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¿Quién es el dueño de la mayor cadena hotelera de México? Comenzó su imperio empresarial a los 21 años

Más de cinco décadas después de abrir su primer hotel, un grupo hotelero se mantiene entre los más grandes de México.
mié 22 julio 2026 06:19 PM
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Los complejos de Grupo Vidanta incluyen marcas como Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan y Mayan Palace.
Los complejos de Grupo Vidanta incluyen marcas como Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan y Mayan Palace. (Grupo Vidanta)

Un joven de 21 años convirtió un pequeño hotel en Mazatlán, Sinaloa en más de 30 resorts de lujo en todo México, su nombre es Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta.

Con más de tres decenas de resorts de lujo distribuidos en algunos de los principales destinos turísticos del país, Daniel Chávez Morán se convirtió en uno de los empresarios más influyentes de la industria hotelera mexicana.

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De un pequeño hotel a un imperio turístico

Daniel Chávez Morán nació en Delicias, Chihuahua, el 16 de noviembre de 1951. En 1973 se graduó como ingeniero civil en la Universidad de Guadalajara y, con apenas 21 años, se convirtió en el estudiante más joven en la historia de esa institución en obtener ese título profesional.

Su carrera comenzó construyendo casas de descanso en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, pronto identificó la oportunidad que lo llevó a construir el mayor imperio hotelero en México, el crear un modelo de vacaciones basado en membresías y desarrollo de complejos turísticos frente al mar.

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Con el paso de los años, la empresa expandió su presencia hacia algunos de los destinos turísticos más importantes del país, apostando por hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios y experiencias vacacionales de alto nivel.

¿Por qué Daniel Chávez Morán es uno de los empresarios más importantes del turismo mexicano?

Desde la apertura de su primer hotel en 1974, la empresa evolucionó hasta convertirse en uno de los mayores operadores de resorts del país, con presencia en las principales playas mexicanas y una oferta que va más allá del hospedaje tradicional.

Su modelo de negocio apostó por las membresías vacacionales y con más de medio siglo de operaciones, el empresario chihuahuense continúa siendo identificado como el principal impulsor de uno de los grupos hoteleros más grandes de México.

El modelo de membresías vacacionales impulsó el crecimiento de Grupo Vidanta durante las últimas cinco décadas.
El modelo de membresías vacacionales impulsó el crecimiento de Grupo Vidanta durante las últimas cinco décadas. (Grupo Vidanta)

Tan solo en 2025, Grupo Vidanta tuvo ingresos netos por 28,597 millones de pesos y generó 17,000 empleos en el país, de acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por Expansión. Además, el conglomerado de Chávez Morán se colocó en la posición número 186 a nivel nacional y en primer lugar en el sector hotelero.

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Sin embargo, Chávez Morán también ha estado marcado por las polémicas, en específico durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le designó como supervisor honorario en el proyecto del Tren Maya.

Tras las denuncias por el posible conflicto de interés, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación y, en mayo de 2022, concluyó que no encontró evidencias de conflicto de interés, cohecho o irregularidades en la relación entre Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta y el gobierno federal.

El empresario señaló públicamente que ni él ni sus empresas mantenían relaciones comerciales o laborales con la administración pública.

Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta y supervisor del Tren Maya.
Daniel Chavez, Fundador y CEO de Vidanta en sus instalaciones en Nuevo Vallarta, para Expansion 500 empresas, mayo 2019 (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

Los retos para mantener el liderazgo en el turismo mexicano

En los últimos años, la empresa ha apostado por una estrategia de expansión que pone mayor peso a las experiencias vacacionales. Uno de sus proyectos más ambiciosos es VidantaWorld, un concepto que reúne hoteles, entretenimiento y experiencias inmersivas en un mismo complejo.

Sin embargo, el crecimiento del grupo también ocurre en un mercado cada vez más competido, con cadenas nacionales como Grupo Posadas y de gigantes internacionales como Marriott International, Hilton, Hyatt, Hyatt Inclusive Collection e IHG Hotels & Resorts, que continúan ampliando su oferta de hoteles de lujo y todo incluido en destinos como Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit.

Hoteles y resorts que forman parte de Grupo Vidanta

En Grupo Vidanta operan marcas como Grand Luxxe, The Estates, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze, enfocadas en distintos segmentos del turismo de lujo y vacacional.

Los complejos se encuentran en Nuevo Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Puerto Peñasco y Mazatlán, destinos donde la compañía también ha desarrollado campos de golf, residencias vacacionales y proyectos de entretenimiento.

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El aeropuerto privado de Grupo Vidanta

La expansión de Grupo Vidanta no se ha limitado a la construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios. En los últimos años, la compañía también incursionó en proyectos de infraestructura turística con el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés , ubicado en Puerto Peñasco, Sonora.

El proyecto es considerado el primer aeropuerto internacional privado y de propiedad privada de México, desarrollado por Grupo Vidanta en alianza con el Gobierno de Sonora, con la intención de fortalecer la conectividad aérea de uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en el noroeste del país.

Este aeropuerto se inauguró el 5 de noviembre de 2009, el cual tiene la capacidad de atender aeronaves comerciales tipo Boeing 757, además cuenta con los servicios de taxis, estacionamiento por día, renta de autos, entre otras amenidades.

Tags

Empresarios turismo, todo incluido, hoteles Daniel Chávez Morán

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