Tope a combustibles deja al descubierto las desconexiones logísticas en los extremos del país

A nivel nacional, el panorama es distinto. De las 14,322 estaciones de servicio con permisos vigentes y en operación, 88% cumple con el precio objetivo para la gasolina regular y 83% hace lo propio en el caso del diésel.

La infraestructura explica el rezago

Para Alejandro Montúfar, CEO de PetroIntelligence, la principal explicación del bajo cumplimiento en entidades como Quintana Roo y Baja California Sur está en la falta de infraestructura logística.

“Los menores porcentajes están en las zonas más alejadas y en las zonas donde no hay terminales o la infraestructura no es suficiente”, explicó en entrevista.

El especialista señaló que Quintana Roo carece de terminales de almacenamiento de Pemex, por lo que el combustible debe transportarse desde Yucatán, incrementando el costo del flete.

“Esto influye en los precios de mayoreo y eleva el flete. A Quintana Roo tienen que enviarles desde Yucatán, y ahí debe haber otras condiciones (para tener bajo cumplimiento), pero al final es muy claro que Quintana Roo depende de la distribución, que suma un costo adicional”, añadió.

Montúfar explicó que las estaciones enfrentan condiciones distintas dependiendo de su esquema de suministro. Aquellas que compran combustible distinto al de Pemex suelen enfrentar precios de mayoreo más elevados, lo que limita su capacidad para vender al precio objetivo sin afectar sus márgenes.

También existen estaciones cuya fuente de abastecimiento fue reubicada, elevando los costos de transporte, así como regiones donde la infraestructura logística ha sido insuficiente desde hace años, lo que incrementa permanentemente los costos de operación.

“No todas las estaciones de servicio tienen la posibilidad de cumplir con el precio objetivo sin incurrir en pérdidas”, aseguró.

Entidades como Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz registran niveles de cumplimiento de 99% en la venta de gasolina regular bajo el precio objetivo.

Para el diésel, cuyo costo es mayor y representa un insumo clave para el transporte de carga, los porcentajes son más moderados. Ciudad de México y Colima alcanzan 98% de cumplimiento, seguidos por Estado de México, Querétaro y Tamaulipas, con 96%.

El gobierno federal impulsó estos pactos voluntarios con el objetivo de reducir el impacto del precio de los combustibles sobre los consumidores. El acuerdo fija un precio objetivo de 24 pesos por litro para la gasolina regular y de 27 pesos para el diésel.