¿Quiénes eran los hermanos Sanborn y qué fue de ellos?

Mucho antes de convertirse en una de las marcas más reconocidas del conglomerado de Carlos Slim Helú, Sanborns nació gracias a la visión de dos hermanos estadounidenses: Walter y Frank Sanborn, originarios de Los Ángeles.

(Foto: Javier C. Cervantes/Facebook)

La historia comenzó en 1887, cuando Walter Sanborn llegó a Veracruz con apenas 22 años. Químico farmacéutico de profesión, años después se asoció con su hermano Frank para abrir en 1903, en la Ciudad de México, una pequeña farmacia llamada “Sanborn American Pharmacy”, antecedente directo de la cadena actual, de acuerdo con el perfil de Grupo Sanborns en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El negocio rápidamente destacó por introducir novedades poco comunes para la época, como una fuente de sodas y la pasteurización de leche y productos lácteos para garantizar calidad a los clientes. Gracias a ello, los hermanos lograron expandirse con sucursales en calles emblemáticas como Madero y 16 de Septiembre, además de llegar hasta Tampico.

Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, Walter decidió regresar a EU y dejar el negocio en manos de Frank Sanborn. A partir de entonces, fue su hermano quien quedó al frente de la empresa y tomó la decisión más importante en la historia de la marca.

En 1919, Frank trasladó toda la operación a la icónica Casa de los Azulejos, ubicada entre las avenidas 5 de Mayo y Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el establecimiento sigue funcionando hasta la fecha. Ahí, Sanborns dejó de ser solo una farmacia para convertirse en un espacio que combinaba restaurante, salón de té, dulcería y tienda.

(Foto: El Mèxico Que Se Fue./Facebook)

Décadas después, en 1946, Frank Sanborn vendió la empresa a la cadena estadounidense Walgreen Drug Company. Aunque la familia dejó el negocio, el apellido Sanborn quedó para siempre ligado a una de las cadenas comerciales más famosas de México.