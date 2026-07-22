La instalación cumple una década desde que comenzó su historia con la colocación de la primera piedra en Villa de Reyes. Durante estos años se especializó en la fabricación de modelos a gasolina de alto desempeño, como el Serie 2 Coupé y el M2, cuya producción se realiza exclusivamente en San Luis Potosí para todo el mundo.

El cambio de rumbo comenzó a materializarse a principios de 2023, cuando BMW anunció una inversión de 800 millones de euros para adaptar la planta a la producción de vehículos eléctricos. Los recursos se destinaron tanto al equipamiento industrial como a la capacitación del personal.

Como parte de esa transformación, la empresa construyó un centro para la fabricación de fabricación de baterías de alto voltaje con 80,000 metros cuadrados de nueva superficie, pieza clave para el ensamblaje de la Neue Klasse.

La apuesta llega en un momento en que el mercado mundial de vehículos eléctricos muestra señales de desaceleración. De acuerdo con Benchmark Mineral Intelligence, durante el primer bimestre del año se comercializaron 2.2 millones de vehículos eléctricos en el mundo, una caída de 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Para Klaus von Moltke, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, la desaceleración no debe analizarse de manera uniforme, ya que el comportamiento varía entre regiones.

“Hablamos de bajas, pero hablemos dependiendo de qué mercado. Sí hay una tendencia a la baja en el mercado americano en el corto plazo, pero también hay que entender que el mundo se comporta de manera muy diferente, por lo menos en Europa. Hablamos de que actualmente el 70% de los vehículos nuevos registrados son eléctricos”, afirma.

México fue elegido, junto con plantas de Alemania y Hungría, para fabricar la Neue Klasse gracias a la red de proveeduría que BMW ha desarrollado en el país.

Actualmente la compañía trabaja con 310 sitios de producción de proveedores establecidos en México, de los cuales poco más de una tercera parte abastece exclusivamente a la planta de San Luis Potosí.

“Viendo hacia adelante, esta red de movilidad invirtió en los últimos años 280 millones de euros en instalaciones y nuevas localidades para producir componentes para nuestros vehículos en la nueva instalación”, señala Von Moltke.