¿Cuánto cuesta mantener una casa al año en México? Los 7 pagos que se comen tu dinero

¿Cuánto cuesta mantener una casa en México?

Para empezar, hay que tomar en cuenta que son al menos dos factores clave los que se deben tomar en cuenta para el mantenimiento de una casa: el tamaño del inmueble y la zona donde se ubica.

Además, también hay que tomar en cuenta los diferentes servicios que requiere una vivienda para que sea funcional.

De acuerdo con la plataforma de financiamiento inmobiliario Tanda Casa, son al menos siete los gastos recurrentes que pueden representar una fuerte inversión para el propietario de la casa.

Predial

Es el impuesto anual que cobran gobiernos estatales o municipales, según sea el caso. En este caso, se cobra sobre el valor catastral y no sobre el valor del mercado.

Las tasas en 2026 son:

- CDMX: 0.05% a 0.65% anual, dependiendo del valor del inmueble.

- Estado de México: 0.1% a 0.5% anual.

- Jalisco: 0.05% a 0.4%.

En el resto del país puede variar entre el 0.1% a 0.5%, en promedio.

Si tomamos como referencia una casa de 1.5 millones de pesos valor catastral, el predial anual puede variar entre los $3,000 a los $6,500 pesos al año. También hay que considerar que muchos gobiernos ofrecen grandes descuentos que pueden ser aprovechados, sobre todo a principios de año.

Agua

El servicio suele ser brindado por autoridades estatales o municipales. Las tarifas pueden ir de entre los $200, en casas con familias pequeñas, hasta los $2,000 si se trata de grandes inmuebles con jardín.

Luz

Depende también del tamaño de la casa. Si se trata de un departamento o casa chica, puede variar de entre los $400 a $900. En casas grandes donde se utiliza constantemente el aire acondicionado el costo puede ser de entre $4,000 a los $10,000.