al endurecimiento de la política migratoria y a un entorno económico más débil.

La combinación borró a nivel consolidado el crecimiento conseguido en México. Las ventas de Grupo Chedraui disminuyeron 3.9% durante el segundo trimestre, al pasar de 73,884 a 71,035 millones de pesos.

La utilidad neta –ganancias– cayó 11.5%, de 2,062 a 1,825 millones de pesos, mientras que el EBITDA se redujo 2.2%, hasta 6,407 millones, aunque su margen mejoró de 8.9 a 9%, debido a eficiencias operativas y programas de contención de gastos.

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Los resultados también estuvieron afectados por la apreciación del peso frente al dólar. El tipo de cambio promedio fue de 17.40 pesos durante el trimestre, una variación de 9.7% frente al mismo periodo de 2025 que redujo el valor en pesos de las operaciones estadounidenses al consolidarlas.

En México, las ventas de Chedraui aumentaron 5.1% y alcanzaron 36,058 millones de pesos. El crecimiento estuvo apoyado por las nuevas aperturas y por un incremento de 4.4% en el piso de venta.

Las ventas mismas tiendas, que consideran las unidades con más de un año en operación, avanzaron 1.3%. El resultado superó la disminución de 0.1% reportada por la ANTAD para las cadenas de autoservicio y extendió a 24 trimestres consecutivos el desempeño de Chedraui por encima de la asociación.

Sin embargo, el resultado también muestra un consumo cauteloso. El ticket promedio aumentó 2.2%, pero el número de transacciones disminuyó 0.9% frente al segundo trimestre de 2025.

La presión se concentró en el sureste, la región con mayor peso dentro de las ventas de la compañía. Chedraui atribuyó el desempeño a un entorno de consumo más débil de lo previsto y a la desaceleración del turismo.

Supercito destacó entre los formatos al registrar un crecimiento de un dígito medio en ventas mismas tiendas. La compañía también superó el desempeño de la ANTAD en las regiones Centro, Metropolitana, Suroeste, Sureste y Norte.

A pesar del menor tráfico, la operación mexicana protegió su rentabilidad. El EBITDA aumentó 5.2%, a 3,424 millones de pesos, y su margen se mantuvo en 9.5%.

La empresa explicó el resultado por una mejor administración de las promociones y por iniciativas para reducir gastos generales, que compensaron el aumento de los costos laborales.

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Menos transacciones en Estados Unidos

El principal golpe llegó desde Estados Unidos. Las ventas de Chedraui USA disminuyeron 2.1% en dólares debido principalmente a una reducción en las transacciones de El Super y Fiesta Mart, sus formatos enfocados en consumidores hispanos.

Al convertir los resultados a moneda mexicana, la caída fue de 11.6%. Las ventas pasaron de 39,576 a 34,977 millones de pesos por la contracción del negocio y por el efecto de la apreciación cambiaria.

Las ventas mismas tiendas de El Super y Fiesta Mart bajaron 2.3% en dólares. Chedraui relacionó el resultado con una política migratoria más estricta, principalmente en el sur de California y Texas, además de una base de comparación elevada.

“En Chedraui USA, las ventas mismas tiendas continúan mostrando debilidad, afectadas por una disminución en las transacciones, explicada por una política migratoria más estricta, principalmente en el sur de California y Texas”, dijo Antonio Chedraui, director general de Grupo Comercial Chedraui.

La empresa también identificó otros dos factores. Los consumidores enfrentaron mayores precios de la gasolina y una menor disponibilidad de recursos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, mediante el cual el gobierno estadounidense otorga apoyo para la compra de alimentos.

Smart & Final mostró mayor estabilidad. Sus ventas mismas tiendas disminuyeron 0.4%, ya que el aumento del ticket compensó parcialmente la reducción de transacciones de clientes individuales.

El contraste también apareció en la rentabilidad. El EBITDA de Smart & Final creció 6.2% en pesos, a 1,572 millones, y su margen aumentó de 7 a 8.3%.

El Super y Fiesta Mart registraron una caída de 22.3% en EBITDA, hasta 1,411 millones de pesos. Su margen descendió de 9.8 a 8.8% debido a la pérdida de ventas y al menor aprovechamiento de sus gastos fijos.

En conjunto, el EBITDA de Chedraui USA disminuyó 9.5% en pesos y se ubicó en 2,983 millones. A pesar de la caída, su margen subió de 8.3 a 8.5% por eficiencias en el centro de distribución de Rancho Cucamonga y por las medidas de contención de gastos.

El margen mejora, pero la utilidad cae

Chedraui logró defender parte de su rentabilidad pese a la reducción de sus ventas. La utilidad bruta disminuyó 1.1%, a 17,641 millones de pesos, pero su margen aumentó de 24.1 a 24.8%.

En México, la mejora provino de una administración más eficiente de las promociones. En Estados Unidos, la compañía obtuvo eficiencias en distribución y mejores condiciones de negociación con proveedores, que compensaron los mayores costos logísticos relacionados con el precio de los combustibles.

Los gastos operativos, sin incluir depreciación y amortización, disminuyeron 0.4%, a 11,234 millones de pesos. La apreciación del peso redujo el valor de los gastos estadounidenses, mientras que los programas de ahorro en ambos países ayudaron a contenerlos.

Sin embargo, el resultado operativo cayó 5.4%, a 4,017 millones de pesos. El costo financiero aumentó 7.8%, hasta 1,370 millones, por menores rendimientos de la caja en México y mayores costos relacionados con tiendas y centros de distribución arrendados.

La combinación llevó la utilidad neta a 1,825 millones de pesos, 11.5% menos que un año antes. Su margen bajó de 2.8 a 2.6%.

Pese a ello, Chedraui mantuvo sus aperturas a pesar del entorno de consumo. Durante el segundo trimestre inauguró 27 Supercitos y una tienda Chedraui en México, además de una unidad El Super en Estados Unidos.

La compañía conserva para 2026 un plan de expansión de 147 tiendas en México, de las cuales 130 corresponderían al formato Supercito. En Estados Unidos planea inaugurar cuatro unidades El Super y una Fiesta Mart.

El grupo estima que las ventas totales de su operación mexicana crecerán entre 8 y 9% este año, mientras que las ventas mismas tiendas aumentarían entre 3 y 4%. Para Chedraui USA prevé avances de entre 2 y 3% en ventas totales medidas en dólares y de entre 1 y 2% en unidades comparables.

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