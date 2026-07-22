La política migratoria en EU golpea a Chedraui y sus ganancias caen 11.5% en el segundo trimestre

Menos transacciones en Estados Unidos

El principal golpe llegó desde Estados Unidos. Las ventas de Chedraui USA disminuyeron 2.1% en dólares debido principalmente a una reducción en las transacciones de El Super y Fiesta Mart, sus formatos enfocados en consumidores hispanos.

Al convertir los resultados a moneda mexicana, la caída fue de 11.6%. Las ventas pasaron de 39,576 a 34,977 millones de pesos por la contracción del negocio y por el efecto de la apreciación cambiaria.

Las ventas mismas tiendas de El Super y Fiesta Mart bajaron 2.3% en dólares. Chedraui relacionó el resultado con una política migratoria más estricta, principalmente en el sur de California y Texas, además de una base de comparación elevada.

“En Chedraui USA, las ventas mismas tiendas continúan mostrando debilidad, afectadas por una disminución en las transacciones, explicada por una política migratoria más estricta, principalmente en el sur de California y Texas”, dijo Antonio Chedraui, director general de Grupo Comercial Chedraui.

La empresa también identificó otros dos factores. Los consumidores enfrentaron mayores precios de la gasolina y una menor disponibilidad de recursos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, mediante el cual el gobierno estadounidense otorga apoyo para la compra de alimentos.

Smart & Final mostró mayor estabilidad. Sus ventas mismas tiendas disminuyeron 0.4%, ya que el aumento del ticket compensó parcialmente la reducción de transacciones de clientes individuales.

El contraste también apareció en la rentabilidad. El EBITDA de Smart & Final creció 6.2% en pesos, a 1,572 millones, y su margen aumentó de 7 a 8.3%.

El Super y Fiesta Mart registraron una caída de 22.3% en EBITDA, hasta 1,411 millones de pesos. Su margen descendió de 9.8 a 8.8% debido a la pérdida de ventas y al menor aprovechamiento de sus gastos fijos.

En conjunto, el EBITDA de Chedraui USA disminuyó 9.5% en pesos y se ubicó en 2,983 millones. A pesar de la caída, su margen subió de 8.3 a 8.5% por eficiencias en el centro de distribución de Rancho Cucamonga y por las medidas de contención de gastos.

El margen mejora, pero la utilidad cae

Chedraui logró defender parte de su rentabilidad pese a la reducción de sus ventas. La utilidad bruta disminuyó 1.1%, a 17,641 millones de pesos, pero su margen aumentó de 24.1 a 24.8%.

En México, la mejora provino de una administración más eficiente de las promociones. En Estados Unidos, la compañía obtuvo eficiencias en distribución y mejores condiciones de negociación con proveedores, que compensaron los mayores costos logísticos relacionados con el precio de los combustibles.

Los gastos operativos, sin incluir depreciación y amortización, disminuyeron 0.4%, a 11,234 millones de pesos. La apreciación del peso redujo el valor de los gastos estadounidenses, mientras que los programas de ahorro en ambos países ayudaron a contenerlos.

Sin embargo, el resultado operativo cayó 5.4%, a 4,017 millones de pesos. El costo financiero aumentó 7.8%, hasta 1,370 millones, por menores rendimientos de la caja en México y mayores costos relacionados con tiendas y centros de distribución arrendados.

La combinación llevó la utilidad neta a 1,825 millones de pesos, 11.5% menos que un año antes. Su margen bajó de 2.8 a 2.6%.

Pese a ello, Chedraui mantuvo sus aperturas a pesar del entorno de consumo. Durante el segundo trimestre inauguró 27 Supercitos y una tienda Chedraui en México, además de una unidad El Super en Estados Unidos.

La compañía conserva para 2026 un plan de expansión de 147 tiendas en México, de las cuales 130 corresponderían al formato Supercito. En Estados Unidos planea inaugurar cuatro unidades El Super y una Fiesta Mart.

El grupo estima que las ventas totales de su operación mexicana crecerán entre 8 y 9% este año, mientras que las ventas mismas tiendas aumentarían entre 3 y 4%. Para Chedraui USA prevé avances de entre 2 y 3% en ventas totales medidas en dólares y de entre 1 y 2% en unidades comparables.

