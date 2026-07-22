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Finanzas Personales

¿Cuánto cuesta mantener una casa al año en México? Los 7 pagos que se comen tu dinero

Tener una casa significa que también debe haber una inversión constante para garantizar que se mantenga en óptimas condiciones.
mié 22 julio 2026 05:46 PM
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Además de ahorrar para una vivienda, Sofía Macías recomienda destinar recursos a la salud, un fondo de emergencia y mantener conversaciones abiertas sobre dinero con la pareja o la familia.
El dinero destinado para el mantenimiento de una casa se va en siete pagos. (Diana Zavala)

Aunque es una realidad que el sueño de muchas personas es hacerse de una casa propia, este solo es el principio de la historia.

Al hacer realidad el sueño de adquirir una casa, es importante considerar que además de la inversión que representa comprarla, también hay que tomar en cuenta el dinero que se debe destinar para su mantenimiento.

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¿Cuánto cuesta mantener una casa en México?

Para empezar, hay que tomar en cuenta que son al menos dos factores clave los que se deben tomar en cuenta para el mantenimiento de una casa: el tamaño del inmueble y la zona donde se ubica.

Además, también hay que tomar en cuenta los diferentes servicios que requiere una vivienda para que sea funcional.

De acuerdo con la plataforma de financiamiento inmobiliario Tanda Casa, son al menos siete los gastos recurrentes que pueden representar una fuerte inversión para el propietario de la casa.

Predial

Es el impuesto anual que cobran gobiernos estatales o municipales, según sea el caso. En este caso, se cobra sobre el valor catastral y no sobre el valor del mercado.

Las tasas en 2026 son:

- CDMX: 0.05% a 0.65% anual, dependiendo del valor del inmueble.

- Estado de México: 0.1% a 0.5% anual.

- Jalisco: 0.05% a 0.4%.

En el resto del país puede variar entre el 0.1% a 0.5%, en promedio.

Si tomamos como referencia una casa de 1.5 millones de pesos valor catastral, el predial anual puede variar entre los $3,000 a los $6,500 pesos al año. También hay que considerar que muchos gobiernos ofrecen grandes descuentos que pueden ser aprovechados, sobre todo a principios de año.

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Agua

El servicio suele ser brindado por autoridades estatales o municipales. Las tarifas pueden ir de entre los $200, en casas con familias pequeñas, hasta los $2,000 si se trata de grandes inmuebles con jardín.

Luz

Depende también del tamaño de la casa. Si se trata de un departamento o casa chica, puede variar de entre los $400 a $900. En casas grandes donde se utiliza constantemente el aire acondicionado el costo puede ser de entre $4,000 a los $10,000.

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Gas

Los precios pueden variar, dependiendo de si se usa gas natural o si se cuenta con tanque para gas LP.

Para el uso convencional de estufa y calentador de agua, el gas natural suele ser un poco más barato que el consumo de gas LP.

El gas natural puede ir entre los $300 a los $800 al mes en zonas metropolitanas como la CDMX o Monterrey; por otro lado, el uso de gas LP puede ir de los $500 a los $1,500 al mes.

Internet y telefonía

Es una necesidad básica en la actualidad. En promedio, un paquete dual donde exclusivamente se contemplan estos servicios puede ir de los $400 a los $1,200 al mes, dependiendo del proveedor y de las especificaciones del paquete que se contrate.

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Mantenimiento

Además de los servicios básicos que requiere toda casa, también hay que tomar en cuenta que en algún momento se deberán realizar reparaciones de plomería, electricidad, jardinería o incluso de pintura.

Para este tipo de reparaciones, inmobiliarias consideran que se debe destinar al menos 1% anual del valor del inmueble. Es decir, en el caso de una vivienda valuada en 1.5 millones de pesos, habría que destinar al menos $15,000.

También se recomienda guardar una cantidad de dinero adicional, por si el imprevisto llegara ser mayor a este porcentaje.

Seguros

Es recomendable contar con un seguro de daños ante cualquier eventualidad: incendios, sismos, robo, inundaciones o responsabilidad civil. El costo promedio suele ir de entre el 0.3% al 0.5% anual del valor del inmueble.

En el caso de una casa valuada en 1.5 millones de pesos, el valor anual puede variar entre $4,500 a los $7,500, dependiendo del tipo de cobertura que se contrate.

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El total del presupuesto destinado a una casa puede ser de al menos $31,275 al año, tomando en cuenta de una casa pequeña valuada en 1.5 millones de pesos. Este presupuesto aumantará dependiendo del tamaño y valor del inmueble.

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Finanzas personales remodelación

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