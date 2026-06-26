El empresario que empezó haciendo mandados, dejó la escuela y se convirtió en el rey de la tortilla con Gruma

Empezó haciendo mandados y descubrió su vocación como emprendedor

Roberto González Barrera nació el 1 de septiembre de 1930 en Cerralvo, Nuevo León, en una familia de origen humilde. Durante su infancia pasó gran parte del tiempo con su abuela, quien cuidaba de los niños mientras los adultos trabajaban. Su padre era migrante en Galveston, Texas, por lo que permanecía largas temporadas lejos de casa.

Desde muy pequeño entendió que podía aportar a la economía familiar. A los cinco años comenzó a hacer mandados para sus vecinos y, con el dinero que ganaba, dio un paso poco común para un niño de su edad: en lugar de gastarlo, decidió invertirlo.

Mientras cursaba la primaria empezó a comprar y vender huevos, pan, legumbres y otros productos. También rentaba cajones de bolero para obtener ingresos adicionales. Lo que comenzó como una forma de ayudar en casa se convirtió en sus primeras experiencias como emprendedor.

“Yo fui muy feliz y tuve una infancia muy feliz, no faltaba a la escuela, asistía a mis clases y aun así me daba tiempo de salir a la calle para ganarme mi dinero. Aunque fuimos muy pobres yo siempre fui un niño feliz”, expresó el empresario, según documentos oficiales de Gruma .

González Barrera dejó la escuela desde muy joven para incorporarse al negocio familiar y emprender por su cuenta. (Archivo Expansión)

Su padre regresó a México y puso fin a sus negocios

Cuando su padre, Roberto M. González Gutiérrez, regresó definitivamente a México, no vio con buenos ojos que su hijo hiciera negocios desde tan pequeño. Consideraba que esas actividades podían distraerlo de la escuela y, al descubrir que ya ganaba dinero por su cuenta, lo reprendió con una frase que el empresario recordaría durante años: “Tú estás muy malcriado”.

A partir de ese momento, según se lee en los documentos de Gruma, Roberto dejó de administrar sus pequeños negocios y el único dinero que recibía era el que su padre le daba de domingo. El cambio fue drástico: mientras con sus actividades llegaba a ganar entre 10 y 12 pesos, ahora dependía de una cantidad mucho menor, algo difícil de aceptar para un niño que ya había aprendido a generar sus propios ingresos.

Sin embargo, las diferencias entre padre e hijo no terminaron ahí. Convencido de que le faltaba disciplina, su padre decidió enviarlo a una escuela militarizada. La experiencia duró poco. Su carácter independiente y su espíritu emprendedor hicieron que regresara a su pueblo, en Nuevo León. Con el tiempo, su padre entendió que no se trataba de rebeldía, sino de una vocación distinta.

Fue así como, a los 11 años, le dio trabajo en el almacén de víveres que había fundado. Cuatro años después, además de recibir un sueldo como empleado, Roberto volvió a emprender por su cuenta. A los 15 años ya compraba y vendía diversos productos, actividad que mantuvo hasta la mayoría de edad.