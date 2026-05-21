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Walmart anuncia inversión por 4,000 mdp en Edomex hacia 2027

Del monto total de inversión, la minorista invertirá 400 millones en automatizar su centro de distribución de ecommerce en Tepozotlán, con el objetivo de multiplicar por diez su almacenamiento y cuadruplicar pedidos.
jue 21 mayo 2026 02:47 PM
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El CEO de Walmart de México durante el anuncio de inversiones en el Estado de México. (Foto: Mara Echeverría)

Walmart de México anunció una inversión de 4,000 millones de pesos para sus operaciones en el Estado de México, monto que considera 400 millones para la automatización de la operación de su centro de distribución Mega Park, en Tepozotlán.

“Con esta inversión seguiremos creciendo empleos que se suman a los 3,000 asociados que ya colaboran con nosotros”, dijo Cristian Barrientos Pozo, presidente y director general de Walmart de México.

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“Esta inversión abre oportunidades para nuestros asociados, para emprendedores y sellers que quieren llegar más lejos”, añadió durante la ceremonia para anunciar la inversión.

El directivo adelantó que crecerán su huella de tiendas, sin revelar el número de unidades nuevas ni remodelaciones en el plan de ejecución de recursos

Fortalecer el ecommece de cara al Hot Sale

Con la inversión de 400 millones de pesos en el Ffulfillemt Center Mega Park, que solo atiende las ventas de ecommerce, permitirá a la empresa Incrementar hasta 10 veces la capacidad de almacenamiento y cuadruplicar el número de pedidos.

“Lo que inauguramos hoy va mucho más allá de la tecnología, es una declaración de hacia dónde va Walmart de México”, dijo Barrientos.

La automatización de los procesos de este Cedis se da previo al Hot Sale, temporada de descuentos en línea, en la que la empresa busca tener una respuesta más veloz ante la demanda de mercancías.

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En la actualidad, el comercio electrónico representa 8% de las ventas totales, con crecimientos a doble dígito.

El Cedis ahora cuenta con tecnología de automatización que permitirá elevar la precisión en las entregas de las ventas digitales, además de funcionar como una herramienta para facilitar los procesos desde la recepción de órdenes de compra hasta el envío a la casa de los compradores.

Uno de los cambios en la operación con esta automatización es que a la hora de surtir los pedidos, los colaboradores ya no tienen que ir a buscar el producto, sino que el robot se los entrega en una estación de trabajo, lo que permite ahorro de tiempo.

“Nuestros asociados se enfocan en consolidar y en armar los despachos en un solo lugar.Esto nos permite preparar muchos más pedidos de forma más rápida, más segura y con total precisión”, dijo Gastón Wainstein, vicepresidente Senior de Supply Chain y Real State.

Walmart de México inauguró este Cedis, en 2020, con una inversión de 628 millones de pesos. Además, es el tercer fulfillement center, junto con Guadalajara y Monterrey.

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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. e-commerce

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