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Sanborns crece en ventas, pero su utilidad cae 6% por mayores gastos operativos

Las inversiones en Oracle y Salesforce, junto con mayores gastos administrativos e incrementos salariales, afectaron las ganancias del grupo, pese al crecimiento en ventas y al avance de su flujo operativo.
lun 27 julio 2026 06:14 PM
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Las inversiones en Oracle y Salesforce elevaron los gastos de Grupo Sanborns durante el segundo trimestre de 2026. (Foto: iStock.)

Grupo Sanborns elevó sus ventas y fortaleció su desempeño operativo durante el segundo trimestre de 2026, pero las inversiones en tecnología para modernizar su operación, junto con mayores gastos administrativos y reservas para cuentas incobrables, redujeron su utilidad neta.

Los ingresos de la compañía ascendieron a 17,810 millones de pesos, un crecimiento anual de 8.4% frente a los 16,430 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el estado de resultados de Grupo Carso.

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El avance en las ventas del conglomerado, que agrupa las tiendas Sears, Dax, iShop, MixUp, Sanborns y Sanborns Café, impulsó un crecimiento de 7.5% en el EBITDA, que alcanzó 1,364 millones de pesos, mientras que el margen EBITDA se mantuvo estable en 7.7%.

Sin embargo, la utilidad neta atribuible a la controladora disminuyó 6.3%, al ubicarse en 566 millones de pesos, frente a los 604 millones reportados un año antes.

Los gastos de operación y administración ascendieron a 5,419 millones de pesos, frente a los 4,995 millones del segundo trimestre de 2025. La empresa explicó que el incremento respondió principalmente a la implementación de los sistemas Oracle y Salesforce, un mayor nivel de reservas para cuentas incobrables y los incrementos salariales registrados durante el periodo.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, Grupo Sanborns reportó ventas por 34,567 millones de pesos, un crecimiento anual de 6%. No obstante, la utilidad de operación disminuyó 8.2%, mientras que la utilidad neta retrocedió 5.7% y el EBITDA cayó 3.8%.

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Reportes trimestrales Carlos Slim Domit Carlos Slim Helú GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.

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