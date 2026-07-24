Pemex pierde dinero donde Exxon y Aramco ganan millones

Carlos Sánchez Lugo, experto en refinación, explicó que la lógica de la industria debe partir de maximizar la rentabilidad de cada barril procesado.

“Dentro de los mercados de refinación, la filosofía debe ser: producir a la mayor rentabilidad posible porque la refinación es un negocio”, señaló.

La referencia que utiliza México para medir su desempeño es el crack spread de la costa norteamericana del Golfo de México, donde este margen suele ubicarse en alrededor de 15 dólares por barril. Sin embargo, mientras las grandes petroleras internacionales han aprovechado estos ciclos favorables, Pemex no ha logrado convertirlos en ganancias.

Un margen positivo para las grandes petroleras, pérdidas para Pemex

Los datos muestran la brecha entre la operación de Pemex y la de sus principales competidores internacionales. En 2024, el margen promedio de refinación medido por el crack spread fue de 16.12 dólares por barril.

En ese mismo año, Saudi Aramco alcanzó un margen de 23.47 dólares por barril, mientras que ExxonMobil llegó a 21.46 dólares por barril. En contraste, Pemex registró un margen negativo de -66.22 dólares por barril, una diferencia que evidencia la falta de rentabilidad estructural de sus refinerías.

“Aramco y ExxonMobil lograron capturar todo el valor posible en esa temporada (2022), mientras que Pemex, ni siquiera en el mejor año de refinación, pudo tener márgenes positivos, entonces este índice de crack spread es muy importante”, explicó Sánchez Lugo.

El especialista recordó que en 2022 el crack spread alcanzó niveles extraordinarios de hasta 25 dólares por barril, impulsado por un desequilibrio entre una menor oferta de petrolíferos y una demanda creciente tras la recuperación económica global. Ese entorno generó una oportunidad histórica para las refinerías eficientes, pero Pemex no logró beneficiarse pese a contar con infraestructura propia.

Para 2025, el indicador regresó a niveles más moderados, con un crack spread promedio de 14 dólares por barril. Aun así, las diferencias permanecieron: Aramco registró un margen de 19.83 dólares por barril y ExxonMobil de 20.46 dólares, mientras que Pemex cerró con un resultado negativo de -3.9 dólares por barril, aunque menor al registrado un año antes.