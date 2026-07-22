Gruma compensa la debilidad en EU con el crecimiento de Asia, Europa y Centroamérica

“En la división de Estados Unidos, la sensibilidad a los precios y la incertidumbre respecto a las perspectivas económicas continuaron afectando a diversos sectores”, dijo la administración de la empresa en el estado financiero.

El volumen de ventas de Gruma fue de 1,076 miles de toneladas métricas, una reducción de 1% respecto a los 1,084 miles de toneladas del segundo trimestre de 2024, afectada por los desafíos en Estados Unidos y el débil sentimiento del consumidor que se mantiene desde el año pasado.

Estados Unidos presiona los resultados

Estados Unidos continúa bajo presión por los efectos de la baja confianza del consumidor, reflejado principalmente en el canal institucional de esta subsidiaria. En este mercado, las ventas se ubicaron en 850.3 millones de dólares en el segundo trimestre, 3% menos que los 875.7 millones de dólares del mismo lapso del año pasado.

En el periodo, el volumen de ventas en Estados Unidos cayó 3% a 380 miles de toneladas, derivado de la sensibilidad del consumidor.

El canal institucional, es decir los autoservicios, también registró una desaceleración, principalmente en los productos estándar, lo que refleja una mayor sensibilidad de precios y la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas de Estados Unidos.

“Estamos actuando de manera proactiva, implementando nuestra estrategia enfocada en construir una estructura operativa más sólida, lo cual debería traducirse en mejores resultados en el futuro”, escribió la administración en el reporte.

Las ventas en México decrecieron 1% a 459.8 millones de dólares en el segundo trimestre del año, desde los 465.7 millones de dólares del mismo lapso del año pasado, mientras que el volumen de ventas se mantuvo plano en 520 miles de toneladas.

“La menor actividad en el segmento gubernamental de esta subsidiaria continúa generando comparaciones interanuales desiguales; sin embargo, el negocio principal de GIMSA está teniendo un buen desempeño, con una alta demanda y una mejora en la mezcla desde el primer trimestre del año”, declaró la empresa.

En Europa, durante el segundo trimestre la compañía reportó ventas por 142.6 millones de dólares, 5% más frente a los 135.3 millones de dólares, mientras que el volumen de ventas se mantuvo en 107 miles de toneladas.

Para Asia y Oceanía, Gruma registró ventas por 78.4 millones de dólares, 15% más frente a los 68 millones de dólares del segundo trimestre de 2025, en tanto, el volumen de ventas aumentó 4% a 26 miles de toneladas, impulsado por el desempeño positivo de todas las subsidiarias en Asia, así como por la fortaleza sostenida de Australia.

“Esta subsidiaria ha podido aprovechar la recuperación en Malasia tras la menor demanda del trimestre anterior y el mayor apalancamiento operativo en la nueva planta de China, con una mayor demanda de productos minoristas en Australia. Esto le ha permitido alcanzar indicadores atractivos de rentabilidad en todo el espectro”, detalla la administración de Gruma.

En Centroamérica, las ventas de la multinacional mexicana crecieron 7% a 103.3 millones de dólares, frente a los 96.6 millones de dólares del segundo trimestre de 2026. El volumen de ventas creció 3% a 62 miles de toneladas métricas.

“Las limitaciones de capacidad continúan siendo el principal reto para esta subsidiaria, que sigue registrando sólidos resultados financieros, impulsados por el continuo crecimiento de la demanda de sus productos en la región y por la mezcla alcanzada mediante la innovación y la expansión de su red de distribución”, dice el reporte.