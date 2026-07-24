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Restos del propulsor del Starship de SpaceX vuelven a caer en el Golfo de México

El propulsor del Starship Super Heavy cayó por cuarta ocasión en aguas cercanas a México, mientras ambientalistas advierten sobre posibles riesgos para el ecosistema marino del país.
vie 24 julio 2026 06:49 PM
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El propulso del Starship explotó en territorio mexicano
Los residuos y el agua son consumidos por los animales marinos provocándoles la muerte, pero también existe el riesgo de que especies de pesca acumulen contaminantes en su organismo. (Brandon Moser/Getty Images)

SpaceX, la empresa de Elon Musk, realizó este viernes el décimo tercer vuelo de prueba de su cohete Starship Super Heavy, desde su complejo espacial ubicado en Boca Chica, Texas. Sin embargo, el propulsor cayó en territorio mexicano por cuarta ocasión, denunció Jesús Elías Ibarra, presidente de la organización Conservación e Investigación de la Biodiversidad (Conibio Global).

El propulsor, conocido en la industria espacial como booster, que ayuda a impulsar al cohete Starship Super Heavy terminó en el Golfo de México. Se prevé que en los próximos días la basura espacial generada tras la explosión del vehículo se desplace hacia la zona de Playa Bagdad, en Tamaulipas, como parte de los restos derivados del lanzamiento.

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La basura espacial que queda alojada en el mar puede contener mercurio y otros metales pesados. Los residuos y el agua son consumidos por los animales marinos provocándoles la muerte, pero también existe el riesgo de que especies de pesca acumulen contaminantes en su organismo.

La Starbase, el complejo de despegues espaciales de SpaceX ubicado en Boca Chica, Texas, se localiza a unos cinco kilómetros al norte de la desembocadura del Río Bravo, punto colindante con el extremo norte de la Playa Bagdad.

“Las corrientes de viento que tenemos actualmente es probable que la basura espacial lleguen entre 24 y 72 a Playa Bagdad”, advirtió el presidente de Conibio Global.

Hasta ahora, SpaceX no ha emitido comentarios sobre la caída del propulsor del Starship Super Heavy en territorio mexicano, y solo ha señalado a través de su cuenta oficial de X que el amerizaje fue exitoso.

Sin embargo, Elías Ibarra aseguró que en territorio nacional hay embarcaciones de SpaceX que se dirigen al punto donde explotó el propulsor para tratar de recuperar la basura espacial.

Hasta ahora la organización ambiental y Asociaciones como Greenpeace han utilizado las protestas en embarcaciones cercanas a la base de SpaceX como uno de sus principales mecanismos para frenar los lanzamientos de la compañía, gracias a que los Tratados Internacionales estipulan que no se puede ejecutar una misión espacial si hay humanos cercanos a la actividad.

Esta regla ya permitió retrasar algunos lanzamientos e incluso que el propulsor de la Starship explote en territorio estadounidense.

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Desde junio de 2025, México desarrollar una investigación del impacto ambiental en Playa Bagdad por la basura espacial que se genera de los lanzamientos de SpaceX, pero hasta la fecha no se tiene un estatus claro del proceso, a pesar de que la propia Sheinbaum ha prometido hacer público el documento.

Expansión solicitó información del caso a través de solicitudes de transparencia. Profepa dijo que en la actualidad hay tres expedientes sobre la investigación de SpaceX, pero al encontrarse en medio una resolución administrativa, determinó clasificar los documentos como reservados.

Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró a este medio que el caso de la basura espacial de SpaceX, al ser de índole diplomático y estar en curso, se reservará por cinco años.

Por su parte, la Semarnat afirmó no contar con ningún tipo de información, documento, trámite o expresión documental que se relacione con la empresa SpaceX, a pesar de ser una dependencia involucrada en la pesquisa.

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