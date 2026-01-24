Publicidad

Gruma acuerda modificar contratos con tortilleros tras resolución antimonopolio

La resolución permitirá que las tortillerías ya no estén amarradas a un solo proveedor de harina y puedan cambiar sin penalización.
sáb 24 enero 2026 01:37 PM
Gruma acuerda liberar contratos con tortilleros tras resolución antimonopolio
Las tortillerías tendrán mayor libertad para elegir a quién comprar la harina con la que elaboran tortillas. (iStock)

La Comisión Nacional Antimonopolio dio por concluido el procedimiento sobre el mercado de harina de maíz y resolvió eliminar prácticas que, durante años, limitaron la competencia y la capacidad de decisión de las tortillerías.

Con esta determinación, la investigación iniciada contra Gruma en 2022, propietaria de Maseca, queda cerrada y se ordenan cambios obligatorios en sus contratos.

En su comunicado, la Comisión explicó que Gruma deberá retirar de todos sus contratos, vigentes y futuros, las cláusulas de exclusividad y de consumo mínimo, así como las penalizaciones asociadas.

También tendrá que ceder sin costo las máquinas entregadas en comodato, como tortilladoras y batidoras, con el objetivo de que los negocios puedan decidir libremente a quién comprar la harina.

“Las y los tortilleros dejarán de estar atados a un proveedor y tendrán mayor libertad para elegir”, señaló el organismo.

Desde la empresa, Gruma informó que el proceso administrativo concluyó de forma definitiva y que el Pleno de la Comisión aceptó las medidas que permitirán cerrar el caso.

La compañía contará con un plazo de entre 90 y 180 días para implementar y documentar las modificaciones a los contratos, así como para comunicar los cambios a sus clientes y establecer los mecanismos de verificación acordados con la Comisión.

“Las acciones están enfocadas en disipar cualquier duda sobre la libertad de los industriales de la masa y la tortilla para cambiar de proveedor de harina de maíz si así lo desean”, indicó la compañía, que también aclaró que no se le exigirá la venta de plantas.

La autoridad enfatizó que el cumplimiento de estas medidas estará sujeto a mecanismos de verificación y supervisión, y que, aunque el precio de la tortilla depende de factores como energía y costos operativos, abrir el mercado puede generar beneficios en el mediano y largo plazo.

En México, el consumo anual de tortilla por persona es de 65.8 kilos y más del 80% de los hogares destina parte de su gasto a este alimento, de acuerdo con PROFECO.

GRUMA, S.A.B. DE C.V.

