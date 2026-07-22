¿Cuánto cuesta mantener una casa al año en México? Los 7 pagos que se comen tu dinero

Gas
Los precios pueden variar, dependiendo de si se usa gas natural o si se cuenta con tanque para gas LP.
Para el uso convencional de estufa y calentador de agua, el gas natural suele ser un poco más barato que el consumo de gas LP.
El gas natural puede ir entre los $300 a los $800 al mes en zonas metropolitanas como la CDMX o Monterrey; por otro lado, el uso de gas LP puede ir de los $500 a los $1,500 al mes.
Internet y telefonía
Es una necesidad básica en la actualidad. En promedio, un paquete dual donde exclusivamente se contemplan estos servicios puede ir de los $400 a los $1,200 al mes, dependiendo del proveedor y de las especificaciones del paquete que se contrate.
Mantenimiento
Además de los servicios básicos que requiere toda casa, también hay que tomar en cuenta que en algún momento se deberán realizar reparaciones de plomería, electricidad, jardinería o incluso de pintura.
Para este tipo de reparaciones, inmobiliarias consideran que se debe destinar al menos 1% anual del valor del inmueble. Es decir, en el caso de una vivienda valuada en 1.5 millones de pesos, habría que destinar al menos $15,000.
También se recomienda guardar una cantidad de dinero adicional, por si el imprevisto llegara ser mayor a este porcentaje.
Seguros
Es recomendable contar con un seguro de daños ante cualquier eventualidad: incendios, sismos, robo, inundaciones o responsabilidad civil. El costo promedio suele ir de entre el 0.3% al 0.5% anual del valor del inmueble.
En el caso de una casa valuada en 1.5 millones de pesos, el valor anual puede variar entre $4,500 a los $7,500, dependiendo del tipo de cobertura que se contrate.