¿Quién es el dueño del centro comercial Manacar y de su icónica torre de cristal en Insurgentes?

¿Quién es el dueño de Manacar?

Detrás del Centro Comercial Manacar y de la Torre Manacar se encuentra Pulso Inmobiliario, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de usos mixtos que forma parte de Corporativo Kamaji, un grupo empresarial mexicano con más de 30 años de trayectoria.

Aunque hoy Pulso Inmobiliario es conocido por edificios de oficinas, hoteles y centros comerciales, sus orígenes están ligados a una estrategia patrimonial de largo plazo.

Antes de consolidar la desarrolladora, el grupo participó en inversiones como Torre Banorte y diversos conjuntos residenciales. En 2005 decidió reunir a especialistas en arquitectura, ingeniería, construcción y administración para crear una empresa enfocada exclusivamente en proyectos inmobiliarios institucionales.

El proyecto sustituyó al histórico Cine Manacar y hoy integra oficinas, comercios y espacios de entretenimiento. (Manacar/Facebook)

Los fundadores de Corporativo Kamaji

La firma mexicana nació como una evolución de las inversiones inmobiliarias realizadas por la familia Kamkhaji, encabezada por Salomón Kamkhaji , quien impulsó la profesionalización del negocio para competir en el mercado de desarrollos corporativos de gran escala.

El Corporativo Kamaji no solo desarrolla edificios, también cuenta con empresas dedicadas al financiamiento, mantenimiento, servicios, retail y manufactura, lo que le permite controlar buena parte de la cadena de valor de cada proyecto. Entre sus proyectos están:

Serfimex Capital, especializada en soluciones financieras, dar crédito y arrendamiento puro a personas morales para la adquisición de inmuebles.

Limpiamex, enfocada en mantenimiento de inmuebles, especializada en el lavado de cristales en alturas para oficinas, negocios e industrias.

Actualmente el corporativo suma más de 650 colaboradores directos y alrededor de 4,000 indirectos, con lo que ha formado proyectos de gran complejidad tanto en oficinas como en turismo, comercio e infraestructura.

De un emblemático cine a la torre de cristal que cambió Insurgentes

La historia de Manacar comenzó mucho antes de que apareciera la actual torre de cristal, por décadas, el terreno fue ocupado por el histórico Cine Manacar, uno de los recintos cinematográficos más conocidos del sur de la Ciudad de México.