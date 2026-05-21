Walmart anuncia inversión por 4,000 mdp en Edomex hacia 2027

“Esta inversión abre oportunidades para nuestros asociados, para emprendedores y sellers que quieren llegar más lejos”, añadió durante la ceremonia para anunciar la inversión.

El directivo adelantó que crecerán su huella de tiendas, sin revelar el número de unidades nuevas ni remodelaciones en el plan de ejecución de recursos

Fortalecer el ecommece de cara al Hot Sale

Con la inversión de 400 millones de pesos en el Ffulfillemt Center Mega Park, que solo atiende las ventas de ecommerce, permitirá a la empresa Incrementar hasta 10 veces la capacidad de almacenamiento y cuadruplicar el número de pedidos.

“Lo que inauguramos hoy va mucho más allá de la tecnología, es una declaración de hacia dónde va Walmart de México”, dijo Barrientos.

La automatización de los procesos de este Cedis se da previo al Hot Sale, temporada de descuentos en línea, en la que la empresa busca tener una respuesta más veloz ante la demanda de mercancías.

