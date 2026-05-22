¿Quién es el dueño de Centro Santa Fe, la plaza más grande que supera al Estadio Azteca?

La Ciudad de México alberga algunas de las plazas comerciales más concurridas y reconocidas del país. Sin embargo, solo una presume el título del centro comercial más grande del país: el Centro Comercial Santa Fe, un complejo de dimensiones gigantescas que incluso puede compararse con la capacidad de un estadio de futbol.
Su tamaño no solo impresiona por la enorme cantidad de tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento que alberga en su interior. También destaca por fuera, especialmente por su gigantesca zona de estacionamiento, diseñada para recibir a las miles de personas que diariamente visitan el recinto, sobre todo durante fines de semana y temporadas vacacionales.
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Ubicado en una de las zonas corporativas y comerciales más importantes de la Ciudad de México, Santa Fe se ha convertido en un punto clave para el consumo, el entretenimiento y los negocios en la capital.
A continuación te contamos quién es el dueño de esta megaplaza, cuál es el grupo empresarial que está detrás del desarrollo, cómo se encuentra actualmente el complejo y cuáles son los otros centros comerciales y proyectos “hermanos” que opera la compañía en distintas partes del país.
Detrás de Centro Santa Fe, la plaza comercial más grande del país, se encuentra Grupo Caabsa, un poderoso consorcio mexicano propiedad de los hermanos Luis Fernando Martín Amodio Herrera y Julio Mauricio Martín Amodio Herrera.
Ambos son ingenieros civiles y fundaron la compañía en México en 1979. Con el paso de los años transformaron a Caabsa en un grupo empresarial con presencia en sectores como construcción, desarrollos inmobiliarios, concesiones y servicios, hasta consolidar un conglomerado integrado por más de 30 empresas operativas.
La relación de los hermanos Amodio Herrera con Centro Santa Fe viene prácticamente desde el origen del proyecto. El complejo comercial nació en 1993 como una alianza entre varios inversionistas y compañías importantes, entre ellas Dine, Inmobiliaria del Grupo Desc, Palacio de Hierro y Liverpool.
En ese desarrollo, Grupo Caabsa no solo participó como socio inversionista, sino también como el principal constructor de la obra, un papel clave considerando las enormes dimensiones del centro comercial.
Con el tiempo, Centro Santa Fe terminó convirtiéndose en uno de los activos más importantes dentro de la división inmobiliaria del grupo. Actualmente, la empresa mantiene participación y control administrativo sobre el complejo a través de sus filiales encargadas de operar y administrar desarrollos comerciales y de usos mixtos.
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De hecho, el propio grupo presume a Centro Santa Fe como uno de sus proyectos más emblemáticos y como el centro comercial más grande de México.
Hoy, aunque el complejo reúne marcas internacionales, tiendas departamentales, restaurantes y zonas de entretenimiento, detrás de toda esa operación permanece la familia Amodio Herrera, que convirtió a Caabsa en uno de los actores más relevantes dentro del negocio inmobiliario y de infraestructura en México.
¿Cuánto mide el Centro Santa Fe?
Las dimensiones de Centro Santa Fe ayudan a explicar por qué se mantiene como el referente comercial más grande del país. El complejo cuenta con una superficie total construida de 562,501.31 metros cuadrados.
Para dimensionar su tamaño, basta compararlo con el Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte—, que cuenta con 63,590 metros cuadrados de área construida. En otras palabras, Centro Santa Fe es varias veces más grande que uno de los recintos deportivos más emblemáticos de México.
Dentro del complejo operan cerca de 500 locales comerciales, distribuidos en aproximadamente 128,367 metros cuadrados de áreas rentables donde conviven marcas nacionales e internacionales.
Otro de los puntos más llamativos es su capacidad de estacionamiento. Actualmente supera los 8,000 cajones, una cifra que refleja el enorme flujo de visitantes que recibe todos los días.
Además de las tiendas, el recinto integra restaurantes, zonas de comida rápida, salas de cine, espacios de entretenimiento y hasta una pista de hielo, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los principales puntos de reunión y consumo en la capital.
Elproyecto arquitectónico fue desarrollado por Juan Sordo Madaleno, quien apostó por un diseño moderno que privilegiara la iluminación natural, la amplitud de espacios y la funcionalidad del recinto.
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Su construcción también marcó un antes y un después para la zona de Santa Fe. Cuando comenzó el desarrollo del complejo en la década de los 90, gran parte del área estaba ocupada por antiguas minas y tiraderos, por lo que el proyecto ayudó a detonar el crecimiento urbano y corporativo del poniente de la Ciudad de México.
Los otros inmuebles y plazas de Grupo Caabsa
Aunque Centro Santa Fe es el proyecto más emblemático de Grupo Caabsa, el consorcio inmobiliario también participa en otros desarrollos importantes dentro de los sectores comercial, residencial, corporativo y de exposiciones.
Con el paso de los años, la compañía ha construido un portafolio diversificado que va desde plazas comerciales hasta complejos residenciales de lujo y grandes recintos para eventos empresariales.
Entre los inmuebles más destacados del grupo se encuentran:
Pabellón Bosques: centro comercial inaugurado en 1996, reconocido por su arquitectura moderna y por contar con tiendas, restaurantes y una pista de hielo como uno de sus principales atractivos.
El Río: exclusivo desarrollo residencial construido en un entorno natural de más de 357 hectáreas con valles, ríos y cañadas. El complejo incluye además un campo de golf de 18 hoyos diseñado bajo la firma Jack Nicklaus Signature.
Expo Santa Fe: uno de los centros de exposiciones y convenciones más importantes de la Ciudad de México. El recinto alberga eventos empresariales, industriales y foros de negocios de gran escala.
Desarrollos corporativos y oficinas: a través de Caabsa Desarrollos, el grupo también participa en proyectos de oficinas y espacios corporativos, principalmente en la zona de Santa Fe.
Además de estos proyectos, Grupo Caabsa mantiene presencia en desarrollos hoteleros, industriales y de usos mixtos, consolidándose como uno de los actores más importantes dentro del negocio inmobiliario y de infraestructura en México.
El gigante inmobiliario detrás de Santa Fe
Con el paso de los años, Grupo Caabsa dejó de ser únicamente la empresa constructora detrás de Centro Santa Fe para convertirse en uno de los consorcios inmobiliarios y de infraestructura más importantes de México.
El crecimiento del grupo estuvo ligado al desarrollo de Santa Fe como nuevo polo corporativo y comercial de la Ciudad de México, participando en plazas comerciales, oficinas, vivienda, centros de exposiciones e infraestructura urbana.