¿Quién es el dueño de la mayor cadena hotelera de México? Comenzó su imperio empresarial a los 21 años

De un pequeño hotel a un imperio turístico

Daniel Chávez Morán nació en Delicias, Chihuahua, el 16 de noviembre de 1951. En 1973 se graduó como ingeniero civil en la Universidad de Guadalajara y, con apenas 21 años, se convirtió en el estudiante más joven en la historia de esa institución en obtener ese título profesional.

Su carrera comenzó construyendo casas de descanso en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, pronto identificó la oportunidad que lo llevó a construir el mayor imperio hotelero en México, el crear un modelo de vacaciones basado en membresías y desarrollo de complejos turísticos frente al mar.

Con el paso de los años, la empresa expandió su presencia hacia algunos de los destinos turísticos más importantes del país, apostando por hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios y experiencias vacacionales de alto nivel.

¿Por qué Daniel Chávez Morán es uno de los empresarios más importantes del turismo mexicano?

Desde la apertura de su primer hotel en 1974, la empresa evolucionó hasta convertirse en uno de los mayores operadores de resorts del país, con presencia en las principales playas mexicanas y una oferta que va más allá del hospedaje tradicional.

Su modelo de negocio apostó por las membresías vacacionales y con más de medio siglo de operaciones, el empresario chihuahuense continúa siendo identificado como el principal impulsor de uno de los grupos hoteleros más grandes de México.

El modelo de membresías vacacionales impulsó el crecimiento de Grupo Vidanta durante las últimas cinco décadas. (Grupo Vidanta)

Tan solo en 2025, Grupo Vidanta tuvo ingresos netos por 28,597 millones de pesos y generó 17,000 empleos en el país, de acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por Expansión. Además, el conglomerado de Chávez Morán se colocó en la posición número 186 a nivel nacional y en primer lugar en el sector hotelero.