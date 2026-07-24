El Vocho 'nació' antes que Volkswagen: la historia del auto que revolucionó la industria automotriz

Mucho antes de convertirse en un símbolo de las calles mexicanas, el Vocho ya recorría un camino marcado por acontecimientos que cambiaron por completo su destino. Su historia no comenzó en una línea de producción, sino como un proyecto que evolucionó entre prototipos, conflictos bélicos y decisiones que definieron el futuro de una de las marcas más importantes del mundo.
Comprender ese recorrido permite explicar por qué este automóvil terminó convirtiéndose en un ícono mundial.
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Por qué el origen del Vocho comenzó antes de que existiera Volkswagen
Aunque suele asociarse directamente con Volkswagen, el automóvil que después sería conocido como Vocho nació primero como un proyecto de ingeniería. Todo comenzó en 1934, cuando Ferdinand Porsche recibió el encargo de desarrollar un vehículo accesible para la población alemana, conocido como el "automóvil del pueblo".
Un año después, en 1935, fue presentado el primer prototipo y durante los meses siguientes continuaron las pruebas para perfeccionar el diseño. Aquellos trabajos se realizaron antes de que Volkswagen existiera formalmente como fabricante de automóviles.
La empresa encargada de preparar la producción del vehículo fue constituida hasta 1937 y posteriormente adoptó el nombre Volkswagenwerk GmbH. Por esa razón, resulta correcto afirmar que el origen del Vocho es anterior a la creación de Volkswagen como compañía, siempre que se haga la distinción entre el proyecto inicial y el automóvil fabricado en serie.
La Segunda Guerra Mundial retrasó la llegada del Volkswagen Tipo 1
Cuando el desarrollo del vehículo avanzaba, el estallido de la Segunda Guerra Mundial modificó por completo los planes originales. En 1938 el automóvil fue rebautizado como KdF-Wagen y la planta de Wolfsburg dejó de fabricar automóviles civiles para producir armamento.
Aquella decisión impidió que el proyecto llegara al mercado como se había previsto. Según Volkswagen, hasta el final de la guerra únicamente salieron 630 unidades del modelo desde la fábrica, una cantidad muy reducida frente al volumen que alcanzaría décadas más tarde.
Con el conflicto todavía en marcha, el Volkswagen Tipo 1 quedó sin posibilidades de iniciar una producción civil continua. Ese escenario cambiaría únicamente después de la derrota de Alemania.
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Cómo los británicos hicieron posible el nacimiento del Vocho
Tras el fin de la guerra, la planta de Wolfsburg quedó bajo la administración del gobierno militar británico. En lugar de desmantelarla, decidió recuperar las instalaciones para fabricar vehículos civiles destinados a las labores de transporte dentro de su zona de ocupación.
Una figura clave fue el mayor Ivan Hirst, quien reorganizó la fábrica pese a la escasez de materias primas, energía, alimentos y personal. Gracias a esa reorganización, en agosto de 1945 el gobierno militar británico realizó un pedido de 20,000 vehículos.
Cuatro meses después, el 27 de diciembre de 1945, comenzó la producción en serie del Volkswagen Tipo 1, fecha que la propia marca considera el verdadero inicio de la historia del Beetle. Durante ese primer año únicamente se fabricaron 55 automóviles.
Entre 1946 y la reforma monetaria alemana, la planta produjo alrededor de 1,000 vehículos al mes, una cifra limitada por el racionamiento y la falta de materiales. En 1947 comenzaron las exportaciones del Volkswagen Tipo 1 y la empresa desarrolló una red de ventas y servicio posventa, pasos que impulsaron su expansión internacional.
Volkswagen Tipo 1 se convirtió en un fenómeno mundial
La recuperación de la producción permitió que el Volkswagen Tipo 1 llegara a mercados de distintos continentes y se convirtiera en uno de los modelos más importantes de la historia del automóvil. Volkswagen lo identifica como uno de los símbolos del llamado "milagro económico alemán" por el papel que desempeñó durante la reconstrucción del país tras la guerra.
También se convirtió en un referente por su permanencia en producción. A lo largo de su historia se fabricaron 21 millones 529 mil 464 unidades en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 15.8 millones salieron de plantas alemanas.
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La producción mundial del modelo concluyó en 2003, cuando dejó de ensamblarse en México, poniendo fin a una trayectoria industrial que se extendió durante varias décadas.
Así comenzó la historia del Vocho en México
Antes de fabricarse en Puebla, el Volkswagen Sedán ya había hecho su primera aparición en territorio mexicano. De acuerdo con la UNAM, ocurrió en 1954 durante la exposición "Alemania y su Industria", organizada en Ciudad Universitaria.
Aquel evento reunió productos de unas 500 fábricas alemanas y requirió el traslado de aproximadamente 6,000 cajas y paquetes, con un peso estimado de entre 2,500 y 3,000 toneladas. La carga llegó desde Alemania en siete barcos de vapor y posteriormente fue transportada desde Veracruz mediante ferrocarril, tráileres y camiones hasta la capital.
Entre los artículos exhibidos se encontraba el Volkswagen Sedán. La historiadora Gisela von Wobeser recordó haber visto ese automóvil durante la exposición cuando era niña. Ese ejemplar es considerado por la UNAM como el primer Volkswagen Sedán que rodó en México.
La planta de Puebla convirtió al Vocho en una leyenda mexicana
La historia industrial del modelo en México comenzó el 15 de enero de 1964, con el inicio de Volkswagen de México. Poco después arrancó la construcción de la planta de Puebla, una instalación que terminaría siendo una de las más importantes de la compañía.
Fue ahí donde en octubre de 1967 salió el primer Vocho fabricado en territorio mexicano. Su fácil reparación, accesibilidad y capacidad para circular por distintos tipos de terreno hicieron que se convirtiera en uno de los automóviles más populares del país.
La producción del Volkswagen Sedán en Puebla concluyó el 31 de julio de 2003, después de fabricar 1 millón 691 mil 542 unidades. Con esa cifra, México se convirtió en el país que mantuvo el modelo durante más tiempo en producción y en el lugar donde terminó la fabricación mundial del automóvil.
De dónde surgió el nombre "Vocho"
El nombre oficial del modelo siempre fue Volkswagen Tipo 1 o Volkswagen Sedán, pero en México terminó imponiéndose el apodo de Vocho, una denominación que nunca formó parte de la nomenclatura oficial de la marca.
Volkswagen recoge dos explicaciones sobre su origen. La primera sostiene que los mexicanos abreviaron naturalmente el nombre Volkswagen hasta convertirlo en "Vocho", siguiendo una costumbre común de acortar palabras.
La segunda teoría remonta el término al apodo "boche", utilizado en Europa durante las guerras mundiales para referirse a los alemanes. Con el paso del tiempo, esa palabra habría evolucionado en México hasta asociarse con el popular sedán, perdiendo su significado original y transformándose en el sobrenombre con el que el automóvil terminó siendo conocido por generaciones.