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Walmart de México y Centroamérica nombra a Karthicka Krishnasamy como VP de eCommerce

Antes, Krishnasamy se desempeñó como Vicepresidenta de Crecimiento Omnicanal, Experiencias y Servicios de Valor Agregado en Walmart Estados Unidos.
lun 04 mayo 2026 09:39 AM
Walmart de México y Centroamérica nombra a Karthicka Krishnasamy como Vicepresidenta de eCommerce
A lo largo de su trayectoria, Krishnasamy ha liderado el desarrollo e implementación omnicanales de alto impacto, enfocadas en conectar los canales físicos y digitales. (Cortesía
)

Walmart de México y Centroamérica anunció la llegada de Karthicka Krishnasamy como vicepresidenta de eCommerce, una ejecutiva formada dentro de la operación digital de Estados Unidos, donde lideró crecimiento omnicanal, experiencia de cliente y servicios de valor agregado , por lo que su perfil responde a una necesidad estratégica más amplia.

En otro momento, este tipo de nombramientos habría pasado como un ajuste natural dentro de la estructura, sin embargo, el contexto actual del comercio electrónico en México cambia por completo la interpretación, ya que más de 77 millones de personas compran en línea y el mercado de última milla supera los 15,000 millones de dólares, lo cual eleva el nivel de exigencia para los operadores del sector.

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Con esas condiciones, el movimiento apunta hacia la dirección que está tomando la compañía, al trasladar a México perfiles con experiencia en la integración de canales y en la construcción de operaciones digitales a gran escala.

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Krishnasamy viene de desarrollar modelos donde la experiencia del cliente se sostiene en la continuidad entre canales, con procesos que conectan tienda, aplicación y entrega a domicilio dentro de un mismo flujo, un enfoque alineado con la evolución del negocio en el país.

De acuerdo con el reporte financiero de Walmart, en el primer trimestre del año el comercio electrónico mantuvo tracción con un avance de 14.4% en ventas netas en México, impulsado por el canal On Demand, mientras que la penetración digital alcanzó 7.7% del total.

Al mismo tiempo, el frente digital no avanzó de forma uniforme. El marketplace enfrentó ajustes, con una caída de 14.4% en su valor bruto de mercancía. En consecuencia, la compañía está moviendo su foco hacia negocios que capitalizan mejor su infraestructura.

Bait, su operador móvil, alcanzó 26.6 millones de usuarios y creció 48%, mientras que Walmart Connect, su plataforma de retail media, incrementó ingresos en 33%. Ambos negocios monetizan activos existentes, pues las tiendas funcionan como canal de distribución para telecomunicaciones y el tráfico físico y digital se convierte en inventario publicitario.

En ese contexto, el nombramiento de Krishnasamy se integra a una transformación más amplia. La discusión ya no pasa por crecer en eCommerce como canal independiente, pasa por integrar todos los frentes del negocio en una sola operación.

Con esa escala, la presión también cambia, ya que en un país como México donde la cobertura física alcanza cerca del 90% de la población urbana, el reto está en conectar esa infraestructura con capacidades digitales que reduzcan fricción y mejoren la experiencia.

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De hecho, la propia Krishnasamy apunta en esa dirección al señalar que México combina una base de clientes cada vez más digital con una red de tiendas de alta cobertura, una combinación que abre espacio para integrar ambas fortalezas en una experiencia de compra más fluida.

“México representa una oportunidad única en el mundo: una base de clientes cada vez más digital, una red de tiendas con cobertura del 90% de la población urbana y el respaldo tecnológico de Walmart a nivel global. Mi enfoque será integrar estas fortalezas para ofrecer una experiencia de compra sin fricciones —rápida, accesible y confiable— que les haga la vida más fácil a las familias mexicanas”, señaló.

A partir de ahí, la conversación se mueve. El crecimiento ya no depende únicamente de vender más productos, pasa por construir un ecosistema donde telecomunicaciones, publicidad, datos y comercio operan sobre la misma base.

Por lo tanto, la apuesta de Walmart se enfoca en integrar lo que antes operaba por separado, en un modelo donde el canal pierde relevancia para el cliente y donde el valor se construye en la conexión entre todos los puntos de contacto.

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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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