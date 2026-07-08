Walmart encontró la forma de aprovechar el Mundial 2026 sin ser patrocinador oficial: el secreto de su estrategia

La campaña deja varias lecciones para las empresas que buscan participar en grandes eventos sin contar con un patrocinio oficial. La primera consiste en dejar de mirar el estadio y empezar a observar dónde vive realmente el consumidor la experiencia.

Durante más de un año, Walmart realizó pruebas con consumidores, revisó información de socios comerciales y cruzó distintas fuentes de investigación para entender cómo se prepararía la afición mexicana.

Los estudios mostraron que 82% de los aficionados planeaba seguir los partidos desde casa. Ese dato fue el punto de partida porque la empresa descubrió que el Mundial no se desarrolla solo frente a una pantalla sino que también pasa por la oficina, el transporte, los Fan Fest y otros espacios donde las personas adaptan su rutina para seguir los encuentros.

Con esa lectura, la empresa construyó la campaña dirigida a quien organiza la reunión, al trabajador que verá el partido desde la oficina, a la familia que improvisa una comida frente al televisor y al consumidor que mezcla la compra mundialista con la despensa de la semana.

La segunda lección apareció al analizar el comportamiento de compra. Buenrostro comparte que la marca no quería que la celebración se resolviera con una compra improvisada, sino mediante una planeación anticipada, organizada y alineada con el ahorro.

A partir de la investigación, la compañía identificó dos picos de consumo. El primero ocurre antes del partido, cuando los consumidores compran botanas, bebidas, cervezas, refrescos, carnes, pollo, frutas, verduras, jerseys, decoración y artículos para recibir invitados. El segundo aparece después del encuentro, cuando muchas familias vuelven a abastecerse para extender la convivencia o reponer lo consumido.

Ese hallazgo terminó por redefinir la campaña. Más que hablar de futbol, Walmart habló del momento completo de consumo y reforzó una promesa que puede sostener cualquier día del año.

La campaña, desarrollada junto con la agencia Terán, se diseñó seis meses antes del arranque del torneo, aunque la investigación llevaba más de un año. Bajo el concepto "La sede oficial de los precios bajos", la marca trasladó el lenguaje futbolero a un territorio propio, sin depender de derechos comerciales .

"En Walmart no es un precio bajo un lunes, un martes o un jueves. Es todos los días. Y eso hace que nuestros clientes, ya sea un partido en miércoles o en sábado, puedan encontrar lo que necesitan, pero sobre todo al precio que beneficia a su economía", señala la directiva.