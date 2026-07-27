Sanborns crece en ventas, pero su utilidad cae 6% por mayores gastos operativos

El avance en las ventas del conglomerado, que agrupa las tiendas Sears, Dax, iShop, MixUp, Sanborns y Sanborns Café, impulsó un crecimiento de 7.5% en el EBITDA, que alcanzó 1,364 millones de pesos, mientras que el margen EBITDA se mantuvo estable en 7.7%.

Sin embargo, la utilidad neta atribuible a la controladora disminuyó 6.3%, al ubicarse en 566 millones de pesos, frente a los 604 millones reportados un año antes.

Los gastos de operación y administración ascendieron a 5,419 millones de pesos, frente a los 4,995 millones del segundo trimestre de 2025. La empresa explicó que el incremento respondió principalmente a la implementación de los sistemas Oracle y Salesforce, un mayor nivel de reservas para cuentas incobrables y los incrementos salariales registrados durante el periodo.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, Grupo Sanborns reportó ventas por 34,567 millones de pesos, un crecimiento anual de 6%. No obstante, la utilidad de operación disminuyó 8.2%, mientras que la utilidad neta retrocedió 5.7% y el EBITDA cayó 3.8%.