Walmart anuncia inversión por 4,000 mdp en Edomex hacia 2027

En la actualidad, el comercio electrónico representa 8% de las ventas totales, con crecimientos a doble dígito.
El Cedis ahora cuenta con tecnología de automatización que permitirá elevar la precisión en las entregas de las ventas digitales, además de funcionar como una herramienta para facilitar los procesos desde la recepción de órdenes de compra hasta el envío a la casa de los compradores.
Uno de los cambios en la operación con esta automatización es que a la hora de surtir los pedidos, los colaboradores ya no tienen que ir a buscar el producto, sino que el robot se los entrega en una estación de trabajo, lo que permite ahorro de tiempo.
“Nuestros asociados se enfocan en consolidar y en armar los despachos en un solo lugar.Esto nos permite preparar muchos más pedidos de forma más rápida, más segura y con total precisión”, dijo Gastón Wainstein, vicepresidente Senior de Supply Chain y Real State.
Walmart de México inauguró este Cedis, en 2020, con una inversión de 628 millones de pesos. Además, es el tercer fulfillement center, junto con Guadalajara y Monterrey.