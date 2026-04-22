Las ganancias de Gruma caen 20% por debilidad del consumo en EU

En esta tendencia a la baja también se ubicó su Flujo Operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés). De enero a marzo de 2026, el EBITDA disminuyó 5%, al reportar 261.9 millones de dólares, desde los 276 millones de dólares del primer trimestre del año pasado.

“Durante el primer trimestre, Gruma ha sido capaz de continuar ejecutando su estrategia planeada de manera efectiva, a pesar del continuo débil sentimiento del consumidor en Estados Unidos como resultado de un posible debilitamiento de la economía”, dijo la administración de Gruma en el documento.

En contraste con esos resultados, las ventas netas de Gruma aumentaron 5%, ubicándose en 1,624.7 millones de dólares, derivado del efecto de conversión por la apreciación del peso frente al dólar en las operaciones en México y por un mayor volumen de ventas. En el trimestre, las ventas de las operaciones fuera de México representaron el 72% de las cifras consolidadas.

Asimismo, el volumen de ventas incrementó 1% en comparación anual con el primer trimestre del año pasado, impulsado por el crecimiento en todas las filiales, excepto en Estados Unidos.

“Gruma se centra estratégicamente en fomentar el crecimiento del volumen ante las continuas caídas en el canal institucional en Estados Unidos. Además, las estrategias implementadas en nuestras otras filiales internacionales han sido muy exitosas, respaldando la operación global y beneficiarán aún más el rendimiento una vez que el sentimiento del consumidor en Estados Unidos se recupere de su estado actual”, se lee en el reporte.