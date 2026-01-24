Gruma acuerda modificar contratos con tortilleros tras resolución antimonopolio

La Comisión Nacional Antimonopolio dio por concluido el procedimiento sobre el mercado de harina de maíz y resolvió eliminar prácticas que, durante años, limitaron la competencia y la capacidad de decisión de las tortillerías.
Con esta determinación, la investigación iniciada contra Gruma en 2022, propietaria de Maseca, queda cerrada y se ordenan cambios obligatorios en sus contratos.
En su comunicado, la Comisión explicó que Gruma deberá retirar de todos sus contratos, vigentes y futuros, las cláusulas de exclusividad y de consumo mínimo, así como las penalizaciones asociadas.