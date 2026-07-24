¿Quién es el dueño del centro comercial Manacar y de su icónica torre de cristal en Insurgentes?

Ya sea a pie, en carro o viajando en Metrobús, miles de personas reconocen al Centro Comercial Manacar debido a su forma tan atractiva de torre de cristal.
Sin embargo, pocos conocen quién está detrás de este centro comercial ubicado en una de las avenidas más importantes de la capital, Insurgentes, esquina con Río Mixcoac.
El proyecto pertenece a un conglomerado mexicano que durante más de tres décadas ha construido oficinas, centros comerciales, hoteles y desarrollos turísticos que hoy forman parte de la vida diaria de las urbes del país.
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¿Quién es el dueño de Manacar?
Detrás del Centro Comercial Manacar y de la Torre Manacar se encuentra Pulso Inmobiliario, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de usos mixtos que forma parte de Corporativo Kamaji, un grupo empresarial mexicano con más de 30 años de trayectoria.
Aunque hoy Pulso Inmobiliario es conocido por edificios de oficinas, hoteles y centros comerciales, sus orígenes están ligados a una estrategia patrimonial de largo plazo.
Antes de consolidar la desarrolladora, el grupo participó en inversiones como Torre Banorte y diversos conjuntos residenciales. En 2005 decidió reunir a especialistas en arquitectura, ingeniería, construcción y administración para crear una empresa enfocada exclusivamente en proyectos inmobiliarios institucionales.
Los fundadores de Corporativo Kamaji
La firma mexicana nació como una evolución de las inversiones inmobiliarias realizadas por la familia Kamkhaji, encabezada por Salomón Kamkhaji , quien impulsó la profesionalización del negocio para competir en el mercado de desarrollos corporativos de gran escala.
El Corporativo Kamaji no solo desarrolla edificios, también cuenta con empresas dedicadas al financiamiento, mantenimiento, servicios, retail y manufactura, lo que le permite controlar buena parte de la cadena de valor de cada proyecto. Entre sus proyectos están:
Serfimex Capital, especializada en soluciones financieras, dar crédito y arrendamiento puro a personas morales para la adquisición de inmuebles.
Limpiamex, enfocada en mantenimiento de inmuebles, especializada en el lavado de cristales en alturas para oficinas, negocios e industrias.
Actualmente el corporativo suma más de 650 colaboradores directos y alrededor de 4,000 indirectos, con lo que ha formado proyectos de gran complejidad tanto en oficinas como en turismo, comercio e infraestructura.
De un emblemático cine a la torre de cristal que cambió Insurgentes
La historia de Manacar comenzó mucho antes de que apareciera la actual torre de cristal, por décadas, el terreno fue ocupado por el histórico Cine Manacar, uno de los recintos cinematográficos más conocidos del sur de la Ciudad de México.
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Cuando Pulso Inmobiliario decidió transformar el terreno, el objetivo no era únicamente levantar un edificio de oficinas, sino crear un desarrollo de usos mixtos que integrara espacios corporativos, comercios, entretenimiento y servicios en uno de los corredores con mayor actividad económica de la capital.
Para lograrlo, la empresa encargó el diseño al reconocido arquitecto Teodoro González de León, quien, junto con Hatumi Hirano Beltrán y José Arce Gargollo, planearon una estructura cuya silueta se convirtió rápidamente en un nuevo referente urbano.
Durante la construcción, y como homenaje al Cine Manacar, se restauró e incorporó al pasillo principal el mural "Los Danzantes", del artista guatemalteco-mexicano Carlos Mérida.
¿Cuánto mide la Torre Manacar?
La Torre Manacar alcanza 144 metros de altura, alberga 29 niveles de oficinas Clase A, siete niveles comerciales y una superficie construida cercana a los 185,779 metros cuadrados, además de 2,700 cajones de estacionamiento distribuidos en once niveles subterráneos.
Debido a las características del subsuelo de la Ciudad de México, fue necesario construir una cimentación especial con Muros Milán y pilas de concreto que alcanzan estratos de mayor resistencia para soportar el peso del complejo.
Su fachada utiliza vidrio Low-E, un material de baja emisividad que reduce la transferencia de calor, mejora la eficiencia energética y le da a la torre el efecto de cristal cambiante que la distingue sobre Avenida Insurgentes.
La innovación arquitectónica de Manacar
Uno de los elementos más llamativos del Centro Comercial Manacar es el domo de ingeniería fabricado en Manchester, Inglaterra, una estructura ovalada diseñada específicamente para cubrir el gran atrio central del complejo.
La instalación fue especializada debido a sus dimensiones y a la precisión estructural necesaria para integrarse al diseño del edificio sin columnas intermedias que interrumpieran el espacio interior.
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Este domo permite el ingreso de luz natural al centro comercial, reduciendo el consumo de iluminación artificial durante buena parte del día y reforzando la estrategia de eficiencia energética que ayudó al proyecto a obtener la certificación LEED Oro, una certificación de edificios sostenibles.
Otro de sus atractivos es la pantalla 360 grados y considerada como la primera instalada en un centro comercial mexicano. El sistema rodea el espacio central del inmueble y fue concebido para proyectar campañas publicitarias, contenidos digitales y experiencias inmersivas que acompañan la estancia de los visitantes.