Chedraui y tienditas en México prevén crecer 4% en 2026, pero se enfrentan a clientes más cautelosos

Antonio Vasconcelos, director general adjunto de Grupo Chedraui, detalla que la apuesta es crecer por encima de la inflación, capitalizar temporadas clave y ejecutar con eficiencia. La compañía observa que, en tiempos de menor expansión, el consumidor premia precios competitivos, cercanía y claridad en la propuesta de valor.

“El 2026 es un año en el que maximizar las oportunidades que nos brindan las temporadas será un factor clave para lograr nuestro crecimiento. Es un año en el que aprovechar nuestra estrategia comercial será muy importante”, dice Vasconcelos a Expansión. “Tenemos una proyección de crecimiento por encima de la inflación”, añade.

Del lado de las tiendas mayoristas de abarrotes, Rolando Contreras, director para el segmento de abarrotes en ISCAM, prevé que la incertidumbre en materia de inversión y los ajustes en el ámbito laboral mantendrán la prudencia en las compras, aunque el canal se ve favorecido por el propio comportamiento de consumo en contextos de restricción.

Contreras explica que las cadenas mayoristas de abarrotes comienzan a visualizar ajustes en el comportamiento de los consumidores: aumenta la frecuencia de visitas a los puntos de venta, aunque las compras son de menor intensidad, factor que da un empuje a estos establecimientos, donde se surten las tienditas de barrio.

“Este es un comportamiento de crisis. El consumidor no necesita tener dinero parado en su despensa. Prefiere comprar al día y esto provoca que, si necesita un producto en particular, reponga su agotamiento, pero no compre inventario para una o dos semanas”, explica Contreras.

Chedraui también aprovecha esta tendencia de reposición de alacena con Supercito, su formato de proximidad ubicado al interior de las colonias. “En este formato mantenemos nuestra estrategia de precio bajo a través de una eficiencia operativa para lograr que esa reposición se realice con la misma ventaja en precio que podría obtenerse en un formato grande”, declara Vasconcelos.