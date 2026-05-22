¿Quién es el dueño de Centro Santa Fe, la plaza más grande que supera al Estadio Azteca?

Ubicado en una de las zonas corporativas y comerciales más importantes de la Ciudad de México, Santa Fe se ha convertido en un punto clave para el consumo, el entretenimiento y los negocios en la capital.

A continuación te contamos quién es el dueño de esta megaplaza, cuál es el grupo empresarial que está detrás del desarrollo, cómo se encuentra actualmente el complejo y cuáles son los otros centros comerciales y proyectos “hermanos” que opera la compañía en distintas partes del país.

¿Quién es el dueño de Centro Santa Fe?

Detrás de Centro Santa Fe, la plaza comercial más grande del país, se encuentra Grupo Caabsa, un poderoso consorcio mexicano propiedad de los hermanos Luis Fernando Martín Amodio Herrera y Julio Mauricio Martín Amodio Herrera.

Ambos son ingenieros civiles y fundaron la compañía en México en 1979. Con el paso de los años transformaron a Caabsa en un grupo empresarial con presencia en sectores como construcción, desarrollos inmobiliarios, concesiones y servicios, hasta consolidar un conglomerado integrado por más de 30 empresas operativas.

La relación de los hermanos Amodio Herrera con Centro Santa Fe viene prácticamente desde el origen del proyecto. El complejo comercial nació en 1993 como una alianza entre varios inversionistas y compañías importantes, entre ellas Dine, Inmobiliaria del Grupo Desc, Palacio de Hierro y Liverpool.

En ese desarrollo, Grupo Caabsa no solo participó como socio inversionista, sino también como el principal constructor de la obra, un papel clave considerando las enormes dimensiones del centro comercial.

Con el tiempo, Centro Santa Fe terminó convirtiéndose en uno de los activos más importantes dentro de la división inmobiliaria del grupo. Actualmente, la empresa mantiene participación y control administrativo sobre el complejo a través de sus filiales encargadas de operar y administrar desarrollos comerciales y de usos mixtos.