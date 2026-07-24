El Vocho 'nació' antes que Volkswagen: la historia del auto que revolucionó la industria automotriz

Por qué el origen del Vocho comenzó antes de que existiera Volkswagen

Ferdinand Porsche (Getty Images)

Aunque suele asociarse directamente con Volkswagen, el automóvil que después sería conocido como Vocho nació primero como un proyecto de ingeniería. Todo comenzó en 1934, cuando Ferdinand Porsche recibió el encargo de desarrollar un vehículo accesible para la población alemana, conocido como el "automóvil del pueblo".

Un año después, en 1935, fue presentado el primer prototipo y durante los meses siguientes continuaron las pruebas para perfeccionar el diseño. Aquellos trabajos se realizaron antes de que Volkswagen existiera formalmente como fabricante de automóviles.

La empresa encargada de preparar la producción del vehículo fue constituida hasta 1937 y posteriormente adoptó el nombre Volkswagenwerk GmbH. Por esa razón, resulta correcto afirmar que el origen del Vocho es anterior a la creación de Volkswagen como compañía, siempre que se haga la distinción entre el proyecto inicial y el automóvil fabricado en serie.

La Segunda Guerra Mundial retrasó la llegada del Volkswagen Tipo 1

Cuando el desarrollo del vehículo avanzaba, el estallido de la Segunda Guerra Mundial modificó por completo los planes originales. En 1938 el automóvil fue rebautizado como KdF-Wagen y la planta de Wolfsburg dejó de fabricar automóviles civiles para producir armamento.

Aquella decisión impidió que el proyecto llegara al mercado como se había previsto. Según Volkswagen, hasta el final de la guerra únicamente salieron 630 unidades del modelo desde la fábrica, una cantidad muy reducida frente al volumen que alcanzaría décadas más tarde.

Con el conflicto todavía en marcha, el Volkswagen Tipo 1 quedó sin posibilidades de iniciar una producción civil continua. Ese escenario cambiaría únicamente después de la derrota de Alemania.