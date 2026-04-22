Las ganancias de Gruma caen 20% por debilidad del consumo en EU

En el mercado estadounidense, el volumen de ventas de la empresa disminuyó 2%, a 375,000 toneladas métricas, y las ventas descendieron 3%. La línea Better For You se mantiene como uno de los principales impulsores del crecimiento futuro, de acuerdo con la empresa.
La compañía explicó que las caídas en volumen en el canal institucional son uno de los principales factores que pesan sobre esta subsidiaria, en un contexto de menor poder adquisitivo del consumidor.
En México, el volumen de ventas se mantuvo estable en 514,000 toneladas métricas, reflejando mayores volúmenes vendidos a minoristas, compensados por una menor demanda temporal en algunas cuentas corporativas. Sin embargo, las ventas disminuyeron 1%, a 438.7 millones de dólares, debido a cambios en el precio promedio derivados de la mezcla de ventas.
El volumen de ventas en Centroamérica incrementó 5%, a 62,000 toneladas métricas, como resultado de una mayor demanda de productos de harina de maíz. Las ventas netas aumentaron 7%, a 102.9 millones de dólares.
“La subsidiaria en México ha tenido un desempeño conforme a lo esperado, dada la demanda estable que continuamos observando por parte de nuestros clientes y en línea con su desempeño histórico, mientras que nuestra subsidiaria en Centroamérica continúa generando resultados sólidos, con capacidad adicional disponible de su nuevo molino”, informó la compañía.
En Europa, durante el primer trimestre, el volumen de ventas incrementó 6%, a 111,000 toneladas métricas, como resultado de un desempeño positivo en el negocio de tortilla y molienda de maíz. Las ventas netas incrementaron 14%, a 130.9 millones de dólares.
En el trimestre, el volumen de ventas para Asia y Oceanía aumentó 7%, a 27,000 toneladas métricas. Las ventas netas aumentaron 17%, a 77.8 millones de dólares.