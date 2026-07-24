Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

BYD traerá a México sus cargadores ultrarrápidos capaces de recargar autos eléctricos en apenas cinco minutos

La automotriz china desplegará una red de 100 cargadores Flash en México para preparar la llegada de vehículos capaces de recuperar del 10 al 70% de batería en apenas cinco minutos.
vie 24 julio 2026 06:20 PM
Añadir Expansión en Google
byd-cargadores-flash-5-minutos-mexico
El modelo de negocio contempla alianzas con distribuidores, hoteles y otros operadores para monetizar posteriormente las estaciones, aunque la empresa analiza ofrecer inicialmente el servicio de manera gratuita para impulsar su adopción. (Instagram BYD Global)

BYD busca adelantarse a uno de los principales obstáculos para la adopción masiva de vehículos eléctricos en México: los tiempos de recarga. La automotriz china comenzará este año el despliegue de una red de estaciones de carga ultrarrápida en el país, una apuesta con la que pretende tener lista la infraestructura antes de introducir los modelos capaces de aprovechar plenamente su nueva tecnología Flash Charging, desarrollada en conjunto con la segunda generación de la Blade Battery.

La combinación del sistema Flash Charging y la nueva Blade Battery 2.0 permite que los vehículos compatibles recuperen del 10 al 70% de la batería en apenas cinco minutos y alcancen del 10 al 97% en nueve minutos.

La compañía planea instalar alrededor de 100 estaciones distribuidas entre agencias, corredores carreteros, hoteles, centros comerciales y otros puntos estratégicos del país. Cada ubicación contará con dos conexiones de carga.

Publicidad

La primera etapa arrancará en las principales ciudades del país y posteriormente se extenderá hacia corredores carreteros mediante un esquema que la empresa describe como una “onda expansiva”.

Una infraestructura pensada para la siguiente generación

Aunque los primeros cargadores comenzarán a instalarse este año, los modelos actualmente comercializados por BYD en México todavía no podrán aprovechar toda la capacidad del sistema.

Por ejemplo, vehículos como el Dolphin Mini podrán conectarse sin inconvenientes gracias al estándar de carga GBT, pero sus baterías limitarán la velocidad de recarga. Aun así, obtendrán tiempos menores respecto a los cargadores rápidos disponibles actualmente.

“¿Lo vas a poder cargar en cinco minutos? No. Pero te va a dar una carga mayor que la de carga rápida que hoy tenemos”, explicó Arturo Gutiérrez, director de Red de Distribuidores de BYD México.

De acuerdo con el ejecutivo, mientras un vehículo actual puede requerir alrededor de 40 minutos para una carga rápida, con los nuevos equipos el tiempo podría reducirse a entre 25 y 30 minutos. Conforme lleguen los nuevos modelos desarrollados para esta arquitectura eléctrica, podrán aprovechar completamente el sistema de Flash Charging.

“Primero va a ser el cargador y luego el vehículo… Poco a poco se va a ir introduciendo la nueva generación de vehículos compatibles con Flash Charging”, señaló.

La tecnología detrás de los cinco minutos

La capacidad de reducir drásticamente los tiempos de recarga no depende únicamente del cargador. BYD desarrolló la tecnología Flash Charging junto con la segunda generación de su Blade Battery 2.0, una combinación que permite entregar hasta 1,500 kilowatts de potencia mediante un solo conector.

La automotriz presentó ambas tecnologías tras seis años de desarrollo con el objetivo de eliminar dos de las principales barreras que aún frenan la adopción de los vehículos eléctricos: los tiempos de recarga y el desempeño de las baterías en condiciones extremas de temperatura.

Durante la presentación global, Wang Chuanfu, presidente y fundador de BYD, afirmó que el objetivo de la empresa es que “el tiempo de carga de un vehículo eléctrico sea tan corto como el tiempo que toma cargar combustible”, una de las principales barreras para acelerar la adopción de esta tecnología.

Publicidad

En México, sin embargo, la implementación requerirá adecuaciones a la infraestructura eléctrica. El directivo explicó que cada estación necesitará incorporar transformadores capaces de elevar la capacidad eléctrica disponible para alimentar los cargadores.

“Tenemos que meter un transformador antes porque el país no maneja esas capacidades… El hardware está listo, solamente hay que tropicalizar para que pueda dar esa capacidad en México”, detalló.

La empresa estima que únicamente el hardware de cada instalación representa una inversión cercana a 4 millones de pesos, sin considerar adecuaciones eléctricas, transformadores, obra civil o el costo del terreno.

byd-flash-cargador-5-minutos
Los cargadores Flash de BYD tiene forma de 'T' y permiten conectar dos vehículos. (Instagram BYD Global )

El modelo de negocio contempla alianzas con distribuidores, hoteles y otros operadores para monetizar posteriormente las estaciones, aunque la empresa analiza ofrecer inicialmente el servicio sin costo para impulsar su adopción.

Una ventaja apoyada en el desarrollo propio

La estrategia de BYD se sustenta en su integración vertical, una característica que la compañía considera una ventaja frente a otros fabricantes de vehículos eléctricos.

Gutiérrez destacó que la empresa desarrolla internamente gran parte de los componentes críticos del vehículo, incluidas sus baterías Blade, motores eléctricos, sistemas electrónicos y buena parte de la cadena de suministro.

“Nosotros hacemos absolutamente todo… Eso nos da un músculo diferente”, afirmó.

Según el directivo, la evolución de las baterías desarrolladas por BYD permitirá soportar las altas potencias de carga sin acelerar su degradación.

Con el despliegue de esta infraestructura, BYD busca posicionarse como el primer fabricante en ofrecer una red propia de cargadores ultrarrápidos de nivel megawatt en México, en un mercado donde la infraestructura pública de carga continúa concentrándose principalmente en equipos de menor potencia.

Publicidad

Tags

Autos chinos en México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad