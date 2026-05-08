Aunque hoy las tiendas Sanborns forman parte del conglomerado empresarial de Carlos Slim Helú , pocos saben que esta famosa cadena —que combina tienda departamental, restaurante, cafetería, librería, farmacia, perfumería, dulcería y artículos de belleza— nació gracias a la iniciativa de dos hermanos originarios de California.
Con el paso de los años, los hermanos Sanborn lograron hacer crecer la marca hasta convertirla en un referente comercial en México. Desde la década de 1980, la empresa pertenece a Grupo Carso y hoy es una de las marcas más emblemáticas del imperio empresarial de la familia Slim, al grado de consolidarse hoy en día como Grupo Sanborns.
Sin embargo, detrás de su éxito hay una historia poco conocida: quiénes fueron los hermanos Sanborn, cómo fundaron la marca, cuáles fueron los retos que enfrentaron para expandirse y de qué manera el negocio cambió de manos hasta convertirse en el gigante comercial que es actualmente.
Publicidad
¿Quiénes eran los hermanos Sanborn y qué fue de ellos?
Mucho antes de convertirse en una de las marcas más reconocidas del conglomerado de Carlos Slim Helú, Sanborns nació gracias a la visión de dos hermanos estadounidenses: Walter y Frank Sanborn, originarios de Los Ángeles.
La historia comenzó en 1887, cuando Walter Sanborn llegó a Veracruz con apenas 22 años. Químico farmacéutico de profesión, años después se asoció con su hermano Frank para abrir en 1903, en la Ciudad de México, una pequeña farmacia llamada “Sanborn American Pharmacy”, antecedente directo de la cadena actual, de acuerdo con el perfil de Grupo Sanborns en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El negocio rápidamente destacó por introducir novedades poco comunes para la época, como una fuente de sodas y la pasteurización de leche y productos lácteos para garantizar calidad a los clientes. Gracias a ello, los hermanos lograron expandirse con sucursales en calles emblemáticas como Madero y 16 de Septiembre, además de llegar hasta Tampico.
Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, Walter decidió regresar a EU y dejar el negocio en manos de Frank Sanborn. A partir de entonces, fue su hermano quien quedó al frente de la empresa y tomó la decisión más importante en la historia de la marca.
En 1919, Frank trasladó toda la operación a la icónica Casa de los Azulejos, ubicada entre las avenidas 5 de Mayo y Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el establecimiento sigue funcionando hasta la fecha. Ahí, Sanborns dejó de ser solo una farmacia para convertirse en un espacio que combinaba restaurante, salón de té, dulcería y tienda.
Décadas después, en 1946, Frank Sanborn vendió la empresa a la cadena estadounidense Walgreen Drug Company. Aunque la familia dejó el negocio, el apellido Sanborn quedó para siempre ligado a una de las cadenas comerciales más famosas de México.
Publicidad
¿Cómo compró Carlos Slim Sanborns en los años 80?
La historia moderna de Sanborns dio un giro en 1985, cuando Carlos Slim Helú compró la mayoría de las acciones de la cadena a través de Grupo Carso, según la biografía oficial del empresario . Hasta entonces, el negocio pertenecía a la estadounidense Walgreen Drug Company. En aquel momento, Sanborns contaba con apenas 31 tiendas en México.
La adquisición ocurrió en medio de la crisis económica que golpeó al país durante los años 80. Mientras muchas empresas enfrentaban deudas y pérdidas, Slim apostó por invertir en negocios con potencial de crecimiento. Su estrategia consistía en comprar compañías golpeadas financieramente, reorganizarlas y convertirlas en negocios rentables.
Tras quedarse con Sanborns, el empresario impulsó una expansión agresiva y modernizó el concepto original de la cadena. El modelo de “tienda-restaurante” se fortaleció con nuevas áreas de farmacia, librería, electrónica, joyería y regalos, además de incorporar herramientas como la tarjeta de crédito Sanborns para fidelizar clientes y generar nuevos ingresos.
Con el paso de los años, la marca se convirtió en parte de la cultura popular mexicana gracias a su famoso eslogan “Sólo Sanborns”, sus enchiladas, cafés y platillos tradicionales que marcaron a generaciones enteras. También se volvió característica por las meseras vestidas con trajes típicos y, más recientemente, por iniciativas como el popular Festival del Mollete.
Pese a todos los cambios, Slim nunca modificó ni el nombre ni el histórico logo de los tres tecolotes, diseñado originalmente en Nueva York durante la administración de la familia Sanborn. El búho más grande representa a Frank Sanborn, mientras que los dos más pequeños simbolizan a sus hijos, Francis y Jonathan. Con el tiempo, el emblema se convirtió en uno de los símbolos comerciales más reconocidos y tradicionales de México.
Publicidad
Sanborns en la actualidad: así opera la cadena con la familia Slim al frente
Actualmente, Sanborns forma parte de Grupo Sanborns, el brazo comercial de Grupo Carso que también opera marcas como Sears, Dax, Mixup e iShop. Bajo el mando de la familia Slim, la empresa atraviesa una etapa de transformación para adaptar su modelo tradicional de tienda-restaurante a los nuevos hábitos de consumo y al crecimiento del comercio digital.
Además, al cierre de 2025, según su cuarto reporte trimestral , Grupo Sanborns contabilizó un total de 469 puntos de venta en México, distribuidos de la siguiente manera:
141 tiendas y restaurantes Sanborns
14 unidades de Sanborns Café
95 tiendas Sears
48 tiendas Dax
46 tiendas Mixup
124 tiendas iShop
Ese mismo año, el grupo registró ventas por 74,296 millones de pesos, un crecimiento de 1.3% frente a 2024, impulsado principalmente por las ventas de temporada. Sin embargo, la utilidad neta cayó 12.7% debido a inversiones en modernización tecnológica, implementación de nuevos sistemas internos y fortalecimiento de plataformas digitales como Claroshop.
La cadena también ha enfrentado retos derivados de los cambios en los hábitos de consumo y el aumento en las rentas comerciales. El conglomerado de Carlos Slim Helú explicó que cierres de sucursales emblemáticas , como San Ángel y La Fragua, ocurrieron porque los costos de arrendamiento se volvieron demasiado elevados. En otros casos, como Casa Boker en el Centro Histórico, el grupo consideró que existía saturación de tiendas en una misma zona.
Frente a este panorama, Grupo Sanborns ha apostado por fortalecer formatos más ágiles como Dax, enfocado en belleza y cuidado personal, además de reforzar Mixup e iShop, que mantienen una demanda sólida por productos tecnológicos y dispositivos Apple.
Actualmente, el control estratégico del grupo está en manos de los hijos de Slim . Carlos Slim Domit funge como presidente del Consejo de Administración, mientras que Patrick Slim Domit ocupa la Dirección General, según datos de la BMV. Ambos encabezan la estrategia para mantener vigentes las marcas tradicionales del grupo mientras aceleran su transición hacia modelos de negocio más digitales y tecnológicos.
Las lecciones que deja Sanborns: cómo una marca logró sobrevivir más de un siglo
La historia de Sanborns muestra cómo una empresa puede atravesar crisis económicas, cambios de dueño y transformaciones en los hábitos de consumo sin perder identidad. Lo que comenzó como una pequeña farmacia fundada por dos hermanos estadounidenses terminó convertido en una de las cadenas comerciales más reconocidas de México.
Parte de su permanencia se explica por el valor de marca que logró construir con el paso del tiempo. Elementos como la Casa de los Azulejos, el logo de los tres tecolotes, el eslogan “Sólo Sanborns” y su oferta de restaurante ayudaron a que la cadena se integrara a la cultura popular mexicana y generara una conexión emocional con generaciones de clientes.
Al mismo tiempo, Sanborns también refleja los retos que enfrentan los formatos comerciales tradicionales en plena era digital. Mientras el consumo cambia y las compras migran cada vez más hacia plataformas en línea, el grupo ha tenido que modernizar operaciones, cerrar algunas sucursales y apostar por nuevos formatos para mantenerse competitivo.
Más de 100 años después de su fundación, el caso Sanborns deja una conclusión clara: las marcas que sobreviven no son necesariamente las más modernas, sino las que logran adaptarse sin perder aquello que las volvió reconocibles para el público.