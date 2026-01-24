Gruma acuerda modificar contratos con tortilleros tras resolución antimonopolio

También tendrá que ceder sin costo las máquinas entregadas en comodato, como tortilladoras y batidoras, con el objetivo de que los negocios puedan decidir libremente a quién comprar la harina.

“Las y los tortilleros dejarán de estar atados a un proveedor y tendrán mayor libertad para elegir”, señaló el organismo.

Desde la empresa, Gruma informó que el proceso administrativo concluyó de forma definitiva y que el Pleno de la Comisión aceptó las medidas que permitirán cerrar el caso.

La compañía contará con un plazo de entre 90 y 180 días para implementar y documentar las modificaciones a los contratos, así como para comunicar los cambios a sus clientes y establecer los mecanismos de verificación acordados con la Comisión.

“Las acciones están enfocadas en disipar cualquier duda sobre la libertad de los industriales de la masa y la tortilla para cambiar de proveedor de harina de maíz si así lo desean”, indicó la compañía, que también aclaró que no se le exigirá la venta de plantas.

