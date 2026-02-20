Publicidad

Empresas

Chedraui y el sector abarrotero proyectan crecimiento de 4% en 2026

Ante un consumo más cauteloso y ajustes al IEPS, Chedraui prevé que sus ventas comparables crezcan entre 3% y 4% en 2026, mientras que el sector abarrotero avanzaría 4.3%.
vie 20 febrero 2026 10:23 AM
Chedraui y tienditas en México prevén crecer 4% en 2026, pero se enfrentan a clientes más cautelosos
Los consumidores ajustan sus hábitos de compra para mantener en sus carritos productos como las bebidas azucaradas. (Foto: Hispanolistic/Getty Images)

El menor dinamismo del consumo en México ya no es una percepción; el cambio en los hábitos es una conducta visible en el anaquel. En autoservicios y en bodegas mayoristas, el cliente ajusta la forma en la que llena sus carritos. Va más veces, pero gasta menos; prioriza básicos; migra a marcas propias; reduce contenido y calcula cada desembolso.

En medio de la cautela de los consumidores, las perspectivas para este año apuntan a la continuidad de los resultados de 2025, es decir, crecimientos más moderados. Chedraui proyecta que este año las ventas de sus tiendas con más de un año de operación crecerán entre 3% y 4%, mientras que el sector abarrotero avanzará 4.3%, según proyecciones de ISCAM, empresa especializada en medición, análisis e inteligencia de mercados.

Antonio Vasconcelos, director general adjunto de Grupo Chedraui, detalla que la apuesta es crecer por encima de la inflación, capitalizar temporadas clave y ejecutar con eficiencia. La compañía observa que, en tiempos de menor expansión, el consumidor premia precios competitivos, cercanía y claridad en la propuesta de valor.

“El 2026 es un año en el que maximizar las oportunidades que nos brindan las temporadas será un factor clave para lograr nuestro crecimiento. Es un año en el que aprovechar nuestra estrategia comercial será muy importante”, dice Vasconcelos a Expansión. “Tenemos una proyección de crecimiento por encima de la inflación”, añade.

Del lado de las tiendas mayoristas de abarrotes, Rolando Contreras, director para el segmento de abarrotes en ISCAM, prevé que la incertidumbre en materia de inversión y los ajustes en el ámbito laboral mantendrán la prudencia en las compras, aunque el canal se ve favorecido por el propio comportamiento de consumo en contextos de restricción.

Contreras explica que las cadenas mayoristas de abarrotes comienzan a visualizar ajustes en el comportamiento de los consumidores: aumenta la frecuencia de visitas a los puntos de venta, aunque las compras son de menor intensidad, factor que da un empuje a estos establecimientos, donde se surten las tienditas de barrio.

“Este es un comportamiento de crisis. El consumidor no necesita tener dinero parado en su despensa. Prefiere comprar al día y esto provoca que, si necesita un producto en particular, reponga su agotamiento, pero no compre inventario para una o dos semanas”, explica Contreras.

Chedraui también aprovecha esta tendencia de reposición de alacena con Supercito, su formato de proximidad ubicado al interior de las colonias. “En este formato mantenemos nuestra estrategia de precio bajo a través de una eficiencia operativa para lograr que esa reposición se realice con la misma ventaja en precio que podría obtenerse en un formato grande”, declara Vasconcelos.

La nueva ecuación del carrito de compras

El arranque de 2026 mantiene la inercia de cautela de 2025. El consumidor hace frente a los ajustes al IEPS en bebidas y cigarros, lo que modificó la mezcla de compra. Los clientes no han dejado de lado estos productos, pero reconfiguran sus decisiones y cambian de marcas, categorías y presentaciones que se mantengan dentro de su presupuesto habitual.

En ese contexto, las marcas propias de Chedraui ganan terreno, especialmente en productos básicos como arroz, frijol, aceite, leche y lácteos. Son categorías donde el diferencial de precio es evidente y el cliente ya probó la calidad. El fenómeno no es exclusivo de un formato; se observa con mayor intensidad en los segmentos de menor ingreso, aunque también aparece —con menor fuerza— en propuestas de mayor valor agregado, como en el piso de ventas de Chedraui Selecto.

En las tiendas de Chedraui se observan clientes que buscan bajo desembolso con presentaciones pequeñas; otros migran a formatos grandes para mejorar el precio por unidad, y algunos voltean a la marca propia como sustituto permanente. “Muchos de nuestros socios comerciales están adaptando sus portafolios para mantener el desembolso que nuestro cliente está habituado a realizar dentro de las categorías”, comparte Vasconcelos.

En el canal mayorista el efecto es similar: los tenderos buscan opciones más económicas dentro de cada categoría, mientras que los hogares concentran su gasto en canastos indispensables como alimentos, bebidas, limpieza y papel para el hogar. De acuerdo con Contreras, esto provoca que el comerciante que se surte en mayoreo compre 13% más por transacción, aunque visite menos veces las tiendas mayoristas. “Se han reducido las presentaciones para que el consumidor tenga un menor desembolso y cubra la necesidad inmediata del producto que requiere”, añade.

Tags

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores IEPS

