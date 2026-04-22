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Las ganancias de Gruma caen 20% por debilidad del consumo en EU

La presión del mercado estadounidense llevó a Gruma a encadenar dos trimestres de caídas en ganancias, mientras sus operaciones internacionales sostienen el crecimiento.
mié 22 abril 2026 07:53 PM
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Con este resultado, la compañía hila dos trimestres a la baja en su utilidad neta. (Foto: AFP.)

La debilidad del mercado estadounidense mantiene a Gruma contra las cuerdas. La empresa enfrenta un entorno de menor consumo, con expectativas poco optimistas de los consumidores ante el crecimiento de la economía.

Las ganancias de la compañía cayeron 20%, equivalentes a 100.6 millones de dólares, de acuerdo con el estado financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con este resultado, la compañía hila dos trimestres a la baja en este indicador, luego de que en el último trimestre del año pasado registrara una disminución de 18%.

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En esta tendencia a la baja también se ubicó su Flujo Operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés). De enero a marzo de 2026, el EBITDA disminuyó 5%, al reportar 261.9 millones de dólares, desde los 276 millones de dólares del primer trimestre del año pasado.

“Durante el primer trimestre, Gruma ha sido capaz de continuar ejecutando su estrategia planeada de manera efectiva, a pesar del continuo débil sentimiento del consumidor en Estados Unidos como resultado de un posible debilitamiento de la economía”, dijo la administración de Gruma en el documento.

En contraste con esos resultados, las ventas netas de Gruma aumentaron 5%, ubicándose en 1,624.7 millones de dólares, derivado del efecto de conversión por la apreciación del peso frente al dólar en las operaciones en México y por un mayor volumen de ventas. En el trimestre, las ventas de las operaciones fuera de México representaron el 72% de las cifras consolidadas.

Asimismo, el volumen de ventas incrementó 1% en comparación anual con el primer trimestre del año pasado, impulsado por el crecimiento en todas las filiales, excepto en Estados Unidos.

“Gruma se centra estratégicamente en fomentar el crecimiento del volumen ante las continuas caídas en el canal institucional en Estados Unidos. Además, las estrategias implementadas en nuestras otras filiales internacionales han sido muy exitosas, respaldando la operación global y beneficiarán aún más el rendimiento una vez que el sentimiento del consumidor en Estados Unidos se recupere de su estado actual”, se lee en el reporte.

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En el mercado estadounidense, el volumen de ventas de la empresa disminuyó 2%, a 375,000 toneladas métricas, y las ventas descendieron 3%. La línea Better For You se mantiene como uno de los principales impulsores del crecimiento futuro, de acuerdo con la empresa.

La compañía explicó que las caídas en volumen en el canal institucional son uno de los principales factores que pesan sobre esta subsidiaria, en un contexto de menor poder adquisitivo del consumidor.

En México, el volumen de ventas se mantuvo estable en 514,000 toneladas métricas, reflejando mayores volúmenes vendidos a minoristas, compensados por una menor demanda temporal en algunas cuentas corporativas. Sin embargo, las ventas disminuyeron 1%, a 438.7 millones de dólares, debido a cambios en el precio promedio derivados de la mezcla de ventas.

El volumen de ventas en Centroamérica incrementó 5%, a 62,000 toneladas métricas, como resultado de una mayor demanda de productos de harina de maíz. Las ventas netas aumentaron 7%, a 102.9 millones de dólares.

“La subsidiaria en México ha tenido un desempeño conforme a lo esperado, dada la demanda estable que continuamos observando por parte de nuestros clientes y en línea con su desempeño histórico, mientras que nuestra subsidiaria en Centroamérica continúa generando resultados sólidos, con capacidad adicional disponible de su nuevo molino”, informó la compañía.

En Europa, durante el primer trimestre, el volumen de ventas incrementó 6%, a 111,000 toneladas métricas, como resultado de un desempeño positivo en el negocio de tortilla y molienda de maíz. Las ventas netas incrementaron 14%, a 130.9 millones de dólares.

En el trimestre, el volumen de ventas para Asia y Oceanía aumentó 7%, a 27,000 toneladas métricas. Las ventas netas aumentaron 17%, a 77.8 millones de dólares.

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Reportes trimestrales GRUMA, S.A.B. DE C.V.

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