Walmart de México y Centroamérica nombra a Karthicka Krishnasamy como VP de eCommerce

Con esas condiciones, el movimiento apunta hacia la dirección que está tomando la compañía, al trasladar a México perfiles con experiencia en la integración de canales y en la construcción de operaciones digitales a gran escala.

Krishnasamy viene de desarrollar modelos donde la experiencia del cliente se sostiene en la continuidad entre canales, con procesos que conectan tienda, aplicación y entrega a domicilio dentro de un mismo flujo, un enfoque alineado con la evolución del negocio en el país.

De acuerdo con el reporte financiero de Walmart, en el primer trimestre del año el comercio electrónico mantuvo tracción con un avance de 14.4% en ventas netas en México, impulsado por el canal On Demand, mientras que la penetración digital alcanzó 7.7% del total.

Al mismo tiempo, el frente digital no avanzó de forma uniforme. El marketplace enfrentó ajustes, con una caída de 14.4% en su valor bruto de mercancía. En consecuencia, la compañía está moviendo su foco hacia negocios que capitalizan mejor su infraestructura.

Bait, su operador móvil, alcanzó 26.6 millones de usuarios y creció 48%, mientras que Walmart Connect, su plataforma de retail media, incrementó ingresos en 33%. Ambos negocios monetizan activos existentes, pues las tiendas funcionan como canal de distribución para telecomunicaciones y el tráfico físico y digital se convierte en inventario publicitario.

En ese contexto, el nombramiento de Krishnasamy se integra a una transformación más amplia. La discusión ya no pasa por crecer en eCommerce como canal independiente, pasa por integrar todos los frentes del negocio en una sola operación.

Con esa escala, la presión también cambia, ya que en un país como México donde la cobertura física alcanza cerca del 90% de la población urbana, el reto está en conectar esa infraestructura con capacidades digitales que reduzcan fricción y mejoren la experiencia.